Где вы еще найдете озеро с питьевого качества водой, как ни в Баварии?

Озеро 200 метров глубины… Форель можно руками из воды доставать! А форель живет только в воде питьевого качества…

Бесшумные электро-катерки с аккумулятором в 4 тонны катают туристов по зеркальной глади воды до одного из самых живописных полуостровков мира — Острова Св. Варфоломея.

Купола Церкви — истинный Символ Озера и знак Паломнических Мест.

Величественные звуки церковного колокола многократным эхом летят над ее красными византийскими куполами.

Им вторит горный рожок капитана шхуны, играющий любимую народную песенку альпийских пастухов «Как хорошо мне в горах!»

Но самое удивительное, что гора радостно отзывается Семикратным Эхом! Поскольку гора эта легендарная!

Гора «Ватцман» — одна из самых высоких и неприступных в Горной Баварии! Окаменевший Король Баварских Альп….

Не зря же самая хитрая лиса Третьего Рейха, Мартин Борман, построил в подарок Гитлеру на 50-летие «Орлиное Гнездо» с видом на Королевское Озеро и гору Ватцман!

А живущая на озере более 300 лет семья рыбака встретит вас вкуснейшей копченой форелью, приготовленной по старинному рецепту и предложит кружку бархатного баварского пива.

На обратном пути возможно посещение знаменитой шнапсоварни, где с 1603 года варят шнапс из горячевки. По вашему желанию сам хозяин предприятия покажет и расскажет вам, как производят знаменитый сорт шнапса. В магазине возможна бесплатная дегустация разных сортов уникального согревающего напитка, столь популярного во всей Европе.

Приезжайте за родниковой водой Баварских Альп и за несущимся над озером запахом лучшей в мире копченой форели!

Ваш гид Андрей Зальпиус