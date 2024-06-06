Собор Святого Стефана – экскурсии в Вене

Найдено 15 экскурсий в категории «Собор Святого Стефана» в Вене на русском языке, цены от €30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Вены без скучных фактов и дат
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
308 отзывов
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
«Сначала мы посетим собор святого Штефана — визитную карточку Вены, где вы узнаете, почему правящую династию Габсбургов при захоронении «потрошили»»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
«А еще рассмотрите главный символ Вены — величественный собор Святого Стефана»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Один день в Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Вена для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
199 отзывов
Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус
Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю
Начало: возле станции метро Schottentor
«Мы пройдём по старинному Внутреннему Городу, рассматривая самые узнаваемые символы Вены — Хофбург, собор Святого Стефана, Городской театр, памятник Сиси и галерею Альбертина»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 133 за всё до 5 чел.
О Вене с любовью
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
98 отзывов
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
«Вы увидите все знаковые места Вены: собор Святого Стефана с пряничной черепичной крышей, Чумную колонну, церковь Святого Августина, картинную галерею Альбертина и зимнюю резиденцию императоров Хофбург»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
30 за человека
Ежедневная прогулка по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
552 отзыва
Популярное предложение
Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
Вена - увидеть и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«выясним, почему собор святого Штефана называют сердцем страны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Вена - классика и импровизация
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160136 за всё до 7 чел.
Вена в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
169 за всё до 8 чел.
Добро пожаловать в Вену
🚗 На машине
Групповая
3 часа
29 отзывов
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 за человека
Нестандартная прогулка по Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
«Поднявшись на собор Святого Стефана, не услышите звонящий только раз в год колокол Пуммерин, зато узнаете, почему Орлиная башня навсегда осталась недостроенной»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250 за всё до 10 чел.
Вена: всё самое главное за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Вена: погружение в историю и культуру за 2 часа с личным гидом
Познайте сердце Австрии с экспертом: от величественного собора Святого Стефана до исторических кофеен. Все, что Вена хранит, за 2 часа
Начало: По договоренности
«Вы увидите Венскую оперу, ретрокофейни с особенными десертами, главный собор Австрии — католический собор Святого Стефана, Хофбург, где жили Габсбурги, и многое другое»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
156 за всё до 39 чел.
Вена вдоль и поперек
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена вдоль и поперек
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
380 за всё до 6 чел.
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 10:00
160 за экскурсию
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Вене
    Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала именно на эту экскурсию. Большое спасибо Светлане за легкую подачу и ответы на вопросы!
    Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала
  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Спасибо, Сюзана! Экскурсия нам с родителями очень понравилась: живо, ярко, много интересных фактов и узнали о происхождении некоторых фраз, о
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    которых и не догадывались. Попробовали все рекомендованные десерты и блюда после экскурсии, а также съездили в Шоннбрунн за Венскими видами по рекомендации Сюзаны!

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Вене
    Все отлично, все супер структурировано!
  • M
    Marina
    31 мая 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Остались очень довольны экскурсией 😀
  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Вена - классика и импровизация
    Очень живо и динамично
  • В
    Вера
    25 мая 2024
    Вена в вашем ритме
    Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
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    интересно всё рассказывал, дал много полезных советов на последующие дни нашего пребывания в Вене. Подвозил по всем значимым достопримечательностям, дал возможность походить и по фотографировать. Отличная экскурсия!!!

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Вену
    Огромное спасибо за замечательную экскурсию
  • А
    Алевтина
    16 мая 2024
    О Вене с любовью
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась, была на ней 15.05. Гид - Мария. Очень интересно, познавательно и легко, с любовью о
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    Вене. Спасибо за все и за полезные советы. Очень рекомендую, если вы пларируете получить впечатление об имерской Вене. Сразу записалась на другую эскурсию, по дворикам Вены. Так же очень рекомендую, эти экскурсии дополняют друг друга. Мария, спасибо! Влюбили в Вену!

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Вена: всё самое главное за 2 часа
    Говорю, спасибо большое Елене за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ и выбранный маршрут. Было очень интересно!!! Елена, профессионал своего дела. Как
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    человек очень внимательная! Рекомендую все!!! После этой экскурсии мы еще забронировали другую где гидом была Елена. Спасибо Вам Елена за интересную Вену. Любила ее, а теперь еще больше, благодаря Вам!!!

  • М
    Мария
    15 мая 2024
    О Вене с любовью
    Нам очень понравилась экскурсия с Марией Время пролетело незаметно и очень насыщенно! Спасибо большое Марии. Мы с удовольствием придём к ней еще

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Собор Святого Стефана»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
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  1. История Вены без скучных фактов и дат
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  3. Один день в Вене
  4. Вена для новичков
  5. О Вене с любовью
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
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