9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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рекомендую эту экскурсию с Лилией, Вы получите информацию не только о сокровищах, но и о характере каждого владельца той или иной реликвии, из судьбах. Мы как будто окунались на несколько веков назад. И конечно же надо отдать должное богатой старинной экспозиции, старинной и великолепно сохранившейся.      Уважаемая Лилия! Спасибо большое за профессионально проведенную экскурсию, неординарно и с интересом изложенную информацию. Настоящий увлеченный экскурсовод, любящий свое дело и толерантно относящийся к людям. Нам было очень интересно и познавательно, узнали много нового для себя даже с учетом того, что мы были в Вене несколько раз. Большое спасибо Лилии! .