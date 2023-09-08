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и назначении резиденции дополнялся историческими фактами предвоенного времени. Сама поездка в Альпы, несмотря на жару, на комфортной машине с быстро меняющимися ландшафтами и сказочными видами, не утомила, тем более, что по дороге Андрей рассказал много интересного о этой части Австрии и вообще о традициях австрийцев. Времени на экскурсию, четыре часа, вполне достаточно. Сама экскурсия, как её организует и проводит Андрей, не вызвала никаких замечаний. Всё точно по времени, проработанный текст и хороший юмор Андрея сделали нашу экскурсию действительно событием во время этой поездки в Зальцбург. Андрею огромное спасибо за это мероприятие и мы обязательно обратимся к Вам, в следующий приезд в Зальцбург. С уважением, Игорь.