9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Сокровищнице Габсбургов, где каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю.
Вас ждет встреча с легендарным Копьем судьбы, которое делало своего владельца непобедимым, великолепной короной императора Рудольфа II и не только. Узнайте истории о великих событиях и знаменитых людях, связанных с этими бесценными сокровищами. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, полным загадок и открытий
Вас ждет встреча с легендарным Копьем судьбы, которое делало своего владельца непобедимым, великолепной короной императора Рудольфа II и не только. Узнайте истории о великих событиях и знаменитых людях, связанных с этими бесценными сокровищами. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, полным загадок и открытий
6 причин купить эту экскурсию
- 👑 Уникальные короны и регалии
- 📜 Более 1000 лет истории
- 🗡 Легендарное Копьё судьбы
- 💍 Сокровища Бургундии
- 🖼 Наследие Наполеона
- 🎨 Европейское ювелирное искусство
Что можно увидеть
- Копьё судьбы
- Корона императора Священной Римской империи
- Имперский крест
- Коронационная мантия
- Корона императора Рудольфа II
- Свадебные портреты Наполеона и Марии Луизы
- Серебряная колыбелька сына Наполеона
- Изумруд 2680 карат
- Орден Золотого руна
Описание экскурсии
Программа
Среди прочего мы особенно заострим внимание на следующих экспонатах:
- Копьё судьбы Знаменитое Копьё судьбы, по легенде делавшее своего владельца непобедимым. В средние века и до наших дней оно слыло главным символом «истинного» властителя, недаром им желали завладеть Наполеон и Гитлер.
- Императорские регалии Здесь также выставлены корона императора Священной Римской империи германской нации (10 в.), имперский крест (11 в.) и коронационная мантия (12 в.). Одним из наиболее репрезентативных регалий австрийской империи является великолепная корона императора Рудольфа II — один из ярчайших образцов европейского ювелирного искусства.
- Наследие Наполеона Один из залов сокровищницы посвящен Наполеону Бонапарту и его супруге Марии Луизе. Вы увидите их свадебные портреты, а также серебряную (270 кг чистого серебра) колыбельку их сына.
- Сокровища Бургундии (изумруд 2680 карат), некогда самого богатого герцогства в Европе, принадлежавшего Австрии, находятся тоже здесь. Я расскажу вам об ордене Золотого руна (15 в.), его историю и легенды, в том числе о прекрасной принцессе, которая до сих пор хранит Золотое руно в городе, на берегу Чёрного моря.
Организационные детали
Входные билеты в сокровищницу оплачиваются отдельно (12 евро).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2496 туристов
Я лицензированный гид по Вене и Австрии, член гильдии гидов Вены, член академии гидов и экономической палаты Австрии. Люблю мою Вену, в которой живу уже 20 лет. Всю прелесть и красоту этого удивительного города хочу передать и вам, мои дорогие путешественники!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная экскурсия. Прекрасное знание материала.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Восторг. Честно. Эмоционально, легко, подробно, самое главное показано,самое интересное рассказано. Экскурсия с Лилией пролетела на одном дыхании. Читала, конечно, прежде, чем выбрать гида, отзывы, но никакой политизации экскурсии, ни каких-то
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
11 декабря 2019г С нашим гидом Лилией экскурсия «Сокровищница Габсбургов» превратилась в настоящее путешествие в прошлое. Лилия невероятно эрудированная женщина с фантастическим багажем знаний. Я всем
Вам был полезен этот отзыв?
М
Лилия - прекрасный экскурсовод, который разрушит ваши представления об экскурсиях. Всю информацию она преподносит легко, интересно и с юмором. Мы заказывали у Лилии две экскурсии в один день (обзорную и
Вам был полезен этот отзыв?
С
Лилия отличный гид! Просто кладезь интереснейшей информации. Два часа пролетели незаметно. Построение экскурсии и подача информации были абсолютно логичными и гармоничными, очень хотелось ещё слушать и слушать. Было очень много
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Лилия - прекрасный и талантливый рассказчик. Ее можно слушать и слушать часами, потому что истории древности переплетаются с современностью. Она не просто глубоко знает историю, Лилия гораздо глубже изучает все
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии на «Сокровищница Габсбургов»
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Рассмотреть интерьеры летней резиденции монархов и узнать о секретах красоты императрицы Сиси
Сегодня в 09:30
Завтра в 12:00
от €235 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Усыпальница Габсбургов в Вене: тайны Капуцинов
Откройте для себя тайны Габсбургов в Вене, посетив усыпальницу и церковь Капуцинов. Погрузитесь в историю империи и её монархов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга
Начало: У входа в сокровищницу
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Погрузитесь в мир корон, скипетров и мантий. Узнайте, как символы власти отражают человеческие ценности и иерархию общества
Начало: Перед входом в музей
13 авг в 11:30
16 авг в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
от €160 за экскурсию