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Индивидуальная
до 8 чел.
По Вене на Segway или велосипеде
Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Начало: Bösendorferstraße 5
«Мы проедем на велосипедах или сегвеях по одному из двух насыщенных маршрутов»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
от €267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Погрузитесь в атмосферу Вены, крутя педали вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг. Насладитесь природой и активным отдыхом на свежем воздухе
«Поскольку преобладающая часть маршрута проходит по дорогам без автомобильного движения, велопрогулка прекрасно подойдет для детей или тех, кто еще неуверенно чувствует себя на велосипеде»
4 июл в 10:30
5 июл в 10:00
€182 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Велосипедная экскурсия с гидом по главным достопримечательностям
Начало: Бёзендорферштрассе 5, 1010 Вин, Австрия
«Велосипедная прогулка по главному маршруту Исследуйте Вену на велосипеде, двигаясь по удобным дорожкам и тихим улицам, чтобы получить незабываемые впечатления и отличные фото города»
€47 за человека
Групповая
до 18 чел.
Велосипедный тур с дегустацией вин в живописной долине Вахау
Начало: Франц-Йозефс-Кай 45, 1010 Вин, Австрия
«Проведите целый день, катаясь на велосипеде, наслаждаясь видами долины Вахау и дегустируя местные вина»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€139 за человека
Последние отзывы на экскурсии
П
Риган был отличным хозяином. Место для обеда тоже понравилось, рекомендую. Было бы здорово получить к дегустации вина ещё и сыр с крекерами. Визит на виноградник Макса прошёл замечательно
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М
Питэр — отличный гид с богатым знанием истории и интересными рассказами.
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А
Наш гид Натали сделала поездку настолько приятной и познавательной, что три часа пролетели незаметно — хотелось бы еще! Если хотите узнать этот удивительный город весело и интересно, очень советую эту экскурсию. С начала и до конца — просто невероятно!
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С
Мария прекрасно знает историю Вены и увлекательно рассказывает о многих ее нюансах!
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А
Поездка стала отличным способом увидеть те части города, о которых я бы иначе не узнала. С тех пор я побывала на другой экскурсии в Праге и теперь считаю этот тур обязательным для посещения. Истории гидов просто потрясают — очень понравилось!
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В
Наш гид, Зана, была очень знающей и гостеприимной, даже дала советы по ресторанам в Вене и Будапеште. Обед в деревне был превосходным, а бонусом стала прогулка к руинам монастыря. Дегустация вин тоже была отличной.
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М
День прошёл великолепно, даже лучше, чем ожидали. Наш гид Тим — настоящий профессионал и приятный человек. Он прекрасно разбирается в винах, пейзажи были великолепны, а велосипеды удобны. Это был фантастический день!
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Прекрасная экскурсия, несмотря на ветер и дождь. У кого еще не было сегвей-опыта- смелее вперед! Увидеть за то же время
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Экскурсия очень понравилась, Мария отличный рассказчик и впечатляет своей заинтересованостью. Также сигвеи очень хорошие, пожалуй лучшие из тех что мы брали в прошлом. Большое спасибо.
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В
Замечательный маршрут, интересный рассказ, Мария очень приятный человек.
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Всего 36 отзывов в Вене в категории "На велосипеде"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На велосипеде»
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Сейчас в Вене в категории "На велосипеде" можно забронировать 4 экскурсии от 47 до 267. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год на велосипеде, 36 ⭐ отзывов, цены от €47. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь