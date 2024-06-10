Императорский гламур: секреты Бренда и Власти

Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга
Как сформировалось современное общество? Как мировые бренды и корпорации влияют на нашу жизнь? Поразительно, но разобраться в этом можно в сердце сокровищницы Габсбургов: среди драгоценных регалий, одежд и церковных атрибутов. Маркетинговые стратегии, бренды и соцсети — вы удивитесь, обнаружив их истоки в эпохе императоров!
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Лучший бренд — «Иисус Христос»: эпоха императорских регалий

В первой части нас ждёт погружение в мир Габсбургов. Разберёмся, какие стратегии они использовали для возвеличивания династии и удержания власти. Через императорские регалии (скипетры, короны), символичные предметы (алтари, кубки, монстранцы) и роскошную одежду рассмотрим, как церковь стала ключевым брендом того времени.

Церковь как Власть

Исследуем, какие позиции занимала церковь на протяжении веков и насколько её образ востребован политиками сегодня. Рассматривая церковные атрибуты сокровищницы, обсудим:

  • Страдания как средство мобилизации верующих
  • Священные артефакты как средства легитимации власти (Копьё Судьбы, Плат Вероники)
  • Формирование церковного и политического ландшафта через эмоциональное воздействие религии

Социальные сети — в эпоху императоров и сегодня

В этой части экскурсии проводим потрясающие параллели. Какими атрибутами мы пользуемся для раскрутки себя в соцсетях — и как делали это в эпоху императоров. Орден Золотого руна и комната Наполеона станут примерами успешной стратегии продвижения.

Кому подойдёт экскурсия

Опытным путешественникам, которые ценят изящное искусство и любят подмечать параллели с современным миром через детальное описание артефактов. Для новичков в Европе этот формат может оказаться сложным. Рекомендуемый возраст участников — от 12 лет.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты в сокровищницу, я с удовольствием приобрету их заранее для вас. Стоимость билета — 14 евро с человека.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в сокровищницу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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