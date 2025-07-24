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1 чел. По популярности 5 часов Индивидуальная до 5 чел. Дворец Херренкимзее и Озеро Кимзее: Сокровища Зальцбурга Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Дворцу Херренкимзее и Озеру Кимзее, где каждый уголок хранит свою уникальную историю Начало: Зальцбург «Именно здесь расположен Дворец Херренкимзее -«Баварский Версаль»» Расписание: Ежедневно €350 за всё до 5 чел. На машине 4 часа Индивидуальная Индивидуальная экскурсия в дворец Хельбрунн: архитектура и зоопарк Окунитесь в мир истории и природы с экскурсией в дворец Хельбрунн. Профессиональный гид-водитель откроет все тайны этого места Расписание: Ежедневно в 10:00 €260 за экскурсию На машине 10 часов Индивидуальная Долина Вахау, Мельк, Гётвайг и замок Кройценштайн Погрузитесь в великолепие Долины Вахау, узнайте истории монастырей Мельк и Гётвайг и исследуйте средневековые замки Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00 €840 за экскурсию Другие экскурсии Зальцбурга

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Дворцы, замки и особняки»

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