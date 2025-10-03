Мои заказы

Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом
Пешая
1.5 часа
-
8%
263 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом
Начало: Herbert-von-Karajan-Platz
Расписание: Каждый день, в любую погоду
Завтра в 10:00
2 ноя в 10:00
€32.20€35 за человека
Обзорный тур по Вене на двухэтажном автобусе с открытым верхом
На автобусе
Hop-on hop-off
7 отзывов
Билет на автобус
Обзорный тур по Вене на двухэтажном автобусе с открытым верхом
Начало: Walfischgasse 2, 1010 Wien, Austria
2 ноя в 09:30
3 ноя в 09:30
€42 за человека
Вена вдоль и поперек
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Вена вдоль и поперек
Уникальная экскурсия по Вене, где можно увидеть все ключевые достопримечательности города за один день. Погрузитесь в атмосферу столицы Австрии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
2 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Велосипедная экскурсия с гидом по главным достопримечательностям
На велосипеде
3 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Велосипедная экскурсия с гидом по главным достопримечательностям
Начало: Bösendorferstraße 5, 1010 Wien, Österreich
3 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
€47 за человека
Прогулка на фиакре по Старому городу
30 минут
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка на фиакре по Старому городу
Начало: Michaelerplatz, 1010 Wien, Österreich
3 ноя в 14:00
4 ноя в 14:00
€95 за всё до 4 чел.
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:30
2 ноя в 07:30
€350 за всё до 10 чел.

