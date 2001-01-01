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Дворец "БАВАРСКИЙ ВЕРСАЛЬ" Сказочного Короля Людвига II и Озеро "КИМЗЕЕ" —

Andrey S.
Andrey S. – Гид из Зальцбурга
Дворец "БАВАРСКИЙ ВЕРСАЛЬ" Сказочного Короля Людвига II и Озеро "КИМЗЕЕ" —
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Дворец "БАВАРСКИЙ ВЕРСАЛЬ" Сказочного Короля Людвига II и Озеро "КИМЗЕЕ" —
Дворец "БАВАРСКИЙ ВЕРСАЛЬ" Сказочного Короля Людвига II и Озеро "КИМЗЕЕ" —

Что вы увидите

  • Озеро Кимзее
  • Бавария
Озеро Кимзее, названное из-за своей величины «Баварским морем», является красивейшим озером альпийского предгорья. Площадь озера составляет 80 кв. км. и наибольшая глубина 74 м. Озеро летом — увлекательное зрелище.
Мужской остров
Вы будете поражены разнообразием флоры и фауны, а также ослепительным блеском роскошных яхт. Именно здесь расположен Дворец Херренкимзее -«Баварский Версаль». На Мужском острове 🏝️, по указанию короля Людвига II был воздвигнут дворец Херренкимзее. Дворец является не только последним и самым большим, но и самым дорогостоящим из его дворцовых проектов. Восторженные идеалы, страсть к строительству и стремление к одиночеству побудили монарха в 1873 г. воздвигнуть на острове «Новый Версаль». Прогулочный пароход доставляет с тех пор на остров 2 миллиона посетителей ежегодно.
Женский остров
После посещения роскошного дворца мы двинемся с вами на пароходике на второй миниатюрный остров Баварского моря 🌊 — Фрауэнинзель, где расположен самый старый в Баварии монастырь с церковью 9 столетия. Здесь, после обворожительной прогулки по берегу озера вокруг острова (30 мин. ), мы посетим знаменитые во всей Германии рыбные рестораны на этом острове, где рыбаки приготовят для вас по уникальным народным рецептам только что выловленную ими рыбу 🐟
Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты на кораблик
  • Билеты во дворец
Начало и место завершения
🚩 Зальцбург
Дворец "БАВАРСКИЙ ВЕРСАЛЬ" Сказочного Короля Людвига II и Озеро "КИМЗЕЕ" —
Дворец "БАВАРСКИЙ ВЕРСАЛЬ" Сказочного Короля Людвига II и Озеро "КИМЗЕЕ" —
Дворец "БАВАРСКИЙ ВЕРСАЛЬ" Сказочного Короля Людвига II и Озеро "КИМЗЕЕ" —
Дворец "БАВАРСКИЙ ВЕРСАЛЬ" Сказочного Короля Людвига II и Озеро "КИМЗЕЕ" —

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Andrey S.
Andrey S.
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