Бургтеатр – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Бургтеатр» в Вене на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Прогулки по архитектурной Вене
Пешая
62 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Начало: Museumsquartier
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60 за человека
Индивидуальная экскурсия в Вене
Пешая
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Вене
Начало: Начало экскурсии из отеля или адреса по желанию
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 7 чел.
Уникальная VR-экскурсия в комфортабельном микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
1 час
Индивидуальная
Уникальная VR-экскурсия в комфортабельном микроавтобусе
Начало: Альбертинаплац 1, Вена
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00
Сегодня в 12:00
28 фев в 12:00
от 33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Влад
    23 июля 2023
    Прогулки по архитектурной Вене
    Все было просто отлично! Маршрут Ульяна составила по нашим предпочтениям и пожеланиям + порекомендовала, как лучше самим продолжить изучать Вену. Короче, искали гида, а нашли новое приятное знакомство!
  • В
    Владимир
    16 июля 2023
    Индивидуальная экскурсия в Вене
    Всё прошло очень хорошо и информативно. Прекрасный город. всем мира и здоровья
  • E
    Evelina
    28 мая 2023
    Прогулки по архитектурной Вене
    Прекрасная экскурсия, Ульяна гибко меняла маршрут под наши «хотелки», показывая интересные места и рекомендуя кафе и рестораны!
  • В
    Виктория
    7 января 2023
    Прогулки по архитектурной Вене
    Нетривиальная и адресная экскурсия-знакомство с архитектурным ансамблем Вены, историей его становления и развития. Рассказ живой и искренний, без заученных штампов и
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    фраз, благодаря чему возникает ощущение личного участия. Необычный маршрут, который охватывает не только основные достопримечательности, но и «изюминки». В общем - рекомендую, особенно «гурманам» архитектуры, стиля и вкуса. Ульяне огромное спасибо! 🤗

  • В
    Валентина
    6 мая 2022
    Индивидуальная экскурсия в Вене
    Экскурсия была замечательная, Валерий быстро рассказал, так как мы и просили, потому что у нас были дети. Обзорно успели проехаться по всем местам. Даже рассказал какие-то секретики: куда лучше идти, куда лучше не идти. Всем понравилось, спасибо большое.
  • Д
    Дмитрий
    4 мая 2022
    Индивидуальная экскурсия в Вене
    Экскурсия прошла хорошо. Гид Валерий забрал нас из отеля, провез по всем главным достопримечательностям города, рассказал про интересные места, где
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    и что посмотреть, купить и поесть. После экскурсии можно распланировать свой день в городе и не отвлекаться на поиски дополнительной информации в интернете.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Бургтеатр»

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  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Музей истории искусств
  7. Исторический музей
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в феврале 2025
Сейчас в Вене в категории "Бургтеатр" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 220. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Бургтеатр», 66 ⭐ отзывов, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель