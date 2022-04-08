Экскурсия по Альпийскому озерному краю Зальцкаммергут

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).

Транспорт - минивэн.
Экскурсия по Альпийскому озерному краю Зальцкаммергут
Экскурсия по Альпийскому озерному краю Зальцкаммергут
Экскурсия по Альпийскому озерному краю Зальцкаммергут
Экскурсия по Альпийскому озерному краю Зальцкаммергут

Что вас ожидает 🤩

  • Зальцкаммергут
  • Замок Шлосс Фушль
  • Санкт-Гильген
  • Озеро Аберзее
  • Вольфгангзее
  • Бад Ишль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Изумрудная озёрная вода питьевой чистоты, живописный вид с террасы средневекового охотничьего замка Шлосс Фушль, в котором сегодня располагается крупнейшая в Земле Зальцбург частная коллекция живописи XVI-XVII вв., величественная корона горных хребтов, - сама природа Зальцкаммергута - это погружение в сказку. Однако события, вплетённые в историю этих мест, производят не менее захватывающее впечатление.

Мы обязательно посетим городок Санкт-Гильген, в котором родилась мать В. -А. Моцарта - Анна Мария Вальбурга Пёртль и долгое время жила сестра Моцарта - Наннерль. Мы попробуем разобраться в генах гения, чтобы ответить на вопрос, мог ли Моцарт избежать ранней смерти и как наследственность влияет на нашу судьбу?

В хорошую погоду можно совершить прогулку на кораблике из Ст. -Гильгена в Ст. -Вольфганг. Прогулка занимает около 45 минут. Во время поездки мы разберёмся, почему озеро Аберзее стало одним из трёх основных паломнических центров средневековья и зачем епископ Регенсбурга скрывался в местной горной пещере, к которой практически невозможно подобраться. И, кстати, что стало с его помощником? И откуда взялась избушка на курьих ножках и какое отношение к ней имеет церковь, построенная чёртом на берегу самого большого озера Зальцкаммергута Вольфгангзее? Во время посещения церкви с фантастически сохранившимся готическим алтарём Михаэля Пахера и расписными нервюрами мы узнаем о роли Св. Вольфганга в образовании независимого австрийского государства и проверим, правда ли загадочный оплавленный валун, над которым стоит церковь, исцеляет от всех болезней.

После прогулки по Ст. -Вольфгангу при наличии желания и хорошей погоды можно на паровозике подняться на Овечью гору (Шафберг 1783 м, поездка около 30 мин.) - любимое место отдыха императора Франца Иосифа и Елизаветы Баварской. Две истории любви двух императорских династий - Габсбургов и Виндзоров переплетаются в этом месте. Ну а откуда взялась здесь "Альпийская Вена" и кто такие "соляные принцы", мы узнаем в Бад Ишле, где и закончится наше путешествие.

  • Поездку на Шафберг можно заменить посещением живописного городка Халльштата (он же Гальштат).

*Поездку на Шафберг можно заменить посещением живописного городка Халльштата (он же Гальштат).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты на пароход и паровозик или подъёмник (взрослые - 56, 8 евро, дети до 15 лет - 28, 40 евро)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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