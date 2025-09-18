Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы посетите музей естествознания в Вене, входящий в топ-10 музеев мира, где вас ждёт интерактивная программа: извержение вулкана, микроскоп, динозавры… Дети останутся в восторге!

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда Режим работы музея ежедневно, кроме вторника, с 09:00 до 18:00.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Венский музей природоведения включён в десятку лучших музеев мира. Мы сделаем извержение вулкана и посмотрим в микроскоп, узнаем, как попал ботинок матроса в брюхо акулы и сами напугаем двигающегося динозавра. Замечательный вариант экскурсии для ваших детей!

