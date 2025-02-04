По центру Вены: нескучная экскурсия с элементами квеста

Путешествие по Вене с элементами квеста: легенды, мистика и призы ждут вас. Узнайте секреты Хофбурга и насладитесь уникальной атмосферой города
Групповая квест-экскурсия по центру Вены предлагает путешествие через историю и тайны города.

Участники смогут посетить собор Святого Стефана, узнать о масонах и их связи с Моцартом, увидеть дерево с гвоздями и
читать дальше

насладиться вкусом знаменитых венских сосисок.

Прогулка включает посещение самых интересных мест, таких как самая короткая улица Вены и дворец Ферстеля. В завершение экскурсии участники получат гайд по кофейням и узнают о текущих событиях в городе. Элементы квеста добавят интриги и веселья, а призы станут приятным бонусом

5
1 отзыв

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Увлекательные загадки и призы
  • 🏰 Истории о Хофбурге и Святом Стефане
  • 🎭 Легенды о масонах и Моцарте
  • 🌭 Посещение венской сосисочной
  • 🎄 Рождественская композиция в церкви
По центру Вены: нескучная экскурсия с элементами квеста
По центру Вены: нескучная экскурсия с элементами квеста
По центру Вены: нескучная экскурсия с элементами квеста
Ближайшие даты:
24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар
Время начала: 10:00, 11:00, 13:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Собор Святого Стефана
  • Ложе масонов
  • Дерево с гвоздями
  • Венская сосисочная
  • Самая короткая улица Вены
  • Дворец Ферстеля
  • Самый «живой» вертеп Вены
  • Городская ратуша и сад роз
  • Хофбург и площадь Героев

Описание квеста

  • Собор Святого Стефана. Это намоленное место имеет практическую функцию, какую — вы узнаете на экскурсии.
  • Ложе масонов. Улочка, на которой обосновались масоны, тесно связана с Моцартом. Мы обсудим, что не срослось между великим композитором и тайным обществом.
  • Дерево с гвоздями. На центральной площади Вены стоит дерево, которое остаётся невидимым. Разберёмся, в чём его секрет и почему люди уходили от него счастливыми.
  • Венская сосисочная. Вы выясните, правильное ли это место для гурманов.
  • Самая короткая улица Вены. Не просто улица, а портал в 12 век, где можно встретить настоящих римлян.
  • Дворец Ферстеля. Вы узнаете, что здесь было раньше и что находится сейчас.
  • Самый «живой» вертеп Вены. Вы рассмотрите рождественскую композицию и загляните в одну из церквей около Хофбурга, где хранится полная загадок копия «Тайной вечери».
  • Городская ратуша и сад роз. Обсудим, что их объединяет и почему мы об этом не думаем.
  • «Правильный» вход в Хофбург и площадь Героев. Я расскажу вам, как диалект спасал страну от врагов.

Вы услышите:

  • как можно измерить буханку хлеба.
  • каким было старое доброе австрийское наказание для жуликов.
  • почему Габсбургам было выгодно заключать браки.
  • легенду об австрийском традиционном кайзершмаррне — что это такое и с чем его едят.

в понедельник и пятницу в 15:00, во вторник в 13:00 и 15:00, в субботу в 11:00, в воскресенье в 11:00 и 13:00

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около оперы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 15:00, во вторник в 13:00 и 15:00, в субботу в 11:00, в воскресенье в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
4 фев 2025
Очень понравилась экскурсия, много интересных нетривиальных фактов и историй. Наталья очень внимательна и интересно преподносила информацию про необычные места вены. Обязательно в следующий раз сходим на другую экскурсию. Все было супер!

Похожие экскурсии из Вены

Эзотерическая Вена с историком
Пешая
38 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по мистической Вене
Погрузитесь в мир тайн и загадок Вены с опытным историком. Узнайте о масонах, Моцарте и оккультизме, посетите сокровищницу и Opus Dei
Сегодня в 09:00
28 фев в 09:00
125 за всё до 4 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Пешая
скидка
5%
347 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Вене
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 08:30
26 фев в 08:00
165157 за всё до 6 чел.
Прогулки по архитектурной Вене
Пешая
62 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Начало: Museumsquartier
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60 за человека