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Трансфер из аэропорта в город

5
2 отзыва
Vienna A.
Vienna A. – Гид из Вены
Трансфер из аэропорта в город
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €40 за экскурсию

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Трансфер из аэропорта в город
Трансфер из аэропорта в город
Организованная встреча в аэропорту с табличкой, быстрая и комфортная поездка до указанного адреса в городе Вене.
Что входит
  • Транспорт (зависит от количества человек)
  • Водитель
  • Перевозка багажа
Что не входит
  • Отклонение от заданного маршрута
  • Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Трансфер из аэропорта в город
Трансфер из аэропорта в город
Трансфер из аэропорта в город
Трансфер из аэропорта в город

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vienna A.
Vienna A.
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2 отзыва оставили туристы

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