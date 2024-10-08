читать дальше было. Нас просто привезли из аэропорта в гостиницу и даже мне прислали подтверждение что я заплатила только за перевозку. Только проезд не стоит 59 ЕU. Это очень дорого, поэтому я этот сервиз не советую

Когда я резервировала у меня было впечатление что вместе с трансфером мне предоставят небольшую часовую экскурсию, конечно ничего этого не