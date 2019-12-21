9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Среди прочего мы особенно заострим внимание на следующих экспонатах:
Копьё судьбы Знаменитое Копьё судьбы, по легенде делавшее своего владельца непобедимым. В средние века и до наших дней оно слыло главным символом «истинного» властителя, недаром им желали завладеть Наполеон и Гитлер.
Императорские регалии Здесь также выставлены корона императора Священной Римской империи германской нации (10 в.), имперский крест (11 в.) и коронационная мантия (12 в.). Одним из наиболее репрезентативных регалий австрийской империи является великолепная корона императора Рудольфа II — один из ярчайших образцов европейского ювелирного искусства.
Наследие Наполеона Один из залов сокровищницы посвящен Наполеону Бонапарту и его супруге Марии Луизе. Вы увидите их свадебные портреты, а также серебряную (270 кг чистого серебра) колыбельку их сына.
Сокровища Бургундии (изумруд 2680 карат), некогда самого богатого герцогства в Европе, принадлежавшего Австрии, находятся тоже здесь. Я расскажу вам об ордене Золотого руна (15 в.), его историю и легенды, в том числе о прекрасной принцессе, которая до сих пор хранит Золотое руно в городе, на берегу Чёрного моря.
Организационные детали
Входные билеты в сокровищницу оплачиваются отдельно (12 евро).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я лицензированный гид по Вене и Австрии, член гильдии гидов Вены, член академии гидов и экономической палаты Австрии. Люблю мою Вену, в которой живу уже 20 лет. Всю прелесть и красоту этого удивительного города хочу передать и вам, мои дорогие путешественники!
11 декабря 2019г
С нашим гидом Лилией экскурсия «Сокровищница Габсбургов» превратилась в настоящее путешествие в прошлое. Лилия невероятно эрудированная женщина с фантастическим багажем знаний. Я всем рекомендую эту экскурсию с Лилией, Вы получите информацию не только о сокровищах, но и о характере каждого владельца той или иной реликвии, из судьбах. Мы как будто окунались на несколько веков назад. И конечно же надо отдать должное богатой старинной экспозиции, старинной и великолепно сохранившейся.
Уважаемая Лилия! Спасибо большое за профессионально проведенную экскурсию, неординарно и с интересом изложенную информацию. Настоящий увлеченный экскурсовод, любящий свое дело и толерантно относящийся к людям. Нам было очень интересно и познавательно, узнали много нового для себя даже с учетом того, что мы были в Вене несколько раз. Большое спасибо Лилии! .
ИЛЬЯ
23 мая 2019
Начали знакомство с Веной с экскурсии по сокровищнице. Гид Лилия подробно рассказала про все исторические детали правления австрийских монархов и Австрии. В дальнейшем мы легко ориентировались во всех именах правителей Австрии. Спасибо за содержательную экскурсию.
Мария
10 мая 2019
Лилия - прекрасный экскурсовод, который разрушит ваши представления об экскурсиях. Всю информацию она преподносит легко, интересно и с юмором. Мы заказывали у Лилии две экскурсии в один день (обзорную и сокровищницу), 5 часов пролетели незаметно и очень насыщенно. Лилия очень знающий человек и и на все вопросы из истории Австрии и Габсбургов, которые не относились к экскурсии, но приходили нам в голову, она давала самый полный ответ) После экскурсии Лилия дала нам целый конверт с картами, рекомендациями, рецептами традиционных австрийских блюд на русском и всем, что только можно представить, а также помогла нам забронировать столик в Plachuta. Прекрасный человек и экскурсовод, рекомендуем!
Анна
1 октября 2018
Экскурсия была интересной . Без гида было бы сложнее сориентироваться среди множества экспонатов . Спасибо Лилии .
Ирина
22 апреля 2018
Прекрасная экскурсия. Очень много нового узнали от Лилии. Всем рекомендуем
Мария
4 апреля 2018
Лилия профессиональный экскурсовод, рассказывает эмоционально и интересно. Время пролетает незаметно, экскурсия не утомляет. Сокровищница произвела неизгладимое впечатление, рекомендую посещать ее с экскурсией, иначе будет не столь познавательно.
Андрей
23 октября 2017
Труда нашего гида Лилии экскурсия «Сокровищница Габсбургов» превратилась в настоящее путешествие в прошлое. Лилия невероятно эрудированная женщинам невероятным багажем знаний. Я всемкатегорически рекомендую эту экскурсию с Лилией, Вы получите информацию не только о сокровищах, но и о характере каждого владельца той или иной реликвии, из судьбах. Мы как будто окунались на несколько веков назад. И конечно же надо отдать должное богатой экспозиции, старинной и при этом хорошо сохранившейся. Всем рекомендую!
