2 дня на севере Азербайджана
Гусарский район, известный как «Северные ворота», представляет собой популярное направление для путешествий по Азербайджану.
За два дня путешествия из Баку я расскажу вам, почему эти места считаются «краем рекордов», и покажу великолепные природные чудеса и уникальные достопримечательности. Миниатюрный Тадж-Махал, деревня в облаках, горы и водопады — все это стоит увидеть!
За два дня путешествия из Баку я расскажу вам, почему эти места считаются «краем рекордов», и покажу великолепные природные чудеса и уникальные достопримечательности. Миниатюрный Тадж-Махал, деревня в облаках, горы и водопады — все это стоит увидеть!
Ближайшие даты:
5
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9
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Описание
Географически известный как «Северные ворота», Гусарский район — одно из популярных направлений для поездок по Азербайджану. Во время двухдневного путешествия из Баку я расскажу, почему эти места называют «краем рекордов», и покажу вам лучшие природные чудеса и необычные достопримечательности. Тадж-Махал в миниатюре, деревня в облаках, горы и водопады — это стоит увидеть! Что вас ожидает:Эта поездка для тех, кто хочет увидеть самую северную часть Азербайджана во всей красе, насладиться чистым горным воздухом, напиться родниковой воды и полакомиться изумительной кавказской кухней За время экскурсии мы:
- посетим водопад в одной из самых аутентичных деревень страны — Лазе;
- осмотрим мавзолей шейха Джунейда, построившего маленькую копию знаменитого Тадж-Махала в родном краю;
- побываем в местах пребывания непревзойденного «героя нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова;
- попьём ароматного чая на склоне горы Шахдаг (4 243 м), любуясь живописными пейзажами;
- заедем в старинное село Красная Слобода, в котором проживают тысячи горских евреев;
- направимся в окутанную со всех сторон облаками деревню Судур.
- Организационные детали.
- Цена включает два экскурсионных дня и проживание в отеле Selena Resort, расположенном на опушке леса.
- В описании экскурсии указаны обязательные места к посещению, однако предполагается посещение большего количества интересных и красочных мест на севере страны.
- Питание не включено в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт и проживание в Selena Resort
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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