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Музей-квартира В. А. МОЦАРТА — Дом, где родился Гений

Andrey S.
Andrey S. – Гид из Зальцбурга
Музей-квартира В.

А.

МОЦАРТА — Дом, где родился Гений
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Музей-квартира В. А. МОЦАРТА — Дом, где родился Гений
Музей-квартира В. А. МОЦАРТА — Дом, где родился Гений

Что вы увидите

  • Музей в центре города
Жан Кокто когда-то сказал: «Исследовать Гениальность также трудно, как и Электричество! Она или есть или же ее нет!»
Любимый друг Вольфганга, Иосиф Гайдн, назвал Моцарта «Лучшим композитором всех времен и народов!»
А бабка-повитуха, принимавшая его роды, всплеснула руками: «Боже, что же это за уродец такой на свет появился!»
Эх, если бы она знала, чьи роды ей повезло принимать!
626 произведений за неполных 35 лет жизни!
10. 000 нот каждый день!
Ни единой перечеркнутой ноты во всех партитурах! Все набело!
3720 дней в пути на деревянной скамейке в карете от Неаполя до Лондона и Берлина!
Подвиги! Подвиги! Подвиги!
И мы даже не знаем, как выглядел тот, кто является на сегодняшний день Величайшим Гением Человечества!
Но, спасибо Международному Фонду Моцарта, хоть немного можем приблизиться к его повседневности и к его творчеству, посетив Музей-квартиру, где он появился на свет седьмым и последним ребенком в семье в 20 часов вечера 27 января 1756 года…
Добро пожаловать в Мир Гения по имени Моцарт!
Ваш гид Андрей Зальпиус
Что входит
  • Экскурсия по Музей-квартире В. А. Моцарта
Что не входит
  • Экскурсия по 3 этажам музея
Начало и место завершения
🚩 Зальцбург
Музей-квартира В. А. МОЦАРТА — Дом, где родился Гений
Музей-квартира В. А. МОЦАРТА — Дом, где родился Гений
Музей-квартира В. А. МОЦАРТА — Дом, где родился Гений
Музей-квартира В. А. МОЦАРТА — Дом, где родился Гений

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Andrey S.
Andrey S.
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