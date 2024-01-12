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Марии. Емко, интересно и индивидуально. Нам все очень понравилось, были с детьми 6 и 2 года, они иногда конечно же нас отвлекали, но Мария также находила чем и их удивить 😊. Также спасибо за индивидуальные рекомендации по Вене, многое по советам Марии успели посетить