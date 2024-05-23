1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
«Ведь здесь, на глубине 26 метров, находится самое большое в Европе (6200 м²) подземное озеро, по которому мы прокатаемся на лодке»
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€350 за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр
Начало: От центра туристической информации Tourist Info на...
«С этой смотровой площадки вы насладитесь панорамой озера Вольфганзее и сохраните красоту голубизны волн в окружении гор на фотографиях»
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€124 за человека
Индивидуальная
3 часа
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
«Посетите один из красивейших биосферных парков Европы, в деревушке Гринциг услышите о винных традициях региона, а с горы Каленберг взглянете на прекрасные панорамы окрестностей»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Крутить педали, чувствовать себя современным европейцем и наслаждаться жизнью и природой вокруг
«Мы начнём наш маршрут на Дунайском остров, где городская среда гармонично сочетается с миром природы»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:00
€182 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальное путешествие в историю Дворца Шенбрюнн
Почувствуйте дух императорской эпохи, посетив величественный Дворец Шенбрюнн с личным гидом
Начало: По договорённости
Расписание: 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Групповая
12.5 часов
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
«Здесь вы снова будете покорены новыми природными пейзажами и невероятно красивыми местами для съемки»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 08:00
€134 за человека
Индивидуальная
2 часа
Бельведере - жемчужина австрийского барокко
Начало: Дворец Бельведер
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Венского леса
Посетить подземное озеро Зеегротте, замок Лихтенштейн, аббатство Хайлигенкройц и курортный Баден
«В сопровождении капитана вы прокатитесь на лодке по водам подземного озерного царства, полюбуетесь красотой загадочного Зеегротте и услышите любопытную историю происхождения этого чуда природы»
Завтра в 10:30
13 июня в 10:30
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Южная Моравия: в замках и винах
Начало: Отель или другое удобное место по договоренности
«В мире есть всего несколько мест, которые имеют такое сочетание архитектурных шедевров, живописной природы, вековых традиций, залитых солнцем виноградников и гостеприимство местных жителей – и все это можно встретить в Южной Моравии»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€520 за всё до 6 чел.
Билеты
2 часа
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Начало: Центральные ворота, Schönbrunner Schlossstrasse 47
«При ней началась реконструкция дворца: были обновлены его фасады и интерьеры, а в окружавшем его парке появились ботанические сады и зоопарк»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯков23 мая 2024Все замечательно
- ССтас19 мая 2024Локации классные. Но слишком мало времени. Все бегом. Слишком много внимания уделено этому фильму. А хочется не про фильм слушать,
- IIgor28 апреля 2024Был очень познавательный тур
- ААртем16 апреля 2024Я просто в восторге от нашей экскурсии! Отлично организованное путешествие, интересные места, захватывающие рассказы гида и прекрасная атмосфера. Благодаря этому опыту я узнал много нового и провел время с удовольствием. Обязательно порекомендую эту экскурсию всем своим друзьям
- ММихаил14 апреля 2024В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика и планирование времени (с
- ММарина9 апреля 2024Экскурсия насыщенная,разнообразная,за её время можно побывать в нескольких чрезвычайно интересных локациях. Маршрут хорошо продуман и организован:всё чётко,без потери драгоценного времени.
- ООльга20 марта 2024Лилия интересный и увлеченный экскурсовод. Учли особенности нашей семьи, сильно разновозрастные дети. Было познавательно и особенно понравилось подземное озеро, красиво и запоминается.
- DDiana9 марта 2024Прекрасный Salzburg!
- ММарина18 ноября 2023Спасибо, Виктор за прекрасную экскурсию! Было очень удобно, интересно и незабываемо! Мы увидели все по маршруту и услышали те части
- ГГлущенко8 июня 2023Альпийские историиЗамечательная экскурсия и потрясающий гид! Очень красивая природа, хочется вернуться в это место еще. Все прошло на высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Природа и пейзажи»
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