1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене: от Ратуши до Хофбурга
Погрузитесь в волшебство Вены, посетив её знаковые места за три часа. Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть все и сразу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€265 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Стать экспертом по динозаврам или отправиться в гости к древним людям и мамонтам
Начало: около входа в музей
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€130 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEugene12 января 2024Замечательная экскурсия! Мария отличный гид, прекрасно знает и любит Вену и заряжает своим энтузиазмом. Спасибо.
- ЕЕлена7 января 2024Отличный гид Мария, очень интересно рассказывала, учитывая небольшое время экскурсии. Чувствуется что знает и любит свое дело. Все прошло четко, интересно, с удовольствием продолжим, когда будем в следующий раз в Вене
- ДДенис29 декабря 2023Мария, супер рассказчик, все содержательно и интересно. Если хотите изучить центр и историю Вены за 2 часа, обязательно обращайтесь к
- ЛЛада3 декабря 2023Были на экскурсии по Вене, Мария прекрасный, легкий и интересный рассказчик! Спасибо большое за экскурсию, были вдохновлены Веной и ее историей. Марию рекомендуем от всей души 🙏
- AAleksei8 октября 2023Мария отличный рассказчик, было увлекательно и интересно, время пролетело незаметно!
- ННаталия8 августа 2023Прекрасная экскурсия по красивым и интересным местам с Марией! Немного увлекательной, нескучной истории и дополнительные советы, что надо успеть посмотреть.
- ИИрина6 августа 2023Экскурсия прошла отлично! С Еленой очень легко взаимодействовать) и очень интересно слушать) 3 часа пролетели как один) посмотрели все основные
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Музей естествознания»
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