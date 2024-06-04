Экскурсии к Венской Ратуше

Найдено 16 экскурсий в категории «Венская ратуша» в Вене на русском языке, цены от €35, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Вены без скучных фактов и дат
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
308 отзывов
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Вена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Вена впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
По Вене с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
267 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
69 отзывов
Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке
Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
270 за всё до 5 чел.
Вена - классика и импровизация
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160136 за всё до 7 чел.
Вена в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
169 за всё до 8 чел.
Панорамная Вена и ее окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
280 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Вену
🚗 На машине
Групповая
3 часа
29 отзывов
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 за человека
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
По Вене - на электросамокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости
Начало: На площади Альбертина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Легенды и сказания Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Легенды и сказания Вены: секреты средневековых уголков
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вены, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Vienna
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
156.50 за всё до 39 чел.
Обзорная экскурсия по Венe
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене: от Ратуши до Хофбурга
Погрузитесь в волшебство Вены, посетив её знаковые места за три часа. Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть все и сразу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
265 за всё до 6 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 за человека
Вена вдоль и поперек
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена вдоль и поперек
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
380 за всё до 6 чел.
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Спасибо, Сюзана! Экскурсия нам с родителями очень понравилась: живо, ярко, много интересных фактов и узнали о происхождении некоторых фраз, о
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    которых и не догадывались. Попробовали все рекомендованные десерты и блюда после экскурсии, а также съездили в Шоннбрунн за Венскими видами по рекомендации Сюзаны!

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
    Очень понравилась экскурсия с Сюзанной, время пролетело не заметно, однозначно будем рекомендовать😊
  • M
    Marina
    31 мая 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Остались очень довольны экскурсией 😀
  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Вена - классика и импровизация
    Очень живо и динамично
  • В
    Вера
    25 мая 2024
    Вена в вашем ритме
    Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
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    интересно всё рассказывал, дал много полезных советов на последующие дни нашего пребывания в Вене. Подвозил по всем значимым достопримечательностям, дал возможность походить и по фотографировать. Отличная экскурсия!!!

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Вену
    Огромное спасибо за замечательную экскурсию
  • I
    Inna
    15 мая 2024
    Вена - первое знакомство
    Оля провела потрясающую экскурсию. Мы первый раз в Вене и влюбились в этот город благодаря Оле ее необыкновенному глубокому знанию
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    истории очень интересному построению маршрута очень хотелось услышать еще и еще про эту замечательную страну и город обязательно надо заказать экскурсию с Олей если хотите увидеть и понять Вену и ее прошлое спасибо Оля 💓💓💓👍

  • О
    Оксана
    11 мая 2024
    Вена - первое знакомство
    Ольга - прекрасный, опытный гид. Программа построена интересно. Мы получили море удовольствия и всем рекомендуем взять эту экскурсию!
  • I
    Inessa
    10 мая 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    IДорогая Сюзанна, Хочу выразить огромную благодарность за великолепную экскурсию по Вене! Ваша эрудиция, страсть к истории и прекрасное чувство юмора сделали
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    этот опыт незабываемым. Вы прекрасно владеете материалом и умело передаете его, за что вам огромное спасибо. Надеюсь, еще раз побывать в Вене и повторить это захватывающее путешествие под вашим чутким руководством. Инна, Дина

  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Вена впервые
    Прекрасная экскурсия с Виктором! Время пролетело незаметно, но в то же время получили массу интересной информации, пищу для размышлений и список того, что еще можно посмотреть или на что обратить внимание. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Венская ратуша»

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  5. Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
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  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Венская ратуша" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 35 до 380 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 674 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год по теме «Венская ратуша», 674 ⭐ отзыва, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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