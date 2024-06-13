Хофбург — одна из самых известных (и самых больших) монарших резиденций в мире.
С 13 века он многократно перестраивался и наполнялся артефактами, символизирующими мощь Священной Римской, а позже Австро-Венгерской империи. В 20 веке большинство дворцовых помещений были превращены в музеи. Мы увидим главные сокровища этих коллекций, обсудим их ценность и предназначение.
С 13 века он многократно перестраивался и наполнялся артефактами, символизирующими мощь Священной Римской, а позже Австро-Венгерской империи. В 20 веке большинство дворцовых помещений были превращены в музеи. Мы увидим главные сокровища этих коллекций, обсудим их ценность и предназначение.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Собрание музыкальных инструментов и коллекция доспехов Хофбурга прольёт свет на глубинную суть таких аристократических занятий, как охота, рыцарские турниры и музыка.
- Музей мира представляет собой коллекцию сувениров Габсбургов из неевропейских стран. Некоторые из них — единственные свидетели культуры исчезнувших цивилизаций.
- В музее Эфеса вы увидите статуи и барельефы из этого древнегреческого города.
- В Императорской сокровищнице рассмотрите имперские атрибуты. Причём и те, что символизировали власть в старые времена, и те, что являются признаком принадлежности к избранному обществу сегодня.
- В Большом зале Австрийской национальной библиотеки убедитесь, сколь высокое значение придаётся сохранению и распространению знаний со времён эпохи Просвещения.
Я расскажу:
- Почему в семье Габсбургов поощрялось профессиональное владение музыкальными инструментами и на каких инструментах было дозволено играть монарху
- Как охота на оленя связана с христианством, а охота на кабана — с язычеством
- Почему именно соколиную охоту причисляли к искусству
- В чём разница между колониальным и научным отношением к артефактам других культур. Обсудим это у единственного сохранившегося в мире головного убора ацтеков — «короны Монтесумы».
- Какой смысл заложен в «бесполезных» атрибутах и «скучных» церемониях
- Какие из эксклюзивных династических маркеров перешли к Республике Австрия, а какие до сих пор остаются прерогативой дома Габсбургов
Кому подойдёт и не подойдёт экскурсия
Это экскурсия для тех, кто хочет изучить широкий спектр культуры и искусства. Она не подойдёт тем путешественникам, кого в первую очередь интересуют предметы быта или дворцовые интриги.
Организационные детали
- Вам понадобятся билеты в 4 музея. Стоимость всех билетов — 50€ для взрослых, для посетителей до 19 лет вход бесплатный.
- Вы можете купить билеты по мере нашего продвижения по музеям. Или заранее на сайтах музеев. Или я могу купить их для вас заранее.
- В течение экскурсии мы будем несколько раз входить и выходить из зданий — имейте это в виду при выборе гардероба
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади In der Burg
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 516 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я изучала историю искусства и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона вЗадать вопрос
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