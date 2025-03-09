История Вены полна скандалов: императоры окружали себя фаворитками, монастыри финансировались срамными налогами. А в Венской опере блистали дамы полусвета. Приглашаю погрузиться в мир страстей, романтики и искусства, чтобы увидеть изнанку города Казановы. Вы узнаете, кто изображён на культовой картине «Поцелуй» и как запретная любовь погубила Австро-Венгерскую империю.

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Описание экскурсии

Сексуальность в Вене стала объектом глубокого изучения. Здесь творил Зигмунд Фрейд, была написана скандальная пьеса Der Reigen — основа культового фильма Кубрика «С широко закрытыми глазами». Открывались новые горизонты для понимания любви, страсти и человеческой природы.

Вы пройдёте по Золотому треугольнику Вены, увидите элегантные улицы, роскошные дворцы, монастыри и изысканные кафе, которые в прошлом стали декорациями для любовных историй, интриг и трагедий.

Маршрут нашей прогулки:

Николаигассе — улица, где располагался Монастырь раскаявшихся, ставший приютом для престарелых дам полусвета

Грабен — самая элегантная улица Вены, раньше известная своими кабаками и эротическими встречами

Кольмаркт — улица, где находился лагерь римских легионеров и первый дом встреч, ставший центром торговли роскошью и деликатесами для императорского двора

Гостиница «Захер» близ Венской оперы — изысканное место для тайных встреч аристократов и дипломатов

Дворец Тодеско — салон венской богемы, где рождались интриги, а Штраус познакомился со своей супругой Генриеттой Штрец

Дворец Кински, ставший домом богатейшего предпринимателя Карла Влашека, женатого пять раз и похороненного в мавзолее во дворе дворца

Балетная академия при Венской опере — кузница талантов, выпускницы которой были фаворитками аристократов

Венский музей на Карлсплатц (Wien Museum Karlsplatz) с портретом возлюбленной Климта, Эмилии Флеге, и юных моделей Шиле

Дом Зигмунда Фрейда — обитель основоположника психоанализа, где родились идеи о сексуальности.

Сад Роз — любимое место императрицы Сиси, где она находила утешение разбитому сердцу

Кому подойдёт экскурсия

Эта программа для путешественников, желающих увидеть и узнать необычные и скрытые стороны Вены, связанные с её эротическим прошлым и культурным наследием. Для тех, кто хочет расширить своё восприятие и понимание чувств, эмоций и истории этого великолепного города.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предполагаются — музей и церкви бесплатны для посещения.