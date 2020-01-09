4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мировая музыкальная традиция… Почему Вена?

Чтобы понять, почему из всех городов Европы именно Вена оказалась теснее других связанна с ключевыми музыкальными школами и течениями, мы поговорим об имперской традиции, о династических браках с итальянскими принцессами, которые привезли в Вену моду на итальянскую оперу. Вы услышите о необычайно одаренных императорах: некоторые из них сочиняли музыку сами и почти все хотя бы в детстве принимали участие в камерных музыкальных постановках. Я расскажу и о знаменитых музыкантах, которых имперская столица притягивала на протяжении веков. О тех, кто, как Гайдн, приезжают сюда в детстве и начинают карьеру в хоре Венских мальчиков. И о тех, кто, как Моцарт, отправляются в Вену уже зрелыми музыкантами искать славы при императорском дворе.

По следам Моцарта

На прогулке вы проследите, как Моцарт старался закрепиться в Вене, где он давал свои концерты по подписке и как познакомился с будущей женой Констанцей. Пройдете путями великого композитора — мимо масонской ложи, которую он посещал, мимо дома, где была написана опера «Женитьба Фигаро». Разберете, в чем состояла суть соперничества Моцарта и Сальери, и почему Вена отвергла «Дон Жуана», а Прага приняла. Наконец, как прошли последние дни жизни великого композитора и как так случилось, что никто до сих пор не знает точного места его захоронения.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кому интересны музыкальные традиции Вены, а также тем, кто не первый раз в городе и хочет узнать его с новой стороны.