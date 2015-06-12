Экскурсия по Вене открывает двери в мир музыки. Город, где жили Моцарт, Бетховен и Шуберт, предлагает уникальную возможность узнать о жизни и творчестве великих композиторов. Посетите концертные залы, такие как Венская государственная опера и Содружество Любителей Музыки. Прогулка по старинным улочкам приведет к домам музыкантов, где можно услышать увлекательные истории из их жизни. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и желание вернуться снова

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вена — столица европейской и мировой музыкальной культуры. Ее аккуратные и ухоженные кварталы и улочки пропитаны музыкой. Моцарт, Бетховен, Шуберт, Гайдн, Брамс, Сальери, Штраус — ни в одном другом городе не проживало столько великих музыкантов. Этот город был их музой!

Программа

Мы увидим все самые важные концертные залы Вены, включая “Содружество Любителей Музыки”, где выступает известный на весь мир Венский филармонический оркестр, а также Венскую государственную оперу, куда стремятся попасть любители музыки со всего мира. Вы узнаете как зарождалась культура посещения оперного зала, историю возникновения оперы, какую роль играет Венская опера в наши дни, а также курьезные случаи, произошедшие в стенах этого потрясающего здания.

Затем мы пройдем по улочкам старинного города к домам, где жили великие музыканты. Вы узнаете не только биографию композиторов, но и весёлые и трагические истории из их жизни.

Я также с удовольствием подскажу вам, где и когда проходят органные концерты, как можно попасть в Венскую оперу за 3 евро и многое другое. При желании после экскурсии вы сможете посетить понравившиеся квартиры-музеи музыкантов.

Пишите! Буду рада общению!