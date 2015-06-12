Под звуки венского вальса

Прикоснуться к душе Вены, узнав о главных местах, людях и событиях музыкальной истории города

5
1 отзыв
Индивидуальная
Предлагаю вам прикоснуться к душе Вены и совершить прогулку по основным «музыкальным» местам города.

Я расскажу о музыке, как части венской культуры, и о жизни великих музыкантов.
Под звуки венского вальса
Под звуки венского вальса
Под звуки венского вальса
Под звуки венского вальса
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Вена — столица европейской и мировой музыкальной культуры. Ее аккуратные и ухоженные кварталы и улочки пропитаны музыкой. Моцарт, Бетховен, Шуберт, Гайдн, Брамс, Сальери, Штраус — ни в одном другом городе не проживало столько великих музыкантов. Этот город был их музой!

Программа

Мы увидим все самые важные концертные залы Вены, включая “Содружество Любителей Музыки”, где выступает известный на весь мир Венский филармонический оркестр, а также Венскую государственную оперу, куда стремятся попасть любители музыки со всего мира. Вы узнаете как зарождалась культура посещения оперного зала, историю возникновения оперы, какую роль играет Венская опера в наши дни, а также курьезные случаи, произошедшие в стенах этого потрясающего здания.

Затем мы пройдем по улочкам старинного города к домам, где жили великие музыканты. Вы узнаете не только биографию композиторов, но и весёлые и трагические истории из их жизни.

Я также с удовольствием подскажу вам, где и когда проходят органные концерты, как можно попасть в Венскую оперу за 3 евро и многое другое. При желании после экскурсии вы сможете посетить понравившиеся квартиры-музеи музыкантов.

Пишите! Буду рада общению!

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
12 июня 2015
Мария-замечательный гид! Очень эрудирована и много интересного и нового рассказала. Благодаря ей мы попали в уникальное место Дом музыки и приобрели билеты в дом любителей музыки! Машенька, спасибо за экскурсию Под звуки. Венского вальса. Мы обязательно еще посетим Вену и встретимся с тобой опять!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🎵Музыкальные

Еще несколько похожих предложений в Вене

Музыкальная история Вены
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Natalia
5
6 отзывов
Музыкальная история Вены
Взглянуть на историю имперской столицы в контексте мировой музыкальной традиции
170 за 1-10 чел.
Вена: всё самое главное за 2 часа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.6
22 отзыва
Вена: всё самое главное за 2 часа
Если вы в Вене всего на день, или впервые в городе - это лучшая познавательная прогулка
156 за 1-39 чел.
О Вене с любовью
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Maria
5
16 отзывов
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
160128 за 1-10 чел.
Нестандартная прогулка по Вене
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Vlada
4.7
23 отзыва
Нестандартная прогулка по Вене
Открыть центр города с необычных ракурсов и прикоснуться к всемирной истории
250 за 1-10 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сюзана
4.9
201 отзыв
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
160128 за 1-6 чел.
Тайны старой Вены
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Vlada
4.2
6 отзывов
Тайны старой Вены
Заглянуть за кулисы пышной имперской столицы и узнать средневековые легенды
250 за 1-6 чел.
Панорамная Вена и ее окрестности
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Viktor
5
2 отзыва
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
250 за 1-4 чел.
Скетчинг-тур по улицам Вены
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ульяна
4.4
15 отзывов
Скетчинг-тур по улицам Вены
Насладиться Веной и сделать личный travel-book с «живыми» рисунками самых атмосферных мест города
45 за 1 человека
Легенды и сказания Вены
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.9
7 отзывов
Легенды и сказания Вены
Мы окажемся в нетуристической Вене, где до сих пор живут средневековые легенды и мифы старых уголков города
156.50 за 1-39 чел.
Вена впервые
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Viktor
5
6 отзывов
Вена впервые
Понятно и живо об истории, архитектуре и жизни города на экскурсии с профессиональным гидом
130 за 1-6 чел.
Прогулки по архитектурной Вене
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ульяна
4.7
58 отзывов
Прогулки по архитектурной Вене
Взглянуть на Вену глазами архитектора, разобраться в стилях и уловить гармонию в их эклектичности
35 за 1 человека
Ежедневная прогулка по Вене
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Tripster
4.6
480 отзывов
Ежедневная прогулка по Вене
Узнать и полюбить город за 2 часа
25 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Вене
ХОРОШО
🇦🇹
ТАМ