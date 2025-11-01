Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 40 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Вене на русском языке, цены от €35, скидки до 25%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Вена - увидеть и влюбиться
Пешая
2 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Завтра в 10:00
2 ноя в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Вена - первое знакомство
Пешая
2 часа
142 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Пешая
2 часа
-
10%
386 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 08:00
3 ноя в 08:30
€149€165 за всё до 6 чел.
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль
Погрузитесь в мир австрийской монархии, исследуя дворец Шёнбрунн. Узнайте о жизни Марии Терезии и Франца-Иосифа, насладитесь барочным парком
Завтра в 09:30
2 ноя в 09:30
€185 за всё до 8 чел.
Вена - классика и импровизация
Пешая
1.5 часа
-
25%
64 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:30
€128€170 за всё до 5 чел.
Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
Пешая
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
Раскрыть секреты столицы интриг и сексуальной свободы
Завтра в 09:00
2 ноя в 16:00
€139 за всё до 4 чел.
Сказки рождественской Вены
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказки рождественской Вены
Отыскать на праздничных ярмарках дух Рождества, кайзершмаррн и глинтвейн
Начало: На площади ам Хоф
Сегодня в 23:00
3 ноя в 10:30
€170 за всё до 6 чел.
Эзотерическая Вена с историком
Пешая
2.5 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по мистической Вене
Погрузитесь в мир тайн и загадок Вены с опытным историком. Узнайте о масонах, Моцарте и оккультизме, посетите сокровищницу и Opus Dei
Завтра в 09:30
2 ноя в 16:00
€139 за всё до 4 чел.
Вена впервые
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: Венская опера
3 ноя в 11:00
4 ноя в 11:00
€160 за всё до 10 чел.
По Вене на Segway или велосипеде
На велосипеде
На самокатах
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки
Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Начало: Bösendorferstraße 5
5 ноя в 09:00
7 ноя в 09:00
от €267 за всё до 8 чел.
Почувствовать себя венцем
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
Начало: В районе Венской оперы
Завтра в 10:00
3 ноя в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Один день в Вене
Пешая
2 часа
145 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
5 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
€187 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
Пешая
1.5 часа
24 отзыва
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
Завтра в 10:00
2 ноя в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Вена - это не только классические здания
Пешая
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена - это не только классические здания
Музей и Венский университет, «Межгалактический корабль» городские оазисы и дом Хундертвассера
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Завтра в 08:00
2 ноя в 13:00
€450 за всё до 7 чел.
Большая арт-прогулка по творчеству Густава Климта
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая арт-прогулка по творчеству Густава Климта
Понять гений художника через погружение в его жизнь и знакомство с культовыми полотнами
Начало: У входа в дворец Бельведер
6 ноя в 10:30
7 ноя в 13:00
€400 за всё до 4 чел.
Еврейская Вена
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Еврейская история Вены: от древности до современности
Исследуйте еврейскую историю Вены, от первых упоминаний до современности. Узнайте о Фрейде, Герцле и других выдающихся личностях
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€169 за всё до 15 чел.
Музыкальная история Вены
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Музыкальная история Вены: от Бетховена до Штрауса
Приглашаем в увлекательное путешествие по музыкальным достопримечательностям Вены, где история оживает
Начало: Mölker Bastei 8, 1010 Wien
3 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
5 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по парку Шёнбрунн: дворцовый комплекс и история Марии Терезии
Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка
Начало: Около главного входа в парк Шёнбрунн
5 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия
Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Завтра в 10:00
3 ноя в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города
Пешая
2 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Необычная экскурсия по центру Вены: тайны и загадки
Погрузитесь в атмосферу Вены, укрывшись от толп туристов. Вас ждут загадочные переулки, уютные дворики и нетуристические кафе, обожаемые местными жителями
Начало: На площади Morzinplatz 1
2 ноя в 11:00
9 ноя в 11:00
€100 за человека
По центру Вены: нескучная экскурсия с элементами квеста
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Квест
до 10 чел.
По центру Вены: нескучная экскурсия с квестом
Путешествие по Вене с элементами квеста: легенды, мистика и призы ждут вас. Узнайте секреты Хофбурга и насладитесь уникальной атмосферой города
Начало: Около оперы
Расписание: в понедельник в 12:00, в пятницу и субботу в 16:00, в воскресенье в 12:00 и 16:00
2 ноя в 12:00
3 ноя в 12:00
€40 за человека
Прогулки по архитектурной Вене
Пешая
1.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Начало: Museumsquartier
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
от €60 за человека
О Вене с любовью
Пешая
1.5 часа
141 отзыв
Групповая
до 15 чел.
О Вене с любовью
Погрузитесь в атмосферу Вены: истории, анекдоты, площади и уютные улицы. Узнайте о менталитете жителей и полюбите город навсегда
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 10:00, в четверг в 14:00, в пятницу в 11:00
Завтра в 10:00
2 ноя в 10:00
€35 за человека
Нестандартная прогулка по Вене
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
Завтра в 10:00
2 ноя в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Вена классическая и современная
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена классическая и современная
Главные достопримечательности австрийской столицы на пешеходной экскурсии
Начало: По Договорености
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Мистическая Вена
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 9 чел.
Мистическая Вена: Призраки и Тайны
Погрузитесь в атмосферу мистической Вены, где каждая улица хранит свои тайны. Увлекательные истории и загадочные места ждут вас на этой экскурсии
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€175 за всё до 9 чел.
Золотая вакханалия Густава Климта
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Золотая вакханалия Густава Климта
Густав Климт - легенда австрийского искусства. Его работы, такие как «Поцелуй», поражают воображение и раскрывают тайны женской эмансипации
Начало: У касс галереи Верхний Бельведер
3 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Венский вальс улиц и площадей
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Венский вальс улиц и площадей
Погрузитесь в атмосферу Вены, прогуливаясь по её улицам и площадям. Узнайте о знаменитых достопримечательностях и их историях
Начало: У здания Венской оперы
Завтра в 10:30
2 ноя в 09:00
€160 за всё до 8 чел.
Вена - город рыцарей, легенд и сказок
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вена - город рыцарей, легенд и сказок
Вена - это место, где оживают легенды о рыцарях и интригах. Узнайте о подвигах и древних артефактах, которые хранят память о славном прошлом
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
€125 за всё до 4 чел.

