Эта экскурсия для тех гостей города, которые днём заняты рождественскими покупками, магазинами и венскими музеями.
А вечером самое время поставить предновогоднюю суету на паузу и отправиться гулять по особенной Вене — с праздничными огнями, рождественскими историями и ароматами пунша и корицы.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Венскую оперу в вечерних огнях
- императорский дворец Хофбург, где проводятся новогодние балы
- рождественский рынок перед центральным собором Святого Стефана
- центральные улицы Кернтнерштрассе и Грабен, где вы сможете попробовать горячий ягодный пунш с корицей
- потайные места, где прогуливался композитор Моцарт, а сейчас прячутся новогодние эльфы
Вы узнаете:
- как в Вене праздновали Рождество и Новый год в разные эпохи
- какие традиции сохранились до наших дней и как сегодня отмечают праздники горожане
- где зимой устанавливают главные городские ёлки
- сколько рождественских рынков работает в Вене и чем они отличаются друг от друга
- и многое другое
Организационные детали
Напитки оплачиваются дополнительно по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Венской оперы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Вене
Провёл экскурсии для 17 туристов
Живу и работаю в Вене более 20 лет, профессиональный гид, проводник в мир венской культуры. Я за индивидуальный подход, живой и увлекательный рассказ, основанный на интересных исторических фактах, гибкость маршрутов. Не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю вас в атмосферу города, которая делает Вену по-настоящему живой и близкой.
