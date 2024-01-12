Музей естествознания – экскурсии в Вене

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей естествознания» в Вене на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Вене с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
267 за всё до 3 чел.
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Венe
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене: от Ратуши до Хофбурга
Погрузитесь в волшебство Вены, посетив её знаковые места за три часа. Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть все и сразу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
265 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Индивидуальная
1 час
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Стать экспертом по динозаврам или отправиться в гости к древним людям и мамонтам
Начало: около входа в музей
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
130 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Eugene
    12 января 2024
    По Вене с ветерком
    Замечательная экскурсия! Мария отличный гид, прекрасно знает и любит Вену и заряжает своим энтузиазмом. Спасибо.
  • Е
    Елена
    7 января 2024
    По Вене с ветерком
    Отличный гид Мария, очень интересно рассказывала, учитывая небольшое время экскурсии. Чувствуется что знает и любит свое дело. Все прошло четко, интересно, с удовольствием продолжим, когда будем в следующий раз в Вене
  • Д
    Денис
    29 декабря 2023
    По Вене с ветерком
    Мария, супер рассказчик, все содержательно и интересно. Если хотите изучить центр и историю Вены за 2 часа, обязательно обращайтесь к
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    Марии. Емко, интересно и индивидуально. Нам все очень понравилось, были с детьми 6 и 2 года, они иногда конечно же нас отвлекали, но Мария также находила чем и их удивить 😊. Также спасибо за индивидуальные рекомендации по Вене, многое по советам Марии успели посетить

  • Л
    Лада
    3 декабря 2023
    Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
    Были на экскурсии по Вене, Мария прекрасный, легкий и интересный рассказчик! Спасибо большое за экскурсию, были вдохновлены Веной и ее историей. Марию рекомендуем от всей души 🙏
  • A
    Aleksei
    8 октября 2023
    Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
    Мария отличный рассказчик, было увлекательно и интересно, время пролетело незаметно!
  • Н
    Наталия
    8 августа 2023
    Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
    Прекрасная экскурсия по красивым и интересным местам с Марией! Немного увлекательной, нескучной истории и дополнительные советы, что надо успеть посмотреть.
  • И
    Ирина
    6 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Венe
    Экскурсия прошла отлично! С Еленой очень легко взаимодействовать) и очень интересно слушать) 3 часа пролетели как один) посмотрели все основные
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    достопримечательности) знакомство с Веной прошло потрясающе! Даже не смотря на то, что шёл дождь, это ничуть не омрачило наши впечатления от экскурсии)

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Музей естествознания»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Вене с ветерком
  2. Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
  3. Обзорная экскурсия по Венe
  4. Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Музей естествознания" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 267. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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