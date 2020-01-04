50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Трансфер «Аэропорт - Вена» удобен в любое время года благодаря круглогодичному сервису и комфортным условиям перевозки.

Путешествие в Вену начинается с комфортного трансфера из аэропорта.Предлагаем услуги перевозки на автомобилях представительского класса и удобных минибусах для больших групп.Профессиональные водители, говорящие на русском языке, обеспечат вам приятное первое

впечатление от Австрии. Независимо от того, является ли ваша конечная цель Вена или другой город, наш трансфер обеспечит быструю и безопасную поездку. Организационные детали, включая стоимость и возможность трансферов по всей Австрии и в соседние страны, уточняйте в переписке

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Удобство и качественный сервис

Так приятно расслабиться и начать увлекательное путешествие сразу после утомительного перелёта. Я создам все условия для этого. Профессиональный русскоговорящий водитель будет ждать вас в аэропорту, поможет с багажом и ответит на вопросы. Автомобили представительского класса или автобусы для больших групп до 50-ти человек доставят вас в любую точку Вены.

Если цель путешествия — не столица, то мы готовы отвезти вас в другой город: австрийские Грац, Линц, Зальцбург или даже соседние страны — трансфер пройдёт быстро, комфортно и безопасно.

Организационные детали