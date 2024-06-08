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Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия в Хельбрунн: история, архитектура и зоопарк
Погрузитесь в мир архитектурного маньеризма и истории водоснабжения с профессиональным гидом-водителем в Зальцбурге
Расписание: Ежедневно (май - ноябрь) в 10:00
€260 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по альпийским красотам: Кёнигзее и Берхтесгаден
Погрузитесь в мир альпийских пейзажей и исторических сокровищ в компании профессионального русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 09:00
€520 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Альпийскому озерному краю Зальцкаммергут: история, природа и культура
Исследуйте живописные озера и средневековые замки Зальцкаммергута в компании профессионального русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 09:00
€520 за экскурсию
Индивидуальная
3.5 часа
Зальцбург ручной работы: погружение в мир исторических ремёсел
Познакомьтесь с уникальными ремеслами Зальцбурга на индивидуальной экскурсии с профессиональным гидом и трансфером
«Индивидуальная пешеходная экскурсия с трансфером на микроавтобусе к замку Лассерхоф и обратно»
Расписание: Ежедневно. в 9:00, 14:00
€210 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «На микроавтобусе»
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