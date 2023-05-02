Описание

Многие знают, что главные гастрономические достопримечательности Австрии – это мясные блюда и десерты. Несмотря на обилие озёр и рек, рыбу в Австрии едят лишь 6% гурманов. Но эта экскурсия посвящена знаменитым зальцбургским десертам. Конечно, не обязательно пробовать всё, не отходя от прилавка, но очень важно помнить, что во всех кондитерских – от самой известной в Австрии эклерной до лучшей в Европе кондитерской для боящихся набрать лишний вес – все десерты моментального потребления с минимальным сроком годности из-за натуральных ингредиентов по старинным рецептам (без современных консервантов, само собой).