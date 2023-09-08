1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
Путешествие от австрийских рыбацких деревушек - к исторической вилле Габсбургов
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Соляные пещеры Зальцбурга: незабываемое семейное приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по соляным пещерам Зальцбурга, где история и приключения переплетаются
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
Подняться на головокружительную высоту и насладиться захватывающими видами гор
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия в Хельбрунн: история, архитектура и зоопарк
Погрузитесь в мир архитектурного маньеризма и истории водоснабжения с профессиональным гидом-водителем в Зальцбурге
Расписание: Ежедневно (май - ноябрь) в 10:00
€260 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по альпийским красотам: Кёнигзее и Берхтесгаден
Погрузитесь в мир альпийских пейзажей и исторических сокровищ в компании профессионального русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 09:00
€520 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Альпийскому озерному краю Зальцкаммергут: история, природа и культура
Исследуйте живописные озера и средневековые замки Зальцкаммергута в компании профессионального русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 09:00
€520 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в дворец Хельбрунн: архитектура и зоопарк
Окунитесь в мир истории и природы с экскурсией в дворец Хельбрунн. Профессиональный гид-водитель откроет все тайны этого места
Расписание: Ежедневно в 10:00
€260 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
€590 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
€420 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Инсбрук, Хрустальные миры Сваровски и Куфштайн: экскурсия из Зальцбурга
Погрузитесь в историю и красоту Инсбрука, узнайте секреты Хрустальных миров Сваровски и исследуйте Куфштайн в одной поездке
Расписание: Ежедневно в 10:00
€720 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Долина Вахау и исторические монастыри Мельк и Гётвайг: путешествие в сердце Австрии
Погрузитесь в великолепие Долины Вахау, узнайте истории монастырей Мельк и Гётвайг и исследуйте средневековые замки
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€840 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Гальштат: индивидуальная экскурсия на авто из Зальцбурга с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Начало: У вашего отеля в Зальцбурге
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€520 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММадина8 сентября 2023Очень понравилась экскурсия с Андреем, было весело и интересно. В следующий наш приезд обязательно поедем с Андреем в Гальштат, так как с ним очень комфортно и познавательно. Рекомендуем!
- ННаталия10 июня 2023Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет больше узнать об этом удивительном уголке Австрии. Андрей прекрасно все организовал, показал и рассказал много интересных фактов об истории, архитектуре, традициях мест, по которым мы путешествовали. Очень рекомендуем.
- LLara23 июня 2022Добрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалист своего дела! Экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательна к посещению для тех, кто в этих краях впервые.
- ААртем24 января 2020Андрей - прекрасный гид и рассказчик!
- GGalina29 июля 2019для меня все было интересно и познавательно, так как я раньше не интересовалась этой темой. Интересные рассказы от гида,красивое место, фантастические виды
- IIGORS28 июля 2019Экскурсия очень понравилась! Андрей, прекрасный гид и очень эрудированный и высококультурный человек. Всё-таки сказывается музыкальное образование. Интересный рассказ о строительстве
- ннаталия25 июня 2019Замечательная экскурсия!!! Восхитительное место, которое зарядило нас эмоциями на весь день!!! Андрей - прекрасный рассказчик и просто очень приятный человек. Его
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «На машине»
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