Колоссальный по красоте район Зальцкаммергут и его географический центр императорский курорт Бад Ишль — регион богатейших культурных традиций, к тому же тесно связанный с именами многих известных персон австрийской истории 📖. В этом городке любили отдыхать император Австро-Венгрии Франц-Иосиф и его супруга, знаменитая красавица Сиси — культовая для австрийцев фигура, незабвенный эталон красоты и элегантности. Кристально чистые озера, и одно из самых крупных — Вольфгангзее, настраивают на романтически-беззаботный образ мыслей и поступков. Этот регион вместе с горным ⛰️ массивом Дахштайном включен в список памятников культуры и природы ЮНЕСКО.

Область расположена на территории трёх федеральных земель Австрии.

Фушльзее — здесь расположен бывший охотничий замок 🏰 зальцбургских архиепископов, некогда собственность Министра иностранных дел Третьего Рейха Рибентропа; Вольфгангзее — имеющие мировую славу курорты Санкт-Вольфганг (знаменитая церковь ⛪ со святым источником и алтарем) и Санкт-Гильген — родина матери Моцарта; Хальштаттерзее — мистически сказочный древний мир соли и кельтов; Бад Ишль — императорский курорт, на котором расположена Вилла кайзера Франца Иосифа, Вилла композитора Ф. Легара. В Бад Ишль можно вкусить кофе и сладости по императорским рецептам в знаменитой императорской кондитерской. Во время поездки возможна также часовая прогулка 👣 на пароходе по красивейшей глади озера Вольфгангзее или подъем на единственном в мире уникальном паровозике, едущем на красочную высоту горы Шарфберг, откуда открывается фантастический вид на окрестности озера.