Описание экскурсии

Дворец Бельведер

Дворец Бельведер был построен по поручению принца Евгения Савойского, одного из самых значительных полководцев XVII — XVIII веков. Это архитектурное произведение не только впечатляет своей красотой, но и является важной частью истории.

История Дворца

После смерти принца Евгения Савойского замок стал собственностью Габсбургов, который оценили его величие и архитектурную изысканность. Бельведер является одним из самых ярких примеров стиля барокко в мире, привлекающим внимание туристов и жителей столицы.

Австрийская Галерея Верхнего Бельведера

Внутри Дворца находится Австрийская Галерея Верхнего Бельведера, где хранятся выдающиеся произведения искусства. Здесь вы сможете увидеть:

Крупнейшую коллекцию работ Густава Климта;

Творения Эгона Шиле;

Произведения Оскара Кокошки;

Картины Вальдмюллера;

Рисунки Густава Макарта;

Множество других известных мастеров.

Каждое произведение искусства, представляемое в галерее, рассказывает свою уникальную историю, погружая зрителей в мир выдающихся идей и вдохновения.

Посетите Дворец Бельведер, чтобы оценить его красоту и насладиться шедеврами, которые оставят у вас незабываемые впечатления.