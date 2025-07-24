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Замки, дворцы и особняки Зальцбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Зальцбурге на русском языке, цены от €260. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Дворец "БАВАРСКИЙ ВЕРСАЛЬ" Сказочного Короля Людвига II и Озеро "КИМЗЕЕ"
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Херренкимзее и Озеро Кимзее: Сокровища Зальцбурга
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Дворцу Херренкимзее и Озеру Кимзее, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Зальцбург
«Именно здесь расположен Дворец Херренкимзее -«Баварский Версаль»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 5 чел.
Дворец Хельбрунн
На машине
4 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в дворец Хельбрунн: архитектура и зоопарк
Окунитесь в мир истории и природы с экскурсией в дворец Хельбрунн. Профессиональный гид-водитель откроет все тайны этого места
Расписание: Ежедневно в 10:00
€260 за экскурсию
Долина Вахау, Монастыри Мельк и Гётвайг, развалины замка Агштайн и замок Кройценштайн
На машине
10 часов
Индивидуальная
Долина Вахау, Мельк, Гётвайг и замок Кройценштайн
Погрузитесь в великолепие Долины Вахау, узнайте истории монастырей Мельк и Гётвайг и исследуйте средневековые замки
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€840 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Дворцы, замки и особняки»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дворец "БАВАРСКИЙ ВЕРСАЛЬ" Сказочного Короля Людвига II и Озеро "КИМЗЕЕ"
  2. Дворец Хельбрунн
  3. Долина Вахау, Монастыри Мельк и Гётвайг, развалины замка Агштайн и замок Кройценштайн
Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июле 2025
Сейчас в Зальцбурге в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 840.
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