1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт - Вена»
Начните свое путешествие в Вену с комфортного трансфера. Профессиональные водители и комфортабельный транспорт
«Если цель путешествия — не столица, то мы готовы отвезти вас в другой город: австрийские Грац, Линц, Зальцбург или даже соседние страны — трансфер пройдёт быстро, комфортно и безопасно»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€59 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный трансфер
Начало: Аэропорт, Вокзал, по договоренности
«Поспешите забронировать индивидуальный трансфер и насладиться комфортной и спокойной поездкой»
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
€75 за всё до 6 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Вене
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 00:00
13 ноя в 00:00
€46 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана8 октября 2024Мы прилетели в Вену вечером и в аэропорту нас уже ждали, как и договаривались. Помогли с багажом, довезли до апартаментов. Всё было отлично. Правда хотелось бы пообщаться с водителем, но не полу- чилось.
- ЕЕлена21 сентября 2024Все было четко, пожелания были учтены, и нас вовремя доставили в аэропорт.
- IIrina4 сентября 2024Когда я резервировала у меня было впечатление что вместе с трансфером мне предоставят небольшую часовую экскурсию, конечно ничего этого не
- ИИрина7 марта 2020Трансфер из аэропорта в городВалерий нас встретил вовремя, автомобиль комфортный. По ходу движения отвечал на вопросы, которые нас интересовали. Имеет прекрасное чувство юмора, коммуникабельный. Если хотите получить приятные впечатления с первых минут пребывания в Вене, рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Трансфер»
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