Вы узнаете, кто изображён на культовой картине «Поцелуй» и как запретная любовь погубила Австро-Венгерскую империю.
Описание экскурсии
Сексуальность в Вене стала объектом глубокого изучения. Здесь творил Зигмунд Фрейд, была написана скандальная пьеса Der Reigen — основа культового фильма Кубрика «С широко закрытыми глазами». Открывались новые горизонты для понимания любви, страсти и человеческой природы.
Вы пройдёте по Золотому треугольнику Вены, увидите элегантные улицы, роскошные дворцы, монастыри и изысканные кафе, которые в прошлом стали декорациями для любовных историй, интриг и трагедий.
Маршрут нашей прогулки:
- Николаигассе — улица, где располагался Монастырь раскаявшихся, ставший приютом для престарелых дам полусвета
- Грабен — самая элегантная улица Вены, раньше известная своими кабаками и эротическими встречами
- Кольмаркт — улица, где находился лагерь римских легионеров и первый дом встреч, ставший центром торговли роскошью и деликатесами для императорского двора
- Гостиница «Захер» близ Венской оперы — изысканное место для тайных встреч аристократов и дипломатов
- Дворец Тодеско — салон венской богемы, где рождались интриги, а Штраус познакомился со своей супругой Генриеттой Штрец
- Дворец Кински, ставший домом богатейшего предпринимателя Карла Влашека, женатого пять раз и похороненного в мавзолее во дворе дворца
- Балетная академия при Венской опере — кузница талантов, выпускницы которой были фаворитками аристократов
- Венский музей на Карлсплатц (Wien Museum Karlsplatz) с портретом возлюбленной Климта, Эмилии Флеге, и юных моделей Шиле
- Дом Зигмунда Фрейда — обитель основоположника психоанализа, где родились идеи о сексуальности.
- Сад Роз — любимое место императрицы Сиси, где она находила утешение разбитому сердцу
Кому подойдёт экскурсия
Эта программа для путешественников, желающих увидеть и узнать необычные и скрытые стороны Вены, связанные с её эротическим прошлым и культурным наследием. Для тех, кто хочет расширить своё восприятие и понимание чувств, эмоций и истории этого великолепного города.
Организационные детали
Дополнительные расходы не предполагаются — музей и церкви бесплатны для посещения.