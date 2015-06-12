Прикоснитесь к музыкальной истории Вены, прогуливаясь по местам, где творили великие композиторы. Узнайте о жизни и творчестве легенд
Экскурсия по Вене открывает двери в мир музыки.
Город, где жили Моцарт, Бетховен и Шуберт, предлагает уникальную возможность узнать о жизни и творчестве великих композиторов. Посетите концертные залы, такие как Венская государственная опера и Содружество Любителей Музыки.
Прогулка по старинным улочкам приведет к домам музыкантов, где можно услышать увлекательные истории из их жизни. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и желание вернуться снова
Вена — столица европейской и мировой музыкальной культуры. Ее аккуратные и ухоженные кварталы и улочки пропитаны музыкой. Моцарт, Бетховен, Шуберт, Гайдн, Брамс, Сальери, Штраус — ни в одном другом городе не проживало столько великих музыкантов. Этот город был их музой!
Программа
Мы увидим все самые важные концертные залы Вены, включая “Содружество Любителей Музыки”, где выступает известный на весь мир Венский филармонический оркестр, а также Венскую государственную оперу, куда стремятся попасть любители музыки со всего мира. Вы узнаете как зарождалась культура посещения оперного зала, историю возникновения оперы, какую роль играет Венская опера в наши дни, а также курьезные случаи, произошедшие в стенах этого потрясающего здания.
Затем мы пройдем по улочкам старинного города к домам, где жили великие музыканты. Вы узнаете не только биографию композиторов, но и весёлые и трагические истории из их жизни.
Я также с удовольствием подскажу вам, где и когда проходят органные концерты, как можно попасть в Венскую оперу за 3 евро и многое другое. При желании после экскурсии вы сможете посетить понравившиеся квартиры-музеи музыкантов.
Пишите! Буду рада общению!
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1710 туристов
Я лицензированный гид в Австрии, живу в Вене c 2013 года и показываю гостям этот город и страну так, чтобы они запомнились.
Провожу разные экскурсии: тематические прогулки по городу и программы в музеях Вены. Также с удовольствием разработаю маршрут именно для вас.
Напишите мне — с радостью покажу вам Вену, помогу почувствовать её атмосферу и влюбиться в этот город.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Мария-замечательный гид! Очень эрудирована и много интересного и нового рассказала. Благодаря ей мы попали в уникальное место Дом музыки и приобрели билеты в дом любителей музыки! Машенька, спасибо за экскурсию Под звуки. Венского вальса. Мы обязательно еще посетим Вену и встретимся с тобой опять!