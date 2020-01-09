4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Взглянуть на историю имперской столицы в контексте мировой музыкальной традиции

Natalia
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Natalia – ваш гид
Тот самый вид, который обозревал Бетховен, когда сочинял пьесу «К Элизе».

Алтарь церкви, где впервые прозвучал неоконченный реквием Моцарта.

Дом, где жил Гайдн, и история о его наставнике.

Факты об Иоганне Штраусе-младшем и многое другое на развлекательной и, в то же время, серьезной прогулке по музыкальным страницам Вены.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Mölker Bastei 8, 1010 Wien
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Музыкальная история Вены
Музыкальная история Вены

Что вас ожидает

Мировая музыкальная традиция… Почему Вена?
Чтобы понять, почему из всех городов Европы именно Вена оказалась теснее других связанна с ключевыми музыкальными школами и течениями, мы поговорим об имперской традиции, о династических браках с итальянскими принцессами, которые привезли в Вену моду на итальянскую оперу. Вы услышите о необычайно одаренных императорах: некоторые из них сочиняли музыку сами и почти все хотя бы в детстве принимали участие в камерных музыкальных постановках. Я расскажу и о знаменитых музыкантах, которых имперская столица притягивала на протяжении веков. О тех, кто, как Гайдн, приезжают сюда в детстве и начинают карьеру в хоре Венских мальчиков. И о тех, кто, как Моцарт, отправляются в Вену уже зрелыми музыкантами искать славы при императорском дворе.

По следам Моцарта
На прогулке вы проследите, как Моцарт старался закрепиться в Вене, где он давал свои концерты по подписке и как познакомился с будущей женой Констанцей. Пройдете путями великого композитора — мимо масонской ложи, которую он посещал, мимо дома, где была написана опера «Женитьба Фигаро». Разберете, в чем состояла суть соперничества Моцарта и Сальери, и почему Вена отвергла «Дон Жуана», а Прага приняла. Наконец, как прошли последние дни жизни великого композитора и как так случилось, что никто до сих пор не знает точного места его захоронения.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кому интересны музыкальные традиции Вены, а также тем, кто не первый раз в городе и хочет узнать его с новой стороны.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.

Музыкальная история Вены
Музыкальная история Вены
Музыкальная история Вены
Музыкальная история Вены
Музыкальная история Вены

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Mölker Bastei 8, 1010 Wien.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Меня зовут Наталия, я историк и искусствовед (МГУ), автор книг о музеях, эксперт в области антиквариата. Показывать Вену легко и интересно — это искусство! И я им владею в полной мере. Когда так много собрано в одном месте — захватывающая архитектура, перипетии династий, богатейшие коллекции живописи — важно нащупать верную путеводную нить. Мои экскурсии — тонкий баланс истории и искусства, с привкусом современной Австрии и аурой неувядающего имперского стиля.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое Наталье за профессионализм и интересное преподнесение материала. С удовольствием будем рекомендовать ее друзьям !
30 октября 2019
Очень понравилась экскурсия " Музыкальная история Вены", которую провела для нас Наталья.
Очень познавательно, доступно, интересно. Время пролетело незаметно. Наталья очень профессионально преподносит материал, при этом не скучно. По ходу экскурсии отвечает на все возникающие вопросы, даже если они немного не по теме , при это видно, что гид владеет информацией по разным направлениям. Чувствуется, что профессионал своего дела.
Рекомендую экскурсию тем, кто хочет познать музыкальную историю Вены с интересным и знающим гидом.
15 октября 2019
Подойдёт всем, кто любит музыку и знает, что ,Моцарт - не только конфеты.Экскурсия очень насыщенная и интересная. Спасибо большое.
6 сентября 2019
Прогулка с Натальей очень понравилась! 3 часа пролетели на одном дыхании. Интересные моменты из жизни великих композиторов и музыкантов, общая картина музыкальной жизни Вены, потрясающей красоты дома и тайные улочки. Очень качественная экскурсия. Наталья грамотно и доступно все рассказывает. Остались очень приятные впечатления.

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