1.5 часа
Индивидуальная
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Начало: Museumsquartier
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €60 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Вене
Начало: Начало экскурсии из отеля или адреса по желанию
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 7 чел.
1 час
Индивидуальная
Уникальная VR-экскурсия в комфортабельном микроавтобусе
Начало: Альбертинаплац 1, Вена
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00
Сегодня в 12:00
28 фев в 12:00
от €33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлад23 июля 2023Все было просто отлично! Маршрут Ульяна составила по нашим предпочтениям и пожеланиям + порекомендовала, как лучше самим продолжить изучать Вену. Короче, искали гида, а нашли новое приятное знакомство!
- ВВладимир16 июля 2023Индивидуальная экскурсия в ВенеВсё прошло очень хорошо и информативно. Прекрасный город. всем мира и здоровья
- EEvelina28 мая 2023Прекрасная экскурсия, Ульяна гибко меняла маршрут под наши «хотелки», показывая интересные места и рекомендуя кафе и рестораны!
- ВВиктория7 января 2023Нетривиальная и адресная экскурсия-знакомство с архитектурным ансамблем Вены, историей его становления и развития. Рассказ живой и искренний, без заученных штампов и
- ВВалентина6 мая 2022Индивидуальная экскурсия в ВенеЭкскурсия была замечательная, Валерий быстро рассказал, так как мы и просили, потому что у нас были дети. Обзорно успели проехаться по всем местам. Даже рассказал какие-то секретики: куда лучше идти, куда лучше не идти. Всем понравилось, спасибо большое.
- ДДмитрий4 мая 2022Индивидуальная экскурсия в ВенеЭкскурсия прошла хорошо. Гид Валерий забрал нас из отеля, провез по всем главным достопримечательностям города, рассказал про интересные места, где
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Бургтеатр»
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