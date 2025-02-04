Групповая квест-экскурсия по центру Вены предлагает путешествие через историю и тайны города.
Участники смогут посетить собор Святого Стефана, узнать о масонах и их связи с Моцартом, увидеть дерево с гвоздями и
Участники смогут посетить собор Святого Стефана, узнать о масонах и их связи с Моцартом, увидеть дерево с гвоздями и
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательные загадки и призы
- 🏰 Истории о Хофбурге и Святом Стефане
- 🎭 Легенды о масонах и Моцарте
- 🌭 Посещение венской сосисочной
- 🎄 Рождественская композиция в церкви
Что можно увидеть
- Собор Святого Стефана
- Ложе масонов
- Дерево с гвоздями
- Венская сосисочная
- Самая короткая улица Вены
- Дворец Ферстеля
- Самый «живой» вертеп Вены
- Городская ратуша и сад роз
- Хофбург и площадь Героев
Описание квеста
- Собор Святого Стефана. Это намоленное место имеет практическую функцию, какую — вы узнаете на экскурсии.
- Ложе масонов. Улочка, на которой обосновались масоны, тесно связана с Моцартом. Мы обсудим, что не срослось между великим композитором и тайным обществом.
- Дерево с гвоздями. На центральной площади Вены стоит дерево, которое остаётся невидимым. Разберёмся, в чём его секрет и почему люди уходили от него счастливыми.
- Венская сосисочная. Вы выясните, правильное ли это место для гурманов.
- Самая короткая улица Вены. Не просто улица, а портал в 12 век, где можно встретить настоящих римлян.
- Дворец Ферстеля. Вы узнаете, что здесь было раньше и что находится сейчас.
- Самый «живой» вертеп Вены. Вы рассмотрите рождественскую композицию и загляните в одну из церквей около Хофбурга, где хранится полная загадок копия «Тайной вечери».
- Городская ратуша и сад роз. Обсудим, что их объединяет и почему мы об этом не думаем.
- «Правильный» вход в Хофбург и площадь Героев. Я расскажу вам, как диалект спасал страну от врагов.
Вы услышите:
- как можно измерить буханку хлеба.
- каким было старое доброе австрийское наказание для жуликов.
- почему Габсбургам было выгодно заключать браки.
- легенду об австрийском традиционном кайзершмаррне — что это такое и с чем его едят.
в понедельник и пятницу в 15:00, во вторник в 13:00 и 15:00, в субботу в 11:00, в воскресенье в 11:00 и 13:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около оперы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 15:00, во вторник в 13:00 и 15:00, в субботу в 11:00, в воскресенье в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 937 туристов
Лицензированный гид-экскурсовод, по образованию журналист. Вену своим путешественникам показываю настоящую, с её историей и современностью. На обзорных экскурсиях мы не просто гуляем по улицам, но и посещаем интересные объекты. ВыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 фев 2025
Очень понравилась экскурсия, много интересных нетривиальных фактов и историй. Наталья очень внимательна и интересно преподносила информацию про необычные места вены. Обязательно в следующий раз сходим на другую экскурсию. Все было супер!
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