Татьяна
13 марта 2017
Уважаемая Лилия! Спасибо большое за профессионально проведенную экскурсию, неординарно и с интересом изложенную информацию. Настоящий увлеченный экскурсовод, любящий свое дело и толерантно относящийся к людям. Мы путешествуем и стараемся воспользоваться услугами сертифицированных гидов, бывает по разному. Но в данном случае рекомендуем обратиться к Лилии, которая заслуживает оценки - отлично!
Валерий
28 февраля 2016
Добрый вечер! Экскурсия понравилась. Большое спасибо Лилии!
Нам было очень интересно и познавательно, узнали много нового для себя даже с учетом того, что мы были в Вене несколько раз.
Еще отдельное спасибо Лилии за организацию для нас вечера. Мы с ее помощью посетили замечательный ресторан Plachutta, имели возможность наслатиться фирменным австрийским блюдом - Tafelspitz! Всем рекомендуем)))
Перенестись во времена средневековья и очароваться окружающей природой — авто-пешеходная экскурсия
Всего в 20 км от Вены находится знаменитый Венский лес. Там вы пройдетесь по средневековому замку 12-го века, заглянете в гости к монахам-цистерцианцам, насладитесь австрийскими сельскими пейзажами в долине святой Елены, покатаетесь на лодке по подземному озеру, погуляете по аристократическому Бадену и продегустируете местные вина в хойригерах.
Неформальная обзорная прогулка с погружением в историю Вены и дегустацией имперских деликатесов
Чтобы в легкой, неформальной форме познакомиться с историей, культурой, традициями и бытом некогда «империи, в которой никогда не заходило солнце», а сегодня парламентской республики Австрия, стоит отправиться на мою авторскую экскурсию. Вы откроете главные достопримечательности Вены, узнаете о жизни знаковых исторических фигур, о нравах и ценностях современных венцев — не только известные факты, но также секреты и особенности, которые отличают ее от других городов. И обязательно оцените прекрасные венские сладости, которыми восторгались еще австрийские императоры.
Посетить один из главных музеев Вены и познакомиться с коллекцией мировых шедевров
Приехать в австрийскую столицу и пройти мимо сокровищницы с богатейшей коллекцией живописи — от поздней готики и до современности? Невозможно! Уже издалека, подходя к бывшему дворцу Габсбургов, вы отметите роскошь и архитектурное великолепие здания. А внутри вас ждёт встреча с картинами гениальных мастеров: Моне, Климта, Пикассо и других.
Понять гений художника через погружение в его жизнь и знакомство с культовыми полотнами
Климт родился и умер в столице Австрии, поэтому немудрено, что можно гулять по Вене несколько дней в попытках посмотреть всё: его «Поцелуй» в Дворце Бельведер, «Бетховенский фриз» в выставочном зале Сецессиона, «Жизнь и смерть» в Музее Леопольда. Во время арт-тура вы посетите три музея, где хранится самая значительная часть наследия Климта, и получите объёмное представление о его творчестве.
Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Вена — это центр Европы, музыкальная столица, родина психоанализа и перекрёсток культур. И в галереях дворца Бельведер хранятся произведения, которые помогут открыть все грани этого города и специфической австрийской идентичности. Genius loci, то есть «дух места», по воле художника, а часто и вопреки ей заключен в каждом творении. Этот тур даст вам возможность вглядеться в главные работы венских живописцев и скульпторов и через них приблизиться к пониманию менталитета австрийцев.
Пройти по роскошным залам с полотнами мастеров живописи в компании искусствоведа
Вечерняя экскурсия — идеальный способ вдумчиво познакомиться с коллекцией Музея истории искусств без лишней спешки и толпы туристов. Вы посетите постоянные и временные экспозиции музея, откроете секреты полотен гениев венецианского Возрождения и нидерландских мастеров, узнаете об особенностях живописи Босха, Дюрера, Рубенса и Караваджо. И, конечно, прикоснетесь к истории одного из важнейших музеев Вены, ставшего домом для великолепных императорских коллекций Габсбургов.
Знакомство с историей дворца и прогулка по картинной галерее с искусствоведом
Вечером, без толпы туристов, вы окажетесь в дворцово-парковом комплексе Бельведер, узнаете о его неординарном основателе, принце Савойском, и архитектурных особенностях. Основная часть экскурсии — знакомство с полотнами художественной галереи: вы рассмотрите шедевры Шиле, Кокошки, Ренуара и других художников, а также буквально окунётесь в золото, изучая творчество Климта, и увидите знаменитые «Поцелуй» и «Юдифь».
Взглянуть на историю имперской столицы в контексте мировой музыкальной традиции
Тот самый вид, который обозревал Бетховен, когда сочинял пьесу «К Элизе». Алтарь церкви, где впервые прозвучал неоконченный реквием Моцарта. Дом, где жил Гайдн, и история о его наставнике. Факты об Иоганне Штраусе-младшем и многое другое на развлекательной и, в то же время, серьезной прогулке по музыкальным страницам Вены.