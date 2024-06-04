🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 308 отзывов История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться Начало: Около входа в собор святого Стефана 160 € 144 за всё до 6 чел.

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🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 69 отзывов Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К... € 270 за всё до 5 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас Начало: По указанному вами адресу € 169 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Панорамная Вена и ее окрестности Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг € 280 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 3 часа 29 отзывов Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки Начало: Возле вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 € 59 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру Начало: Universitätsring 1 € 160 за всё до 10 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 2 часа 1 отзыв По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости Начало: На площади Альбертина € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Легенды и сказания Вены: секреты средневековых уголков Погрузитесь в атмосферу средневековой Вены, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет путешествие по времени Начало: Vienna € 156.50 за всё до 39 чел.

Индивидуальная 3 часа 37 отзывов Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене: от Ратуши до Хофбурга Погрузитесь в волшебство Вены, посетив её знаковые места за три часа. Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть все и сразу Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 265 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 2 отзыва Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста Начало: Rotenturmstrasse 29 Расписание: Ежедневно € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Вена вдоль и поперек Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00 € 380 за всё до 6 чел.