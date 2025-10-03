S Svetlana Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом Не смотря на то что весь день лил дождь, экскурсия получилась познавательная. Благодарю гида Александра, который прокатил нас по Вене на автомобиле, показал и рассказал про все достопримечательности.

Е Екатерина Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом Отличная экскурсия, Мария очень интересно рассказывала. Время пролетело незаметно

Спасибо большое ☺️

А Алина Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом Мария невероятно позитивный человек и экскурсия прошла интересно и легко, даже не заметили как прошло время!

Y Yulia Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом Все супер! Спасибо большое за интересную экскурсию и знакомство с историческими местами Вены

M Maria Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом Замечательная экскурсия, большое спасибо Марии за интересную подачу информации!

O Olha Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом В Вене нашим Гидом была Мария. Экскурсия понравилась. Узнали много нового. Мария -великолепный рассказчик! Получили море положительных эмоций. Наушники работали отлично, даже на дальнем расстоянии было все великолепно слышно. Благодарим Марию! 😊👍

Ю Юлия Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом Огромное спасибо Марии за познавательную прогулку по Вене. Для первого знакомства с городом именно то что надо! 1.5 часа пролетели мгновенно!)

S Shanna Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом Экскурсия даёт первое впечатление о Вене. Исходя из полученной информации, можно строить последующие маршруты. Очень информативно, интересно и однозначно не скучно. мприя с готовностью отвечает на вопросы, даёт советы. Очень позитивное впечатление осталось. Спасибо

А Анна Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом Мария отличный экскурсовод! Экскурсия интересная, познавательная и причтная!

A Anastasiia Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом



Были на обзорной пешей экскурсии по Вене с гидом Марией — замечательный опыт! Экскурсия читать дальше длилась чуть больше двух часов, мы немного задержались, но это было даже к лучшему: Мария рассказывала так увлекательно, что не хотелось, чтобы всё заканчивалось.



Очень приятный и вдохновляющий гид, видно, что она любит своё дело. Много интересных фактов, рассказано легко и с душой.



Рекомендую всем, кто хочет быстро, интересно и с удовольствием познакомиться с городом! Отличная экскурсия для первого знакомства с Веной!Были на обзорной пешей экскурсии по Вене с гидом Марией — замечательный опыт! Экскурсия

T Tатьяна Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом В спокойной, дружелюбной обстановке осмотрели центр города. Очень приятная гид Мария рассказывала интересные факты и уверенно отвечала на наши вопросы.

Н Наталья Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом Прекрасная экскурсия!

А Анастасия Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом Гидом был Анатолий. экскурсия была более двух часов. интересный рассказ,увлеченный гид. Были рассказаны небольшие зарисовки из жизни Вены и ее значимые места

Н Наталия Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом Экскурсию проводил гид Анатолий. Супер экскурсия! Прекрасная подача материала, прекрасный русский язык. Огромное спасибо!