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Хальштатт - австрийская мечта!

Anna B.
Anna B. – Гид из Зальцбурга
Хальштатт - австрийская мечта!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €270 за экскурсию

    Заказать трансфер
Хальштатт - австрийская мечта!
Хальштатт - австрийская мечта!

Что вы увидите

  • Озеро Хальштатта
  • Горный массив Дахштайн
  • Водопад Хальштатта
  • Церковь Св. Михаила, Евангелическая церковь
  • Костница
  • Центральная площадь Хальштатт
  • Смотровые площадки и самые лучшие фото-точки
Мы отправляемся с вами в один из самых красивых 🤩 по мнение туристов и фото-блоггеров городок Халльштат, туда откуда возможно и зародилась ваша мечта поехать в Австрию!
Во время поездки мы покажем вам самые красивые фото-точки, и проведем наиболее комфортным маршрутом, чтобы постараться избежать толпы туристов (насколько это возможно😉. Вы узнаете историю 📖 этого вот уже тысячелетиями радующего глаз живописного места, так уютно примостившегося между Хальштатским озером и горой! Мы посетим с вами смотровые площадки, церковь ⛪ св. Михаила и знаменитую хальштатскую костницу.
Также по желанию вы сможете подняться на смотровую площадку Skywalk, откуда откроется шикарный вид на хальштаттское озеро и ледник Дахштайн.
И посетить соляные пещеры, которые уходят своей историей еще к кельтским племенам, а соль из этих регионов до сих пор подается в Австрии каждый день на столы!
Что входит
  • Трансфер туда-обратно
  • парковка
  • экскурсионная программа.
Что не входит
  • Питание (мы покажем, где вкусно и недорого кормят).
  • Входные билеты и подъемник (по желанию)
  • Прогулка на лодке по озеру
Начало и место завершения
🚩 Зальцбруг, от отеля
Хальштатт - австрийская мечта!
Хальштатт - австрийская мечта!
Хальштатт - австрийская мечта!

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Anna B.
Anna B.
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