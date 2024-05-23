Познавательные экскурсии на природе в Вене

Найдено 10 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Вене на русском языке, цены от €124. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
66 отзывов
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
«Ведь здесь, на глубине 26 метров, находится самое большое в Европе (6200 м²) подземное озеро, по которому мы прокатаемся на лодке»
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
350 за всё до 5 чел.
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
9 отзывов
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр
Начало: От центра туристической информации Tourist Info на...
«С этой смотровой площадки вы насладитесь панорамой озера Вольфганзее и сохраните красоту голубизны волн в окружении гор на фотографиях»
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
124 за человека
Панорамная Вена и ее окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
«Посетите один из красивейших биосферных парков Европы, в деревушке Гринциг услышите о винных традициях региона, а с горы Каленберг взглянете на прекрасные панорамы окрестностей»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
280 за всё до 3 чел.
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Крутить педали, чувствовать себя современным европейцем и наслаждаться жизнью и природой вокруг
«Мы начнём наш маршрут на Дунайском остров, где городская среда гармонично сочетается с миром природы»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:00
182 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия во Дворец Шенбрюнн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальное путешествие в историю Дворца Шенбрюнн
Почувствуйте дух императорской эпохи, посетив величественный Дворец Шенбрюнн с личным гидом
Начало: По договорённости
Расписание: 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
Групповая
12.5 часов
1 отзыв
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
«Здесь вы снова будете покорены новыми природными пейзажами и невероятно красивыми местами для съемки»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 08:00
134 за человека
Бельведере - жемчужина австрийского барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Бельведере - жемчужина австрийского барокко
Начало: Дворец Бельведер
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
195 за всё до 6 чел.
Сокровища Венского леса
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Венского леса
Посетить подземное озеро Зеегротте, замок Лихтенштейн, аббатство Хайлигенкройц и курортный Баден
«В сопровождении капитана вы прокатитесь на лодке по водам подземного озерного царства, полюбуетесь красотой загадочного Зеегротте и услышите любопытную историю происхождения этого чуда природы»
Завтра в 10:30
13 июня в 10:30
350 за всё до 4 чел.
Южная Моравия: в замках и винах
Индивидуальная
7 часов
Южная Моравия: в замках и винах
Начало: Отель или другое удобное место по договоренности
«В мире есть всего несколько мест, которые имеют такое сочетание архитектурных шедевров, живописной природы, вековых традиций, залитых солнцем виноградников и гостеприимство местных жителей – и все это можно встретить в Южной Моравии»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
520 за всё до 6 чел.
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Билеты
2 часа
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Начало: Центральные ворота, Schönbrunner Schlossstrasse 47
«При ней началась реконструкция дворца: были обновлены его фасады и интерьеры, а в окружавшем его парке появились ботанические сады и зоопарк»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
195 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яков
    23 мая 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Все замечательно
  • С
    Стас
    19 мая 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Локации классные. Но слишком мало времени. Все бегом. Слишком много внимания уделено этому фильму. А хочется не про фильм слушать,
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    а про локации. Вывод: проще добраться на электричке и самому спланировать свои прогулки. Гид погружена в тему, но ограничена этой короткой программой, вероятно больше ориентированной на западных туристов

  • I
    Igor
    28 апреля 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Был очень познавательный тур
    Был очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный тур
  • А
    Артем
    16 апреля 2024
    Индивидуальная экскурсия во Дворец Шенбрюнн
    Я просто в восторге от нашей экскурсии! Отлично организованное путешествие, интересные места, захватывающие рассказы гида и прекрасная атмосфера. Благодаря этому опыту я узнал много нового и провел время с удовольствием. Обязательно порекомендую эту экскурсию всем своим друзьям
  • М
    Михаил
    14 апреля 2024
    Панорамная Вена и ее окрестности
    В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика и планирование времени (с
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    перерывом на обед в отличном ресторане, который посоветовал Виктор). Содержание экскурсий - 10/10, достаточно и исторической информации, и развернутых ответов на мои вопросы

    В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистикаВ один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика
  • М
    Марина
    9 апреля 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Экскурсия насыщенная,разнообразная,за её время можно побывать в нескольких чрезвычайно интересных локациях. Маршрут хорошо продуман и организован:всё чётко,без потери драгоценного времени.
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    Лилия-увлечённый,образованный специалист. Знаток истории Австрии и страны в целом,а также общительный и доброжелательный человек. Нельзя не отметить великолепный обед,который предусмотрен во время экскурсии. Однозначно рекомендую посещение экскурсии всем,кто хочет на время покинуть шумную Вену и окунуться в историю на фоне прекрасных пейзажей.

  • О
    Ольга
    20 марта 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Лилия интересный и увлеченный экскурсовод. Учли особенности нашей семьи, сильно разновозрастные дети. Было познавательно и особенно понравилось подземное озеро, красиво и запоминается.
    Лилия интересный и увлеченный экскурсовод. Учли особенности нашей семьи, сильно разновозрастные дети. Было познавательно и особенно
  • D
    Diana
    9 марта 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Прекрасный Salzburg!
    Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!
  • М
    Марина
    18 ноября 2023
    Панорамная Вена и ее окрестности
    Спасибо, Виктор за прекрасную экскурсию! Было очень удобно, интересно и незабываемо! Мы увидели все по маршруту и услышали те части
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    истории которые нас больше всего интересовали. Этого никогда бы не случилось в групповой экскурсии. Кроме того, огромное спасибо за все рекомендации и советы! Ваш профессионализм и легкость подачи сложных исторических данных очень впечатляет. Обязательно вернемся!

  • Г
    Глущенко
    8 июня 2023
    Альпийские истории
    Замечательная экскурсия и потрясающий гид! Очень красивая природа, хочется вернуться в это место еще. Все прошло на высшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
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  1. Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
  2. Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
  3. Панорамная Вена и ее окрестности
  4. Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
  5. Индивидуальная экскурсия во Дворец Шенбрюнн
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 124 до 520. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 104 ⭐ отзыва, цены от €124. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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