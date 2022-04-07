Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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В ходе этой интереснейшей прогулки мы увидим шедевр эпохи барокко – церковь Святой Анны с фресками и церковь Мальтийского ордена, где поговорим о памятнике защитникам Мальты и о том, почему у турок связаны руки. Нас ждет Францисканская церковь с фатимской мадонной и церковь Немецкого ордена с фламандским алтарем, грандиозный кафедральный собор Святого Штефана и Иезуитская церковь с рассказом о художнике-иезуите Андреа Поццо.
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость включены услуги гида
Что не входит
Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00