Сокровища венских церквей

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Сокровища венских церквей
Сокровища венских церквей
Сокровища венских церквей
Сокровища венских церквей

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Святой Анны
  • Церковь Мальтийского ордена
  • Францисканская церковь
  • Церковь Немецкого ордена
  • Собор Святого Штефана
  • Иезуитская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
В ходе этой интереснейшей прогулки мы увидим шедевр эпохи барокко – церковь Святой Анны с фресками и церковь Мальтийского ордена, где поговорим о памятнике защитникам Мальты и о том, почему у турок связаны руки. Нас ждет Францисканская церковь с фатимской мадонной и церковь Немецкого ордена с фламандским алтарем, грандиозный кафедральный собор Святого Штефана и Иезуитская церковь с рассказом о художнике-иезуите Андреа Поццо.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включены услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00

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