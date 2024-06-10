Как сформировалось современное общество? Как мировые бренды и корпорации влияют на нашу жизнь? Поразительно, но разобраться в этом можно в сердце сокровищницы Габсбургов: среди драгоценных регалий, одежд и церковных атрибутов. Маркетинговые стратегии, бренды и соцсети — вы удивитесь, обнаружив их истоки в эпохе императоров!

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Лучший бренд — «Иисус Христос»: эпоха императорских регалий

В первой части нас ждёт погружение в мир Габсбургов. Разберёмся, какие стратегии они использовали для возвеличивания династии и удержания власти. Через императорские регалии (скипетры, короны), символичные предметы (алтари, кубки, монстранцы) и роскошную одежду рассмотрим, как церковь стала ключевым брендом того времени.

Церковь как Власть

Исследуем, какие позиции занимала церковь на протяжении веков и насколько её образ востребован политиками сегодня. Рассматривая церковные атрибуты сокровищницы, обсудим:

Страдания как средство мобилизации верующих

Священные артефакты как средства легитимации власти (Копьё Судьбы, Плат Вероники)

Формирование церковного и политического ландшафта через эмоциональное воздействие религии

Социальные сети — в эпоху императоров и сегодня

В этой части экскурсии проводим потрясающие параллели. Какими атрибутами мы пользуемся для раскрутки себя в соцсетях — и как делали это в эпоху императоров. Орден Золотого руна и комната Наполеона станут примерами успешной стратегии продвижения.

Кому подойдёт экскурсия

Опытным путешественникам, которые ценят изящное искусство и любят подмечать параллели с современным миром через детальное описание артефактов. Для новичков в Европе этот формат может оказаться сложным. Рекомендуемый возраст участников — от 12 лет.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты в сокровищницу, я с удовольствием приобрету их заранее для вас. Стоимость билета — 14 евро с человека.