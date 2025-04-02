Погрузитесь в атмосферу Вотивкирхе и станьте свидетелем магии света и звука.
Иммерсивное шоу «Свет творения» переносит зрителей к истокам Вселенной, объединяя искусство, архитектуру и технологии в захватывающее зрелище.
Иммерсивное шоу «Свет творения» переносит зрителей к истокам Вселенной, объединяя искусство, архитектуру и технологии в захватывающее зрелище.
Описание билетаПутешествие к истокам Войдите в величественную Вотивкирхе и погрузитесь в мистическую атмосферу иммерсивного шоу «Свет творения». Это 30‑минутное аудио‑визуальное представление оживляет древнейшую историю человечества — Книгу Бытия, перенося зрителя от рождения света до зарождения жизни на Земле. В шести актах оживает история Вселенной: появление воды, земли и первых форм жизни. Новейшие проекционные технологии превращают внутреннее пространство церкви в световую симфонию, где каждый оттенок и звук создают полное погружение в сюжет. Всё вокруг становится частью единого мистического переживания. Важная информация:
- Не допускается: домашние животные, курение, палки для селфи, фотосъёмка со вспышкой, алкоголь и наркотики, засорение помещений, несовершеннолетние без сопровождения, детские коляски, использование фонариков и издание шума.
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок, людей с эпилепсией и нарушениями зрения.
- Вход разрешён не позже чем за 5 минут до начала представления.
- Необходимо обменять билет в кассе минимум за 15 минут до начала мероприятия.
- В церкви нет кондиционера: зимой здесь прохладно, а летом бывает очень жарко.
- Детям младше 7 лет вход запрещён.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
6985+5J8 Вена, Австрия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Не допускается: домашние животные, курение, палки для селфи, фотосъёмка со вспышкой, алкоголь и наркотики, засорение помещений, несовершеннолетние без сопровождения, детские коляски, использование фонариков и издание шума
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок, людей с эпилепсией и нарушениями зрения
- Вход разрешён не позже чем за 5 минут до начала представления
- Необходимо обменять билет в кассе минимум за 15 минут до начала мероприятия
- В церкви нет кондиционера: зимой здесь прохладно, а летом бывает очень жарко
- Детям младше 7 лет вход запрещён
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
2 апр 2025
Мы в полном восторге от этого шоу — световое представление было действительно впечатляющим.
М
Маргарита
29 мар 2025
Это превзошло все наши ожидания. Словами невозможно передать те эмоции, которые мы испытали!
Д
Данила
11 ноя 2024
Очень понравилось! Атмосфера была невероятной, зал — полный, а вид с моего 15‑го ряда был отличным. Замечательный опыт для зрителей всех возрастов!
А
Артём
19 сен 2024
Удобный вход, отличные места, потрясающие технологии — и всё это за свою цену просто прекрасно.
Ю
Юлия
7 апр 2024
Одно из лучших световых шоу, которые я когда‑либо видела! Потрясающее от начала и до конца.
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 4 чел.
Усыпальница Габсбургов: тайны Капуцинов
Откройте для себя тайны Габсбургов в Вене, посетив усыпальницу и церковь Капуцинов. Погрузитесь в историю империи и её монархов
Сегодня в 10:00
Завтра в 19:00
€160 за всё до 4 чел.
Билеты
Музыкальный вечер в церкви Святого Петра
Начало: 6959+PV5 Вена, Австрия
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€39 за билет
Билеты
Билеты без очереди в зоопарк Шёнбрунн - старейший и лучший зоопарк Европы
Начало: Maxingstraße 13B, 1130 Wien, Austria
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€27 за билет