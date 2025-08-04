Узнайте все секреты изготовления шоколада на мастер-классе с опытными шоколатье.
Создайте собственную шоколадную плитку с разнообразными начинками и приготовьте традиционный ацтекский шоколадный напиток.
Мастер-класс подходит и для детей, и для взрослых, а все необходимые материалы и оборудование предоставляются.
Описание билетаПогружение в мир шоколада Наши опытные шоколатье расскажут о процессах изготовления шоколада, познакомят с его видами и техникой темперирования, а также объяснят семь этапов употребления шоколада. Творческий подход и традиции В финале мастер-класса вы самостоятельно создадите шоколадную плитку с начинками и ингредиентами на выбор, а также приготовите классический ацтекский шоколадный напиток с помощью старинных инструментов. Все необходимое — посуда, ингредиенты и профессиональная машина для темперирования — будет предоставлено. Наши специалисты помогут на каждом шаге, поэтому опыт в кулинарии не обязателен. Важная информация:
- Мастерская не рекомендуется для посещения детьми младше 5 лет.
- Вам предоставят всё необходимое: посуду, ингредиенты и рецепты.
- Чтобы посетить мастер-класс по приготовлению шоколада, вам не нужен опыт в кулинарии.
- Мастер-класс длится около 60 минут.
- Посещение музея занимает примерно 15 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в музей
- Дегустация
- Закуски
- Сертификат
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Schönbrunner Str. 99, 1050 Wien, Austria
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
4 авг 2025
Было очень весело! Можно почувствовать себя Вилли Вонкой и создать свои собственные конфеты! Также вы узнаете секретный рецепт лучшего горячего шоколада — стоит каждой копейки!
М
Мария
8 мар 2025
Очень увлекательный и вкусный опыт. Мастер-шоколатье, ведущий мастер-класс, был просто потрясающим, зарядил отличным настроением и много рассказал о шоколаде. Сам шоколад — один из лучших, что мы пробовали. Рекомендую всем любителям шоколада.
А
Алёна
18 апр 2024
Мы отлично провели время! Делать шоколад оказалось веселее и проще, чем думали, а наш гид Деме был очень внимательным и очаровательным. К тому же, шоколад был просто вкуснейший.
Входит в следующие категории Вены
