Посещение Картинной галереи в замке Верхний Бельведер

Описание экскурсии

Дворец Бельведер

Дворец Бельведер был построен по поручению принца Евгения Савойского, одного из самых значительных полководцев XVII — XVIII веков. Это архитектурное произведение не только впечатляет своей красотой, но и является важной частью истории.

История Дворца

После смерти принца Евгения Савойского замок стал собственностью Габсбургов, который оценили его величие и архитектурную изысканность. Бельведер является одним из самых ярких примеров стиля барокко в мире, привлекающим внимание туристов и жителей столицы.

Австрийская Галерея Верхнего Бельведера

Внутри Дворца находится Австрийская Галерея Верхнего Бельведера, где хранятся выдающиеся произведения искусства. Здесь вы сможете увидеть:

  • Крупнейшую коллекцию работ Густава Климта;
  • Творения Эгона Шиле;
  • Произведения Оскара Кокошки;
  • Картины Вальдмюллера;
  • Рисунки Густава Макарта;
  • Множество других известных мастеров.

Каждое произведение искусства, представляемое в галерее, рассказывает свою уникальную историю, погружая зрителей в мир выдающихся идей и вдохновения.

Посетите Дворец Бельведер, чтобы оценить его красоту и насладиться шедеврами, которые оставят у вас незабываемые впечатления.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

