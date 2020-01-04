50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие в Вену начинается с комфортного трансфера из аэропорта.
Предлагаем услуги перевозки на автомобилях представительского класса и удобных минибусах для больших групп.
Профессиональные водители, говорящие на русском языке, обеспечат вам приятное первое
Предлагаем услуги перевозки на автомобилях представительского класса и удобных минибусах для больших групп.
Профессиональные водители, говорящие на русском языке, обеспечат вам приятное первое
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер без ожидания
- 🛫 Встреча в аэропорту с русскоговорящим водителем
- 🧳 Помощь с багажом
- 🏙️ Доставка в любую точку Вены
- 🌍 Возможность трансфера в другие города и страны
- 🚐 Комфортные автомобили и минибусы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Трансфер «Аэропорт - Вена» удобен в любое время года благодаря круглогодичному сервису и комфортным условиям перевозки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Вена
- Грац
- Линц
- Зальцбург
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Удобство и качественный сервис
Так приятно расслабиться и начать увлекательное путешествие сразу после утомительного перелёта. Я создам все условия для этого. Профессиональный русскоговорящий водитель будет ждать вас в аэропорту, поможет с багажом и ответит на вопросы. Автомобили представительского класса или автобусы для больших групп до 50-ти человек доставят вас в любую точку Вены.
Если цель путешествия — не столица, то мы готовы отвезти вас в другой город: австрийские Грац, Линц, Зальцбург или даже соседние страны — трансфер пройдёт быстро, комфортно и безопасно.
Организационные детали
- Трансфер проходит на автомобиле бизнес класса (Mersedes BMW Audi WW Renault и т. п.)
- Для группы 4-8 человек трансфер будет стоить 49 евро
- Также возможен трансфер «ваш отель в Вене — аэропорт»
- Возможны трансферы по всей Австрии и в соседние страны (Германия, Чехия, Словакия, Венгрия, Италия), стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2393 туристов
Рады приветствовать вас в Вене, дорогие путешественники! Наша команда профессиональных русскоговорящих лицензированных гидов и водителей проводит экскурсии и предоставляет услуги трансфера по всей Австрии и Европе. Мы всегда стремимся создать приятную
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 91 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Нас встречал,сопровождал в течении недели и провожал всем полюбившейся нашей компании из 8 чел Валерий. Очень пунктуальный,обязательный, интересно и не скучно излагающий свои знания истории и настоящей жизни Австрии молодой
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G
Хотя при поиске трансфера мы ориентировались только на наличие подходящей машины (на 5 человек с багажом) и цену (изучать отзывы времени не было:)), своим выбором мы были очень довольны! Встретили
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Отлично доехали из отеля до аэропорта Вены, все четко и вовремя.
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И
Валерий — отличный русскоязычный таксист. За 30 минут пути из аэропорта превратил поездку в маленькую экскурсию: интересно, легко и с пользой. Чуть дороже обычного такси, но оно того стоит. Рекомендую!
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Н
Воспользовались трансфером из-за позднего прилёта в Вену, который ещё и не запланированно задержался, и были очень рады что заранее заказали трансфер и добрались до Венских апартаментов быстро и комфортом.
Встреча в
Встреча в
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Валерий встретил вовремя, с табличкой в зоне прилета. У летевших с нами в самолете москвичей не приехал заказанный трансфер и Валерий бесплатно согласился довезти их до Вены, за что ему
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