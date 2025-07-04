Откройте для себя самые красивые уголки Вены на велосипедной экскурсии.
Прокатитесь по Рингштрассе, узнайте об истории знаменитых зданий и сделайте множество фото, наслаждаясь свободой на менее загруженных дорогах и велосипедных дорожках.
Прокатитесь по Рингштрассе, узнайте об истории знаменитых зданий и сделайте множество фото, наслаждаясь свободой на менее загруженных дорогах и велосипедных дорожках.
Описание экскурсииВелосипедная прогулка по главному маршруту Исследуйте Вену на велосипеде, двигаясь по удобным дорожкам и тихим улицам, чтобы получить незабываемые впечатления и отличные фото города. Прокатитесь по Рингштрассе мимо таких достопримечательностей, как Staatsoper (Государственная опера), Австрийский парламент, Бургтеатр и ратуша, а также посетите собор Святого Стефана на Штефансплац. Дунайский канал и городской парк Путь ведёт вдоль Дунайского канала, мимо Урания, через городской парк к Карлсплац с великолепной Карловой церковью, завершив круг у исходной точки. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Экскурсия проводится при любых погодных условиях. Возможна покупка дождевиков.
- Дети младше 12 лет не допускаются к участию в экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Staatsoper
- Здание Австрийского парламента
- Бургтеатр
- Ратуша
- Собор Святого Стефана
- Урания
- Городской парк
- Карлсплац
- Карлова церковь
Что включено
- Услуги гида
- Прокат велосипедов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Bösendorferstraße 5, 1010 Wien, Österreich
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности
- Экскурсия проводится при любых погодных условиях. Возможна покупка дождевиков
- Дети младше 12 лет не допускаются к участию в экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Милана
4 июл 2025
Питэр — отличный гид с богатым знанием истории и интересными рассказами.
А
Алексей
8 июн 2025
Наш гид Натали сделала поездку настолько приятной и познавательной, что три часа пролетели незаметно — хотелось бы еще! Если хотите узнать этот удивительный город весело и интересно, очень советую эту экскурсию. С начала и до конца — просто невероятно!
А
Анна
3 янв 2025
Поездка стала отличным способом увидеть те части города, о которых я бы иначе не узнала. С тех пор я побывала на другой экскурсии в Праге и теперь считаю этот тур обязательным для посещения. Истории гидов просто потрясают — очень понравилось!