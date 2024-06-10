Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга
Как сформировалось современное общество? Как мировые бренды и корпорации влияют на нашу жизнь? Поразительно, но разобраться в этом можно в сердце сокровищницы Габсбургов: среди драгоценных регалий, одежд и церковных атрибутов. Маркетинговые стратегии, бренды и соцсети — вы удивитесь, обнаружив их истоки в эпохе императоров!
Лучший бренд — «Иисус Христос»: эпоха императорских регалий
В первой части нас ждёт погружение в мир Габсбургов. Разберёмся, какие стратегии они использовали для возвеличивания династии и удержания власти. Через императорские регалии (скипетры, короны), символичные предметы (алтари, кубки, монстранцы) и роскошную одежду рассмотрим, как церковь стала ключевым брендом того времени.
Церковь как Власть
Исследуем, какие позиции занимала церковь на протяжении веков и насколько её образ востребован политиками сегодня. Рассматривая церковные атрибуты сокровищницы, обсудим:
Страдания как средство мобилизации верующих
Священные артефакты как средства легитимации власти (Копьё Судьбы, Плат Вероники)
Формирование церковного и политического ландшафта через эмоциональное воздействие религии
Социальные сети — в эпоху императоров и сегодня
В этой части экскурсии проводим потрясающие параллели. Какими атрибутами мы пользуемся для раскрутки себя в соцсетях — и как делали это в эпоху императоров. Орден Золотого руна и комната Наполеона станут примерами успешной стратегии продвижения.
Кому подойдёт экскурсия
Опытным путешественникам, которые ценят изящное искусство и любят подмечать параллели с современным миром через детальное описание артефактов. Для новичков в Европе этот формат может оказаться сложным. Рекомендуемый возраст участников — от 12 лет.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются билеты в сокровищницу, я с удовольствием приобрету их заранее для вас. Стоимость билета — 14 евро с человека.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзана — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 3544 туристов
Всегда спрашивают: почему стоит обратиться именно ко мне? Отвечаю:
я прекрасно владею историей города и передаю материал в легкой форме;
я люблю Вену и помогу полюбить этот город вам;
я ценю каждого и делаю скидки постоянным клиентам.
Вы обращаетесь ко мне не только за экскурсией — вы обращаетесь за эмоциями, которые получите в процессе самой встречи. И они будут незабываемыми!