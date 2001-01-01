Озеро Кимзее, названное из-за своей величины «Баварским морем», является красивейшим озером альпийского предгорья. Площадь озера составляет 80 кв. км. и наибольшая глубина 74 м. Озеро летом — увлекательное зрелище.

Мужской остров

Вы будете поражены разнообразием флоры и фауны, а также ослепительным блеском роскошных яхт. Именно здесь расположен Дворец Херренкимзее -«Баварский Версаль». На Мужском острове 🏝️, по указанию короля Людвига II был воздвигнут дворец Херренкимзее. Дворец является не только последним и самым большим, но и самым дорогостоящим из его дворцовых проектов. Восторженные идеалы, страсть к строительству и стремление к одиночеству побудили монарха в 1873 г. воздвигнуть на острове «Новый Версаль». Прогулочный пароход доставляет с тех пор на остров 2 миллиона посетителей ежегодно.

Женский остров

После посещения роскошного дворца мы двинемся с вами на пароходике на второй миниатюрный остров Баварского моря 🌊 — Фрауэнинзель, где расположен самый старый в Баварии монастырь с церковью 9 столетия. Здесь, после обворожительной прогулки по берегу озера вокруг острова (30 мин. ), мы посетим знаменитые во всей Германии рыбные рестораны на этом острове, где рыбаки приготовят для вас по уникальным народным рецептам только что выловленную ими рыбу 🐟