Трансфер в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Вене на русском языке, цены от €46. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Трансфер «Аэропорт - Вена»
На машине
80 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт - Вена»
Начните свое путешествие в Вену с комфортного трансфера. Профессиональные водители и комфортабельный транспорт
«Если цель путешествия — не столица, то мы готовы отвезти вас в другой город: австрийские Грац, Линц, Зальцбург или даже соседние страны — трансфер пройдёт быстро, комфортно и безопасно»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
59 за всё до 3 чел.
Индивидуальный трансфер
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный трансфер
Начало: Аэропорт, Вокзал, по договоренности
«Поспешите забронировать индивидуальный трансфер и насладиться комфортной и спокойной поездкой»
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
75 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Вене
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Вене
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 00:00
13 ноя в 00:00
46 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    8 октября 2024
    Трансфер «Аэропорт - Вена»
    Мы прилетели в Вену вечером и в аэропорту нас уже ждали, как и договаривались. Помогли с багажом, довезли до апартаментов. Всё было отлично. Правда хотелось бы пообщаться с водителем, но не полу- чилось.
  • Е
    Елена
    21 сентября 2024
    Трансфер «Аэропорт - Вена»
    Все было четко, пожелания были учтены, и нас вовремя доставили в аэропорт.
  • I
    Irina
    4 сентября 2024
    Трансфер «Аэропорт - Вена»
    Когда я резервировала у меня было впечатление что вместе с трансфером мне предоставят небольшую часовую экскурсию, конечно ничего этого не
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    было. Нас просто привезли из аэропорта в гостиницу и даже мне прислали подтверждение что я заплатила только за перевозку. Только проезд не стоит 59 ЕU. Это очень дорого, поэтому я этот сервиз не советую

  • И
    Ирина
    7 марта 2020
    Трансфер из аэропорта в город
    Валерий нас встретил вовремя, автомобиль комфортный. По ходу движения отвечал на вопросы, которые нас интересовали. Имеет прекрасное чувство юмора, коммуникабельный. Если хотите получить приятные впечатления с первых минут пребывания в Вене, рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Трансфер»

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  6. Венская опера
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в ноябре 2024
Сейчас в Вене в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 46 до 75. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Трансфер», 81 ⭐ отзыв, цены от €46. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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