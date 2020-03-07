50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Удобство и качественный сервис

Так приятно расслабиться и начать увлекательное путешествие сразу после утомительного перелёта. Я создам все условия для этого. Профессиональный русскоговорящий водитель будет ждать вас в аэропорту, поможет с багажом и ответит на вопросы. Автомобили представительского класса или автобусы для больших групп до 50-ти человек доставят вас в любую точку Вены.

Если цель путешествия — не столица, то мы готовы отвезти вас в другой город: австрийские Грац, Линц, Зальцбург или даже соседние страны — трансфер пройдёт быстро, комфортно и безопасно.