Мы отправляемся с вами в один из самых красивых 🤩 по мнение туристов и фото-блоггеров городок Халльштат, туда откуда возможно и зародилась ваша мечта поехать в Австрию!

Во время поездки мы покажем вам самые красивые фото-точки, и проведем наиболее комфортным маршрутом, чтобы постараться избежать толпы туристов (насколько это возможно😉. Вы узнаете историю 📖 этого вот уже тысячелетиями радующего глаз живописного места, так уютно примостившегося между Хальштатским озером и горой! Мы посетим с вами смотровые площадки, церковь ⛪ св. Михаила и знаменитую хальштатскую костницу.

Также по желанию вы сможете подняться на смотровую площадку Skywalk, откуда откроется шикарный вид на хальштаттское озеро и ледник Дахштайн.

И посетить соляные пещеры, которые уходят своей историей еще к кельтским племенам, а соль из этих регионов до сих пор подается в Австрии каждый день на столы!