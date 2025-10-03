-
Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом
Начало: Herbert-von-Karajan-Platz
Расписание: Каждый день, в любую погоду
Завтра в 10:00
2 ноя в 10:00
€32.20
€35 за человека
Билет на автобус
Обзорный тур по Вене на двухэтажном автобусе с открытым верхом
Начало: Walfischgasse 2, 1010 Wien, Austria
2 ноя в 09:30
3 ноя в 09:30
€42 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Вена вдоль и поперек
Уникальная экскурсия по Вене, где можно увидеть все ключевые достопримечательности города за один день. Погрузитесь в атмосферу столицы Австрии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
2 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Велосипедная экскурсия с гидом по главным достопримечательностям
Начало: Bösendorferstraße 5, 1010 Wien, Österreich
3 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
€47 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка на фиакре по Старому городу
Начало: Michaelerplatz, 1010 Wien, Österreich
3 ноя в 14:00
4 ноя в 14:00
€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:30
2 ноя в 07:30
€350 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana3 октября 2025Не смотря на то что весь день лил дождь, экскурсия получилась познавательная. Благодарю гида Александра, который прокатил нас по Вене на автомобиле, показал и рассказал про все достопримечательности.
- ЕЕкатерина2 октября 2025Отличная экскурсия, Мария очень интересно рассказывала. Время пролетело незаметно
Спасибо большое ☺️
- ААлина15 августа 2025Мария невероятно позитивный человек и экскурсия прошла интересно и легко, даже не заметили как прошло время!
- YYulia12 августа 2025Все супер! Спасибо большое за интересную экскурсию и знакомство с историческими местами Вены
- MMaria31 июля 2025Замечательная экскурсия, большое спасибо Марии за интересную подачу информации!
- OOlha13 июля 2025В Вене нашим Гидом была Мария. Экскурсия понравилась. Узнали много нового. Мария -великолепный рассказчик! Получили море положительных эмоций. Наушники работали отлично, даже на дальнем расстоянии было все великолепно слышно. Благодарим Марию! 😊👍
- ЮЮлия6 июля 2025Огромное спасибо Марии за познавательную прогулку по Вене. Для первого знакомства с городом именно то что надо! 1.5 часа пролетели мгновенно!)
- SShanna19 июня 2025Экскурсия даёт первое впечатление о Вене. Исходя из полученной информации, можно строить последующие маршруты. Очень информативно, интересно и однозначно не скучно. мприя с готовностью отвечает на вопросы, даёт советы. Очень позитивное впечатление осталось. Спасибо
- ААнна11 июня 2025Мария отличный экскурсовод! Экскурсия интересная, познавательная и причтная!
- AAnastasiia29 мая 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с Веной!
Были на обзорной пешей экскурсии по Вене с гидом Марией — замечательный опыт! Экскурсия
- TTатьяна17 мая 2025В спокойной, дружелюбной обстановке осмотрели центр города. Очень приятная гид Мария рассказывала интересные факты и уверенно отвечала на наши вопросы.
- ННаталья13 мая 2025Прекрасная экскурсия!
- ААнастасия12 мая 2025Гидом был Анатолий. экскурсия была более двух часов. интересный рассказ,увлеченный гид. Были рассказаны небольшие зарисовки из жизни Вены и ее значимые места
- ННаталия11 мая 2025Экскурсию проводил гид Анатолий. Супер экскурсия! Прекрасная подача материала, прекрасный русский язык. Огромное спасибо!
- ННаталия5 мая 2025Небольшая экскурсия по центру Вены. Было познавательно. Экскурсовод Мария очень обаятельный, светлый человек. Рассказывает интересно, охотно отвечает на любые вопросы. Рекомендую. ❤️
