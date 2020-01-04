50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Трансфер «Аэропорт - Вена»

Начните свое путешествие в Вену с комфортного трансфера. Профессиональные водители и комфортабельный транспорт
Путешествие в Вену начинается с комфортного трансфера из аэропорта.

Предлагаем услуги перевозки на автомобилях представительского класса и удобных минибусах для больших групп.

Профессиональные водители, говорящие на русском языке, обеспечат вам приятное первое
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впечатление от Австрии.

Независимо от того, является ли ваша конечная цель Вена или другой город, наш трансфер обеспечит быструю и безопасную поездку.

Организационные детали, включая стоимость и возможность трансферов по всей Австрии и в соседние страны, уточняйте в переписке

4.9
91 отзыв

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Индивидуальный трансфер без ожидания
  • 🛫 Встреча в аэропорту с русскоговорящим водителем
  • 🧳 Помощь с багажом
  • 🏙️ Доставка в любую точку Вены
  • 🌍 Возможность трансфера в другие города и страны
  • 🚐 Комфортные автомобили и минибусы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
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авг
сен
окт
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Трансфер «Аэропорт - Вена» удобен в любое время года благодаря круглогодичному сервису и комфортным условиям перевозки.
Сейчас август — это идеальное время.
Трансфер «Аэропорт - Вена»
Трансфер «Аэропорт - Вена»
Трансфер «Аэропорт - Вена»

Что можно увидеть

  • Вена
  • Грац
  • Линц
  • Зальцбург

Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Удобство и качественный сервис

Так приятно расслабиться и начать увлекательное путешествие сразу после утомительного перелёта. Я создам все условия для этого. Профессиональный русскоговорящий водитель будет ждать вас в аэропорту, поможет с багажом и ответит на вопросы. Автомобили представительского класса или автобусы для больших групп до 50-ти человек доставят вас в любую точку Вены.

Если цель путешествия — не столица, то мы готовы отвезти вас в другой город: австрийские Грац, Линц, Зальцбург или даже соседние страны — трансфер пройдёт быстро, комфортно и безопасно.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на автомобиле бизнес класса (Mersedes BMW Audi WW Renault и т. п.)
  • Для группы 4-8 человек трансфер будет стоить 49 евро
  • Также возможен трансфер «ваш отель в Вене — аэропорт»
  • Возможны трансферы по всей Австрии и в соседние страны (Германия, Чехия, Словакия, Венгрия, Италия), стоимость уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2393 туристов
Рады приветствовать вас в Вене, дорогие путешественники! Наша команда профессиональных русскоговорящих лицензированных гидов и водителей проводит экскурсии и предоставляет услуги трансфера по всей Австрии и Европе. Мы всегда стремимся создать приятную
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атмосферу для каждого гостя, интересно познакомить с историей и культурой страны и показать достопримечательности с лучших ракурсов, чтобы ваше путешествие запомнилось яркими моментами и живыми впечатлениями. Кроме того, в нашем автопарке представлены современные автомобили всех классов и рассчитанные на разное количество участников — от маленьких до больших групп. С нами вам будет легко, увлекательно и комфортно!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
79
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5
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4
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В
Нас встречал,сопровождал в течении недели и провожал всем полюбившейся нашей компании из 8 чел Валерий. Очень пунктуальный,обязательный, интересно и не скучно излагающий свои знания истории и настоящей жизни Австрии молодой
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человек. Мы отдыхали на Новый год семьями с детьми и всем без исключения было интересно слушать его. Кроме того Валерий всегда помогал с багажем, с коляской,чувствовалось тепло и забота о нас. В итоге остались очень приятные и теплые воспоминания о Вене, обязательно вернемся в теплое время года и конечно же обратимся за сопровождением к Валерию.

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G
Хотя при поиске трансфера мы ориентировались только на наличие подходящей машины (на 5 человек с багажом) и цену (изучать отзывы времени не было:)), своим выбором мы были очень довольны! Встретили
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нас вовремя и в условленном месте, искать друг друга не пришлось (и такое бывает…). Гид был очень приветлив, по пути рассказал о некоторых интересных и полезных деталях жизни в Вене и подробно ответил на все наши вопросы. В общем, поездка из аэропорта была мини-экскурсией)). Если нам ещё посчастливится побывать в Вене, с удовольствием воспользуемся услугами этого гида!

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Елена
Отлично доехали из отеля до аэропорта Вены, все четко и вовремя.
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И
Валерий — отличный русскоязычный таксист. За 30 минут пути из аэропорта превратил поездку в маленькую экскурсию: интересно, легко и с пользой. Чуть дороже обычного такси, но оно того стоит. Рекомендую!
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Н
Воспользовались трансфером из-за позднего прилёта в Вену, который ещё и не запланированно задержался, и были очень рады что заранее заказали трансфер и добрались до Венских апартаментов быстро и комфортом.
Встреча в
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аэропорту прошла гладко, в чётко назначенное месте, и по дороге в приятной беседе с водителем выяснили интересующие нас подробности австрийских достопримечательностей. Спасибо водителю Сергею и организатору Валерий! Рекомендую трансфер желающим сэкономить силы и лишнее беспокойство, особенно в случае позднего прилёта.

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Сергей
Валерий встретил вовремя, с табличкой в зоне прилета. У летевших с нами в самолете москвичей не приехал заказанный трансфер и Валерий бесплатно согласился довезти их до Вены, за что ему
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большое спасибо и от нас и от них. Валерий по дороге их аэропорта до отеля в Вене подробно рассказал, что и где лучше посетить, в какие часы и т. д. А так же подробно ответил на все наши вопросы, которых было много. Машина у него тоже отличная - новый минивен Мерседес. Так что все хорошо, рекомендую!

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