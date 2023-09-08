Экскурсии по Зальцбургу на машине с гидом

Найдено 12 экскурсий в категории «На машине» в Зальцбурге на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
Путешествие от австрийских рыбацких деревушек - к исторической вилле Габсбургов
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
350 за всё до 6 чел.
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Соляные пещеры Зальцбурга: незабываемое семейное приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по соляным пещерам Зальцбурга, где история и приключения переплетаются
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
«Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
«Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
Подняться на головокружительную высоту и насладиться захватывающими видами гор
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
350 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Хельбрунн
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия в Хельбрунн: история, архитектура и зоопарк
Погрузитесь в мир архитектурного маньеризма и истории водоснабжения с профессиональным гидом-водителем в Зальцбурге
Расписание: Ежедневно (май - ноябрь) в 10:00
260 за экскурсию
Экскурсия на Кёнигзее и в Берхтесгаден
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по альпийским красотам: Кёнигзее и Берхтесгаден
Погрузитесь в мир альпийских пейзажей и исторических сокровищ в компании профессионального русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 09:00
520 за экскурсию
Экскурсия по Альпийскому озерному краю Зальцкаммергут
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Альпийскому озерному краю Зальцкаммергут: история, природа и культура
Исследуйте живописные озера и средневековые замки Зальцкаммергута в компании профессионального русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 09:00
520 за экскурсию
Дворец Хельбрунн
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в дворец Хельбрунн: архитектура и зоопарк
Окунитесь в мир истории и природы с экскурсией в дворец Хельбрунн. Профессиональный гид-водитель откроет все тайны этого места
Расписание: Ежедневно в 10:00
260 за экскурсию
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
590 за экскурсию
Замки короля Людовика II Баварского. Баварский Версаль - Херренкимзее
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Замки короля Людовика II Баварского. Баварский Версаль - Херренкимзее
Расписание: Ежедневно в 09:00
420 за экскурсию
Инсбрук. Хрустальные миры Сваровски. Куфштайн
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Инсбрук, Хрустальные миры Сваровски и Куфштайн: экскурсия из Зальцбурга
Погрузитесь в историю и красоту Инсбрука, узнайте секреты Хрустальных миров Сваровски и исследуйте Куфштайн в одной поездке
Расписание: Ежедневно в 10:00
720 за экскурсию
Долина Вахау, Монастыри Мельк и Гётвайг, развалины замка Агштайн и замок Кройценштайн
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Долина Вахау и исторические монастыри Мельк и Гётвайг: путешествие в сердце Австрии
Погрузитесь в великолепие Долины Вахау, узнайте истории монастырей Мельк и Гётвайг и исследуйте средневековые замки
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
840 за экскурсию
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Гальштат: индивидуальная экскурсия на авто из Зальцбурга с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Начало: У вашего отеля в Зальцбурге
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
520 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мадина
    8 сентября 2023
    Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
    Очень понравилась экскурсия с Андреем, было весело и интересно. В следующий наш приезд обязательно поедем с Андреем в Гальштат, так как с ним очень комфортно и познавательно. Рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    10 июня 2023
    Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
    Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет больше узнать об этом удивительном уголке Австрии. Андрей прекрасно все организовал, показал и рассказал много интересных фактов об истории, архитектуре, традициях мест, по которым мы путешествовали. Очень рекомендуем.
  • L
    Lara
    23 июня 2022
    Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
    Добрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалист своего дела! Экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательна к посещению для тех, кто в этих краях впервые.
    Добрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалистДобрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалистДобрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалист
  • А
    Артем
    24 января 2020
    Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
    Андрей - прекрасный гид и рассказчик!
  • G
    Galina
    29 июля 2019
    «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
    для меня все было интересно и познавательно, так как я раньше не интересовалась этой темой. Интересные рассказы от гида,красивое место, фантастические виды
  • I
    IGORS
    28 июля 2019
    «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
    Экскурсия очень понравилась! Андрей, прекрасный гид и очень эрудированный и высококультурный человек. Всё-таки сказывается музыкальное образование. Интересный рассказ о строительстве
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    и назначении резиденции дополнялся историческими фактами предвоенного времени. Сама поездка в Альпы, несмотря на жару, на комфортной машине с быстро меняющимися ландшафтами и сказочными видами, не утомила, тем более, что по дороге Андрей рассказал много интересного о этой части Австрии и вообще о традициях австрийцев. Времени на экскурсию, четыре часа, вполне достаточно. Сама экскурсия, как её организует и проводит Андрей, не вызвала никаких замечаний. Всё точно по времени, проработанный текст и хороший юмор Андрея сделали нашу экскурсию действительно событием во время этой поездки в Зальцбург. Андрею огромное спасибо за это мероприятие и мы обязательно обратимся к Вам, в следующий приезд в Зальцбург. С уважением, Игорь.

  • н
    наталия
    25 июня 2019
    «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
    Замечательная экскурсия!!! Восхитительное место, которое зарядило нас эмоциями на весь день!!! Андрей - прекрасный рассказчик и просто очень приятный человек. Его
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    экскурсия не перегружена, но при этом мы узнали много нового и интересного. Легкая подача информации с юмором поддерживала интерес к экскурсии у мальчиков-подростков до самого конца экскурсии! Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «На машине»

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  3. «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
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  5. Экскурсия на Кёнигзее и в Берхтесгаден
Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июне 2024
Сейчас в Зальцбурге в категории "На машине" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 250 до 840. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии на русском языке в Зальцбурге (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год на машине, 11 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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