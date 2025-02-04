Когда: в понедельник и пятницу в 15:00, во вторник в 13:00 и 15:00, в субботу в 11:00, в воскресенье в 11:00 и 13:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала