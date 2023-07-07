Наша Вена, она совершенно особенная. Собор святого Штефана? Символ Вены и всей Австрии. Мы зовем его ласково — «Штеффи».
Штеффи 700 лет ждал встречи с Вами… Он нарядился в пряничную черепичную крышу и высоко задрал свой шпиль, чтобы вы смогли разглядеть его издалека…
Штеффи 700 лет ждал встречи с Вами… Он нарядился в пряничную черепичную крышу и высоко задрал свой шпиль, чтобы вы смогли разглядеть его издалека…
Описание экскурсииНаша 2 часовая экскурсия начнётся с площади Марии-Терезии, пройдём через императорскую резиденцию Хофбург и я расскажу Вам о прекрасной и таинственной Императрице Сисси и множество других историй. Мы прогуляемся по самому центру Вены, пройдём к собору святого Штефана и заглянем в тайные Венские дворики. Жду Вас на своей экскурсии. Записывайтесь.
Каждый день в 11:00 если набирается минимум 3 человека. По предварительный записи.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хофбург
- Площадь Михайла
- Церковь Августинцев
- Испанскую школу верховой езды
- Собор святого Штефана, кафе Демель
- Грабен
- Тайные дворики Вены
Что включено
- Гид
- Аудио Гид
Что не входит в цену
- Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Марии-Терезии. У памятника
Завершение: Венская опера
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11:00 если набирается минимум 3 человека. По предварительный записи.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Вам был полезен этот отзыв?
A
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии на «Экскурсия по центру Вены»
Индивидуальная
до 7 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По центру Вены: бодрая экскурсия с элементами квеста
Увидеть туристические магниты города и познакомиться с его тайнами в формате живого диалога
Начало: Напротив главного входа в Собор св. Штефана
Сегодня в 21:00
13 авг в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Начало: Museumsquartier
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
от €60 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерняя сказка и огни старой Вены
Пешеходная прогулка по историческому центру
Начало: У Венской оперы
Сегодня в 16:00
Завтра в 20:30
от €180
€240 за всё до 3 чел.
€150 за экскурсию