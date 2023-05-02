Индивидуальная пешеходная экскурсия. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. ВНИМАНИЕ! Место встречи - у отеля в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Многие знают, что главные гастрономические достопримечательности Австрии – это мясные блюда и десерты. Несмотря на обилие озёр и рек, рыбу в Австрии едят лишь 6% гурманов. Но эта экскурсия посвящена знаменитым зальцбургским десертам. Конечно, не обязательно пробовать всё, не отходя от прилавка, но очень важно помнить, что во всех кондитерских – от самой известной в Австрии эклерной до лучшей в Европе кондитерской для боящихся набрать лишний вес – все десерты моментального потребления с минимальным сроком годности из-за натуральных ингредиентов по старинным рецептам (без современных консервантов, само собой).
Программа
Гастрономический тур по сладостят Зальцбурга.
Внимание! «Слепая дегустация» с конкурсом «угадай самый вкусный шарик Моцарта» заказывается за 2 дня.
По желанию, прогулку можно организовать только по шоколадной тематике, только по лёгким фруктовым бисквитам и конфитюрам, авторским тортам или неподражаемым зальцбургским пралине (не забываем, что в Зальцбурге можно попробовать более 20 видов разных шариков Моцарта – главного зальцбургского сувенира).
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Зальцбурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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