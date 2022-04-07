В ходе этой интереснейшей прогулки мы увидим шедевр эпохи барокко – церковь Святой Анны с фресками и церковь Мальтийского ордена, где поговорим о памятнике защитникам Мальты и о том, почему у турок связаны руки. Нас ждет Францисканская церковь с фатимской мадонной и церковь Немецкого ордена с фламандским алтарем, грандиозный кафедральный собор Святого Штефана и Иезуитская церковь с рассказом о художнике-иезуите Андреа Поццо.