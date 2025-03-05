Погрузитесь в мир величия и роскоши, изучая уникальные сокровища Габсбургов в Швейцарском крыле дворца Хофбург.
Полюбуйтесь редкими драгоценностями, включая один из крупнейших в мире изумрудов и Святое копьё VIII века. Откройте для себя историю императорских украшений и легендарные реликвии.
Описание билетаУникальные сокровища династии Исследуйте старейшую часть дворца Хофбург — Швейцарское крыло, где хранится невероятная коллекция сокровищ Габсбургов. Здесь вы увидите одни из самых ценных драгоценностей, включая один из крупнейших в мире изумрудов, который символизирует могущество и величие этой великой династии. Легендарные реликвии и украшения В числе удивительных экспонатов — сокровища Ордена Золотого руна, коллекции Бургундии XV века и колыбель Римского короля Наполеона II. Особое внимание уделите изысканным украшениям императриц, в том числе знаменитым украшениям императрицы Елизаветы — Сиси. Знаковые драгоценности и артефакты Полюбуйтесь легендарным Святым копьём VIII века, самой большой в мире огранённой изумрудной драгоценностью, а также уникальной чашей из агата, известной как Святой Грааль, и загадочным рогом единорога. Эти реликвии хранят в себе историю и величие Австрийской империи. Важная информация:
• Правила для бесплатных гидов:
- Только один гид на группу (при бронировании ваучера) получает бесплатный вход при условии сопровождения группы в музее.
- Бесплатные места для гидов предоставляются группам от 10 человек; для групп меньше 10 человек гид оплачивается как участник.
- Для сертифицированных государством гидов вход обычно бесплатный.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Аудиогид
Место начала и завершения?
Schweizerhof, Hofburg, 1010 Wien, Austria
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
5 мар 2025
Очень познавательная выставка, рассказывающая о богатстве Габсбургов через века. Особенно заинтересовали ключи камергерских и разнообразные гербы.
Г
Глеб
24 дек 2024
Замечательный визит. Аудиогид даёт подробную информацию, но чтобы всё осмотреть и прослушать, может понадобиться несколько часов.
А
Алисия
24 апр 2024
Это было прекрасное впечатление — увидеть все изысканные экспонаты сокровищницы. Настоятельно рекомендую при посещении Вены.
А
Александра
23 мар 2024
Действительно впечатляющая коллекция драгоценностей короны, религиозных и королевских предметов. Хорошо организована, легко ориентироваться.
