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Жемчужина Баварии — КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО "КЁНИГЗЕЕ"

Andrey S.
Andrey S. – Гид из Зальцбурга
Жемчужина Баварии — КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО "КЁНИГЗЕЕ"
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Жемчужина Баварии — КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО "КЁНИГЗЕЕ"
Жемчужина Баварии — КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО "КЁНИГЗЕЕ"

Что вы увидите

  • Берхтесгаден
  • Озеро Кёнигзее
Где вы еще найдете озеро с питьевого качества водой, как ни в Баварии?
Озеро 200 метров глубины… Форель можно руками из воды доставать! А форель живет только в воде питьевого качества…
Бесшумные электро-катерки с аккумулятором в 4 тонны катают туристов по зеркальной глади воды до одного из самых живописных полуостровков мира — Острова Св. Варфоломея.
Купола Церкви — истинный Символ Озера и знак Паломнических Мест.
Величественные звуки церковного колокола многократным эхом летят над ее красными византийскими куполами.
Им вторит горный рожок капитана шхуны, играющий любимую народную песенку альпийских пастухов «Как хорошо мне в горах!»
Но самое удивительное, что гора радостно отзывается Семикратным Эхом! Поскольку гора эта легендарная!
Гора «Ватцман» — одна из самых высоких и неприступных в Горной Баварии! Окаменевший Король Баварских Альп….
Не зря же самая хитрая лиса Третьего Рейха, Мартин Борман, построил в подарок Гитлеру на 50-летие «Орлиное Гнездо» с видом на Королевское Озеро и гору Ватцман!
А живущая на озере более 300 лет семья рыбака встретит вас вкуснейшей копченой форелью, приготовленной по старинному рецепту и предложит кружку бархатного баварского пива.
На обратном пути возможно посещение знаменитой шнапсоварни, где с 1603 года варят шнапс из горячевки. По вашему желанию сам хозяин предприятия покажет и расскажет вам, как производят знаменитый сорт шнапса. В магазине возможна бесплатная дегустация разных сортов уникального согревающего напитка, столь популярного во всей Европе.
Приезжайте за родниковой водой Баварских Альп и за несущимся над озером запахом лучшей в мире копченой форели!
Ваш гид Андрей Зальпиус
Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты на кораблик
Начало и место завершения
🚩 Зальцбург
Жемчужина Баварии — КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО "КЁНИГЗЕЕ"
Жемчужина Баварии — КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО "КЁНИГЗЕЕ"
Жемчужина Баварии — КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО "КЁНИГЗЕЕ"
Жемчужина Баварии — КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО "КЁНИГЗЕЕ"

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Andrey S.
Andrey S.
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