Вы посетите музей естествознания в Вене, входящий в топ-10 музеев мира, где вас ждёт интерактивная программа: извержение вулкана, микроскоп, динозавры… Дети останутся в восторге!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Венский музей природоведения включён в десятку лучших музеев мира. Мы сделаем извержение вулкана и посмотрим в микроскоп, узнаем, как попал ботинок матроса в брюхо акулы и сами напугаем двигающегося динозавра. Замечательный вариант экскурсии для ваших детей!
Режим работы музея ежедневно, кроме вторника, с 09:00 до 18:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей (для детей до 18 лет бесплатно)
Место начала и завершения?
Музей природоведения
Когда и сколько длится?
Когда: Режим работы музея ежедневно, кроме вторника, с 09:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 15 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
Завтра в 13:00
19 сен в 10:00
€160 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
Познакомьтесь с величием Венской оперы, загляните за кулисы и узнайте историю этого легендарного театра. Ощутите атмосферу культурного центра Вены
Начало: Возле Венской оперы
6 окт в 14:00
7 окт в 14:30
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Леопольда в Вене: Климт, Шиле и эпоха сецессиона
Исследуйте тайны венского сецессиона в компании Климта и Шиле на уникальной экскурсии по музею Леопольда
Начало: У вход в Музей Леопольда
Завтра в 10:30
19 сен в 12:30
€300 за всё до 4 чел.