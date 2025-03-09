Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна

Раскрыть секреты столицы интриг и сексуальной свободы
История Вены полна скандалов: императоры окружали себя фаворитками, монастыри финансировались срамными налогами. А в Венской опере блистали дамы полусвета. Приглашаю погрузиться в мир страстей, романтики и искусства, чтобы увидеть изнанку города Казановы.

Вы узнаете, кто изображён на культовой картине «Поцелуй» и как запретная любовь погубила Австро-Венгерскую империю.
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7 отзывов
Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Сексуальность в Вене стала объектом глубокого изучения. Здесь творил Зигмунд Фрейд, была написана скандальная пьеса Der Reigen — основа культового фильма Кубрика «С широко закрытыми глазами». Открывались новые горизонты для понимания любви, страсти и человеческой природы.

Вы пройдёте по Золотому треугольнику Вены, увидите элегантные улицы, роскошные дворцы, монастыри и изысканные кафе, которые в прошлом стали декорациями для любовных историй, интриг и трагедий.

Маршрут нашей прогулки:

  • Николаигассе — улица, где располагался Монастырь раскаявшихся, ставший приютом для престарелых дам полусвета
  • Грабен — самая элегантная улица Вены, раньше известная своими кабаками и эротическими встречами
  • Кольмаркт — улица, где находился лагерь римских легионеров и первый дом встреч, ставший центром торговли роскошью и деликатесами для императорского двора
  • Гостиница «Захер» близ Венской оперы — изысканное место для тайных встреч аристократов и дипломатов
  • Дворец Тодеско — салон венской богемы, где рождались интриги, а Штраус познакомился со своей супругой Генриеттой Штрец
  • Дворец Кински, ставший домом богатейшего предпринимателя Карла Влашека, женатого пять раз и похороненного в мавзолее во дворе дворца
  • Балетная академия при Венской опере — кузница талантов, выпускницы которой были фаворитками аристократов
  • Венский музей на Карлсплатц (Wien Museum Karlsplatz) с портретом возлюбленной Климта, Эмилии Флеге, и юных моделей Шиле
  • Дом Зигмунда Фрейда — обитель основоположника психоанализа, где родились идеи о сексуальности.
  • Сад Роз — любимое место императрицы Сиси, где она находила утешение разбитому сердцу

Кому подойдёт экскурсия

Эта программа для путешественников, желающих увидеть и узнать необычные и скрытые стороны Вены, связанные с её эротическим прошлым и культурным наследием. Для тех, кто хочет расширить своё восприятие и понимание чувств, эмоций и истории этого великолепного города.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предполагаются — музей и церкви бесплатны для посещения.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
9 мар 2025
Очень понравилась экскурсия с Мариной. Вся программа была составлена очень профессионально и грамотно. Это был мой первый визит в Вену и благодаря Марине я ощутила атмосферу этого города, это было
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волшебно. Мне очень понравилось, что Марина объясняла как все события были связаны между собой, что заставляло меня все время удивляться и восторгаться. Марина была очень приветлива, тактична и я сразу почувствовала, что она рассказывает о Вене с любовью, что очень важно. Марина заражает своей энергией и хочется слушать больше и больше. Тема экскурсии была необычная, но мне кажется именно с такого угла очень интересно по-настоящему понять Вену и ее историю.

Дарья
22 фев 2025
Спасибо огромное Марине за увлекательную экскурсию в которой было все: и история, и архитектура, и легенды, и живопись, и музыка и даже целый музей, не говоря уже об изысканных сладостях.
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Очень хочется бесконечно бродить по прекрасной и загадочной Вене с Мариной и слушать, слушать, слушать. . Поэтому всем кто собирается в этот таинственный город очень и очень рекомендую любую Маринину экскурсию и очень надеюсь, что к следующей нашей поездке в Вену у Марины на Трипстере появится много новых маршрутов, которые мы пока будем предвкушать. . Еще раз миллион спасибо:)

О
15 фев 2025
Нам с мужем очень понравилась экскурсия! Марина потрясающий гид, которая смогла подарить массу эмоций, открытий, но самое главное - желание приехать еще не раз в этот прекрасный и удивительный город. Всем рекомендуем Марину как гида, не пожалеете👍👍👍
Марина
13 фев 2025
Очень хочется поблагодарить Марину за прекрасную возможность познакомиться и влюбиться в Вену! Она мастер своего дела!!! Рассказывает очень интересно в очаровательной артистической манере, используя обороты и сравнения, показывая многочисленные фото,
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что помогает запомнить большой обьем информации. Ну и конечно очень глубокие знания истории Австрии, отличное чувство юмора и такта. Одним словом отличная экскурсия по великолепной Вене!!!
К сожалению, немного подвела погода, но это всего лишь повод для того чтобы еще раз встретиться с очаровательной Веной и конечно же с Мариной, чтобы услышать ее рассказы об этом городе!
До скорых встреч!!!
Обязательно рекомендую всем встретиться с Мариной и услышать ее неповторимые рассказы!!!

Любовь
28 янв 2025
Это была наша третья экскурсия за это пребывание в Вене и Марина оказалась лучшим гидом из всех!!! 3 часа прошли на одном дыхании! Очень интересно, увлекательно, глубочайшее знание материала. Когда будем в Вене в следующий раз, обязательно обратимся только к Марине по поводу новой экскурсии!
А
27 янв 2025
Хочу оставить отзыв, так как экскурсия получилась безумно интересной, ведь я даже не представляла, насколько интересную тему я выбрала! Марина, наш экскурсовод, оказалась профессором в университете, что сразу было заметно
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при очень красивой подаче информации, истории о том какой идеал женщины был ещё до нашей эры, и как этот идеал менялся с того времени. Наша прогулка началась в музее Вены, где мы немного поговорили об истории самого города, Австрийской империи и как сексуальность проявлялась на то время, ведь это непосредственно касается нашей темы. Было очень интересно ознакомиться с историческими людьми, помимо Фройда и имперской семьи, которые сыграли важную роль в истории Вены. После этого мы отправились в сам город, где Марина нам рассказывала и о Моцарте, и его сексуальных предпочтениях на то время. У всех гениев есть свои особенности, и он был не исключением. Так же, мы попали в действующей монастырь, в конце нашей прогулки.
Так как время летело незаметно, и нам безумно было интересно ознакомиться с историческими событиями в прекрасной Вене, Марина провела даже больше времени с нами, чем изначально было оговорено, за что мы ей безумно благодарны.
По сравнению с остальными экскурсиями и ценовой политикой, я очень сильно рекомендую ознакомиться с разными темами экскурсий, которые предлагает Марина и прогуляться с ней по величию Вены. Уверена, что мы снова скоро вернёмся и будем рады снова узнать что-то новое благодаря Марине

М
20 дек 2024
Был один свободный день в Вене и случайным образом попала на Марину. Это были невероятные три часа. Интересно, запоминающиеся, ярко и очень вкусно! Жалею что не задержалась в Вене еще
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на один день. За ужином моя подруга поинтересовалась не напрягало ли большое количество туристов, ведь сейчас предпраздничные дни. И я словила себя на мысли что совершенно никого не видела, настолько я была увлечена рассказом.
До скорых встреч!

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