2 отзыва оставили туристы

Организованная встреча в аэропорту с табличкой, быстрая и комфортная поездка до указанного адреса в городе Вене.
Что входит
- Транспорт (зависит от количества человек)
- Водитель
- Перевозка багажа
Что не входит
- Отклонение от заданного маршрута
- Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vienna A.
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Vienna A. проводит ещё 3 экскурсии
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