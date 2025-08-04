Мои заказы

Шоколадный мастер-класс в Вене с дегустацией и созданием плитки шоколада

Узнайте все секреты изготовления шоколада на мастер-классе с опытными шоколатье.

Создайте собственную шоколадную плитку с разнообразными начинками и приготовьте традиционный ацтекский шоколадный напиток.

Мастер-класс подходит и для детей, и для взрослых, а все необходимые материалы и оборудование предоставляются.
5
3 отзыва
Шоколадный мастер-класс в Вене с дегустацией и созданием плитки шоколада
Шоколадный мастер-класс в Вене с дегустацией и созданием плитки шоколада
Шоколадный мастер-класс в Вене с дегустацией и созданием плитки шоколада

Описание билета

Погружение в мир шоколада Наши опытные шоколатье расскажут о процессах изготовления шоколада, познакомят с его видами и техникой темперирования, а также объяснят семь этапов употребления шоколада. Творческий подход и традиции В финале мастер-класса вы самостоятельно создадите шоколадную плитку с начинками и ингредиентами на выбор, а также приготовите классический ацтекский шоколадный напиток с помощью старинных инструментов. Все необходимое — посуда, ингредиенты и профессиональная машина для темперирования — будет предоставлено. Наши специалисты помогут на каждом шаге, поэтому опыт в кулинарии не обязателен. Важная информация:
  • Мастерская не рекомендуется для посещения детьми младше 5 лет.
  • Вам предоставят всё необходимое: посуду, ингредиенты и рецепты.
  • Чтобы посетить мастер-класс по приготовлению шоколада, вам не нужен опыт в кулинарии.
  • Мастер-класс длится около 60 минут.
  • Посещение музея занимает примерно 15 минут.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет в музей
  • Дегустация
  • Закуски
  • Сертификат
Что не входит в цену
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Schönbrunner Str. 99, 1050 Wien, Austria
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Мастерская не рекомендуется для посещения детьми младше 5 лет
  • Вам предоставят всё необходимое: посуду, ингредиенты и рецепты
  • Чтобы посетить мастер-класс по приготовлению шоколада, вам не нужен опыт в кулинарии
  • Мастер-класс длится около 60 минут
  • Посещение музея занимает примерно 15 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Валерия
4 авг 2025
Было очень весело! Можно почувствовать себя Вилли Вонкой и создать свои собственные конфеты! Также вы узнаете секретный рецепт лучшего горячего шоколада — стоит каждой копейки!
М
Мария
8 мар 2025
Очень увлекательный и вкусный опыт. Мастер-шоколатье, ведущий мастер-класс, был просто потрясающим, зарядил отличным настроением и много рассказал о шоколаде. Сам шоколад — один из лучших, что мы пробовали. Рекомендую всем любителям шоколада.
А
Алёна
18 апр 2024
Мы отлично провели время! Делать шоколад оказалось веселее и проще, чем думали, а наш гид Деме был очень внимательным и очаровательным. К тому же, шоколад был просто вкуснейший.

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии из Вены

История Вены без скучных фактов и дат
Пешая
2 часа
397 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€149 за всё до 6 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Завтра в 10:00
23 дек в 12:00
€150 за всё до 10 чел.
Вена впервые
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: Венская опера
8 янв в 11:00
9 янв в 11:00
€180 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене