  1. Австрия
  2. Экскурсии

ИМПЕРАТОРСКИЕ КУРОРТЫ Австрии или Озерный Край "ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ"

Andrey S.
Andrey S. – Гид из Зальцбурга
ИМПЕРАТОРСКИЕ КУРОРТЫ Австрии или Озерный Край "ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ"
Задать вопрос
ИМПЕРАТОРСКИЕ КУРОРТЫ Австрии или Озерный Край "ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ"
ИМПЕРАТОРСКИЕ КУРОРТЫ Австрии или Озерный Край "ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ"

Что вы увидите

  • Озера Вольфгангзее, Фушльзее
  • Императорский курорт Бад Ишль
  • Паломническая деревня Св. Вольфганга
  • "Деревня Моцарта" - Санкт Гильген
Колоссальный по красоте район Зальцкаммергут и его географический центр императорский курорт Бад Ишль — регион богатейших культурных традиций, к тому же тесно связанный с именами многих известных персон австрийской истории 📖. В этом городке любили отдыхать император Австро-Венгрии Франц-Иосиф и его супруга, знаменитая красавица Сиси — культовая для австрийцев фигура, незабвенный эталон красоты и элегантности. Кристально чистые озера, и одно из самых крупных — Вольфгангзее, настраивают на романтически-беззаботный образ мыслей и поступков. Этот регион вместе с горным ⛰️ массивом Дахштайном включен в список памятников культуры и природы ЮНЕСКО.
Область расположена на территории трёх федеральных земель Австрии.
Фушльзее — здесь расположен бывший охотничий замок 🏰 зальцбургских архиепископов, некогда собственность Министра иностранных дел Третьего Рейха Рибентропа; Вольфгангзее — имеющие мировую славу курорты Санкт-Вольфганг (знаменитая церковь ⛪ со святым источником и алтарем) и Санкт-Гильген — родина матери Моцарта; Хальштаттерзее — мистически сказочный древний мир соли и кельтов; Бад Ишль — императорский курорт, на котором расположена Вилла кайзера Франца Иосифа, Вилла композитора Ф. Легара. В Бад Ишль можно вкусить кофе и сладости по императорским рецептам в знаменитой императорской кондитерской. Во время поездки возможна также часовая прогулка 👣 на пароходе по красивейшей глади озера Вольфгангзее или подъем на единственном в мире уникальном паровозике, едущем на красочную высоту горы Шарфберг, откуда открывается фантастический вид на окрестности озера.
Что входит
  • Транспорт
  • Оплата парковок
Что не входит
  • Входные билеты
Начало
🚩 Зальцбург, Площадь Мирабель
Место завершения
🏁 Зальцбург, Площадь В.А.Моцарта
ИМПЕРАТОРСКИЕ КУРОРТЫ Австрии или Озерный Край "ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ"
ИМПЕРАТОРСКИЕ КУРОРТЫ Австрии или Озерный Край "ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ"
ИМПЕРАТОРСКИЕ КУРОРТЫ Австрии или Озерный Край "ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ"
ИМПЕРАТОРСКИЕ КУРОРТЫ Австрии или Озерный Край "ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Andrey S.
Andrey S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Andrey S. проводит ещё 5 экскурсий

Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ — Нескучные Прогулки по Сцене Мира
120
2 часа
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ — Нескучные Прогулки по Сцене Мира
2 отзыва
ИНСБРУК — Олимпийская Столица Тироля
500
8 часов
ИНСБРУК — Олимпийская Столица Тироля
Сказочный "МИР СОЛИ" от Кельтов до Зальцбургских Князей
210
4 часа
Сказочный "МИР СОЛИ" от Кельтов до Зальцбургских Князей
Жемчужина Баварии — КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО "КЁНИГЗЕЕ"
180
4 часа
Жемчужина Баварии — КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО "КЁНИГЗЕЕ"
Пещера "МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ" — Фантастический Мир Льда в Альпах
300
6 часов
Пещера "МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ" — Фантастический Мир Льда в Альпах

Еще несколько необычных экскурсий в Зальцбурге

Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
156
2 часа
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
43 отзыва
Прогулка по «Северному Риму», величественному уголку Австрии с богатой историей и атмосферой
Дыхание древнего Зальцбурга
175
3 часа
Дыхание древнего Зальцбурга
33 отзыва
Нескучная авто-пешеходная прогулка по городу Моцарта — от монастырей до культовых кофеен
Таинственный Зальцбург
140
2 часа
Таинственный Зальцбург
11 отзывов
Мистическая прогулка по древнему городу в поисках легенд, призраков и невыдуманных историй
Дом-музей Моцарта
163
2 часа
Дом-музей Моцарта
5 отзывов
Тайны жизни, творчества и смерти великого гения
Озёрный край Зальцкаммергут
260
4 часа
Озёрный край Зальцкаммергут
4 отзыва
Путешествие от австрийских рыбацких деревушек — к исторической вилле Габсбургов!
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
130
2 часа
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
4 отзыва
Проникнуть в истории и тайны главной цитадели города и осмотреть Зальцбург с вершины горы Монахов