50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Комфортно добраться до столицы с профессиональным русскоговорящим водителем

Валерий
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Валерий – представитель гидов
Хотите, чтобы ваше путешествие в Австрию запомнилось с первых минут пребывания? Я готов помочь вам в этом.

Комфортная поездка на автомобиле или автобусе (для большой группы) от аэропорта до главного города страны подарит приятное первое впечатление.

Машины представительского класса или удобные минибусы — выбирайте способ передвижения в зависимости от количества человек.
42 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии50 отзывов
4.66
Трансфер «Аэропорт — Вена»
Трансфер «Аэропорт — Вена»

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Удобство и качественный сервис
Так приятно расслабиться и начать увлекательное путешествие сразу после утомительного перелёта. Я создам все условия для этого. Профессиональный русскоговорящий водитель будет ждать вас в аэропорту, поможет с багажом и ответит на вопросы. Автомобили представительского класса или автобусы для больших групп до 50-ти человек доставят вас в любую точку Вены.

Если цель путешествия — не столица, то мы готовы отвезти вас в другой город: австрийские Грац, Линц, Зальцбург или даже соседние страны — трансфер пройдёт быстро, комфортно и безопасно.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на автомобиле бизнес класса (Mersedes BMW Audi WW Renault и т.п.)
  • Для группы 4-8 человек трансфер будет стоить 49 евро
  • Также возможен трансфер «ваш отель в Вене — аэропорт»
  • Возможны трансферы по всей Австрии и в соседние страны (Германия, Чехия, Словакия, Венгрия, Италия), стоимость уточняйте в переписке
Трансфер «Аэропорт — Вена»
Трансфер «Аэропорт — Вена»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерий
Валерий
Рады приветствовать вас в Вене, дорогие путешественники! Наша команда профессиональных русскоговорящих лицензированных гидов и водителей проводит экскурсии и предоставляет услуги трансфера по всей Австрии и Европе. Мы всегда стремимся создать приятную атмосферу для каждого гостя, интересно познакомить с историей и культурой страны и показать достопримечательности с лучших ракурсов, чтобы ваше путешествие запомнилось яркими моментами и живыми впечатлениями. Кроме того, в нашем автопарке представлены современные автомобили всех классов и рассчитанные на разное количество участников — от маленьких до больших групп. С нами вам будет легко, увлекательно и комфортно!
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50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Валерий нас встретил вовремя, автомобиль комфортный. По ходу движения отвечал на вопросы, которые нас интересовали. Имеет прекрасное чувство юмора, коммуникабельный. Если хотите получить приятные впечатления с первых минут пребывания в Вене, рекомендую)
1 марта 2020
Всё отлично!
28 февраля 2020
Это не была экскурсия - обычный трансфер,
Все было без замечаний, вовремя пришла машина на указанный адрес и с комфортом доставила в аэропорт.
Спасибо водителю Валерию.
14 февраля 2020
Поездка полностью соответствовала своему описанию - Удобство и качественный сервис!
От самой поездки и общения с Валерием остались самые приятные воспоминания. Автомобиль прекрасный, водитель пунктуальный, и с багажом помог, и на вопросы ответил.
12 февраля 2020
Встретили вовремя.отношение у Валерия и Андрея очень благожелательное. Договорились на обратный трансфер. Надеюсь все будет ок и вдальнейшем
30 января 2020
Хотя при поиске трансфера мы ориентировались только на наличие подходящей машины ( на 5 человек с багажом) и цену (изучать отзывы времени не было:) ), своим выбором мы были очень довольны! Встретили нас вовремя и в условленном месте, искать друг друга не пришлось ( и такое бывает...). Гид был очень приветлив, по пути рассказал о некоторых интересных и полезных деталях жизни в Вене и подробно ответил на все наши вопросы. В общем, поездка из аэропорта была мини-экскурсией)). Если нам ещё посчастливится побывать в Вене, с удовольствием воспользуемся услугами этого гида!
28 января 2020
От этой встречи мы ожидали большего...но, наверное, это был не наш день.Все равно , спасибо большое за то, что встретил и довез до пункта назначения.
Владимир
15 января 2020
Трансфер был совмещен с обзорной экскурсией по Вене. Автомобиль был отличный, это просторный микроавтобус. Посмотрели все основные достопримечательности города. Немного не хватило пешеходных прогулок с гидом, но это мы компенсировали сполна на следующий день с круизной компанией. В целом Валерием остались довольны. Рекомендую всем.
11 января 2020
Поскольку мы не ожидали от трансфера экскурсии мы остались очень довольны. Несмотря на то, что в очереди на паспортном контроле мы простояли час, нас дождался наш сопровождающий Андрей, встретил у выхода, проводил до автомобиля и помог с багажом. Приятный в общении молодой, по дороге максимально ответил на вопросы которые появлялись. Все было прекрасно организовано. Большое спасибо.
7 января 2020
Все хорошо,спасибо!Встретили,помогли загрузить чемоданы,для ребенка есть бустер.Машина хорошая,комфортная. Обязательно обратимся еще.Пунктуально,надежно,комфортно.
Ещё 40 отзывов

Валерий проводит ещё 4 экскурсии

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