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Vienna Ваш гид в Вене Задать вопрос Групповая экскурсия €79 за человека 4.9 13 отзывов 🇷🇺 русский 2.5 часа 1-7 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Легендарная Вена - одна из прекраснейших столиц, где всегда царит романтическая атмосфера, которую порождают богатая история города, очарование музыки Моцарта и Штрауса, великолепие старинных дворцов и соборов. Насладиться великолепием столицы Вы сможете побывав на нашей автомобильной обзорной экскурсии, в ходе которой Вы совершите поездку по роскошному кольцевому бульвару Ringstrasse и ознакомитесь с главными достопримечательностями города: Венской оперой, зимней резиденцией императоров - Хофбург, Вы увидите также Площадь героев, Музеи-близнецы, Парламент, Ратушу, Бургтеатр, памятник воинам Красной Армии на Шварценбергплац и Городской парк, в котором находится памятник Иоганну Штрауссу. Проехав через Дунай, Вы окажетесь у штаб-квартиры ООН. После чего подъедете к зданию Хундертвассера, которое является творчески необычным жилым зданием в Европе. Так же мы с Вами увидим дворец Бельведер - летняя резиденция великого полководца своей эпохи принца Евгения Савойского. Наша экскурсия заканчивается в центре города на площади Альбертина плац. Важная информация: Минимальна группа 3 человека

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Здание Венской оперы

Императорский парк (Бургпарк)

Музеи-близнецы (Музей истории искуств и музей естествознания)

Памятник Марии Терезии на одноименной площади

Резиденцию императоров Хофбург

Здание Парламента

Здание городской Ратушу

Здание драматический театр

Главный корпус Венского университет

Здание церкви Благодорения

Имперские казармы

Набережная Дунайского канала

Городской парк и памятник королю вальсов

Раскошенные дворцы бульварного кольца

Дом Хундертвассера и Хундертвассервиледже

Парк Пратер и колесо обозрения

Дунай и имперский мост

Международный комплекс ООН

Резиденцию полководца Евгения Савойского Бельведер Что включено Гид-водитель, транспорт Что не входит в цену Входные билеты, еда и напитки Где начинаем и завершаем? Начало: Альбертинаплац, 3 Завершение: На Альбертине плац за Венской оперой Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Важная информация Минимальна группа 3 человека Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.