Изумрудная озёрная вода питьевой чистоты, живописный вид с террасы средневекового охотничьего замка Шлосс Фушль, в котором сегодня располагается крупнейшая в Земле Зальцбург частная коллекция живописи XVI-XVII вв., величественная корона горных хребтов, - сама природа Зальцкаммергута - это погружение в сказку. Однако события, вплетённые в историю этих мест, производят не менее захватывающее впечатление.

Мы обязательно посетим городок Санкт-Гильген, в котором родилась мать В. -А. Моцарта - Анна Мария Вальбурга Пёртль и долгое время жила сестра Моцарта - Наннерль. Мы попробуем разобраться в генах гения, чтобы ответить на вопрос, мог ли Моцарт избежать ранней смерти и как наследственность влияет на нашу судьбу?

В хорошую погоду можно совершить прогулку на кораблике из Ст. -Гильгена в Ст. -Вольфганг. Прогулка занимает около 45 минут. Во время поездки мы разберёмся, почему озеро Аберзее стало одним из трёх основных паломнических центров средневековья и зачем епископ Регенсбурга скрывался в местной горной пещере, к которой практически невозможно подобраться. И, кстати, что стало с его помощником? И откуда взялась избушка на курьих ножках и какое отношение к ней имеет церковь, построенная чёртом на берегу самого большого озера Зальцкаммергута Вольфгангзее? Во время посещения церкви с фантастически сохранившимся готическим алтарём Михаэля Пахера и расписными нервюрами мы узнаем о роли Св. Вольфганга в образовании независимого австрийского государства и проверим, правда ли загадочный оплавленный валун, над которым стоит церковь, исцеляет от всех болезней.

После прогулки по Ст. -Вольфгангу при наличии желания и хорошей погоды можно на паровозике подняться на Овечью гору (Шафберг 1783 м, поездка около 30 мин.) - любимое место отдыха императора Франца Иосифа и Елизаветы Баварской. Две истории любви двух императорских династий - Габсбургов и Виндзоров переплетаются в этом месте. Ну а откуда взялась здесь "Альпийская Вена" и кто такие "соляные принцы", мы узнаем в Бад Ишле, где и закончится наше путешествие.

Поездку на Шафберг можно заменить посещением живописного городка Халльштата (он же Гальштат).

*Поездку на Шафберг можно заменить посещением живописного городка Халльштата (он же Гальштат).