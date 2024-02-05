2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Индивидуальный тур в Баку

2 дня на севере Азербайджана

Гусарский район, известный как «Северные ворота», представляет собой популярное направление для путешествий по Азербайджану.

За два дня путешествия из Баку я расскажу вам, почему эти места считаются «краем рекордов», и покажу великолепные природные чудеса и уникальные достопримечательности. Миниатюрный Тадж-Махал, деревня в облаках, горы и водопады — все это стоит увидеть!
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Ближайшие даты:
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
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даты

Описание

Географически известный как «Северные ворота», Гусарский район — одно из популярных направлений для поездок по Азербайджану. Во время двухдневного путешествия из Баку я расскажу, почему эти места называют «краем рекордов», и покажу вам лучшие природные чудеса и необычные достопримечательности. Тадж-Махал в миниатюре, деревня в облаках, горы и водопады — это стоит увидеть! Что вас ожидает:Эта поездка для тех, кто хочет увидеть самую северную часть Азербайджана во всей красе, насладиться чистым горным воздухом, напиться родниковой воды и полакомиться изумительной кавказской кухней За время экскурсии мы:
  • посетим водопад в одной из самых аутентичных деревень страны — Лазе;
  • осмотрим мавзолей шейха Джунейда, построившего маленькую копию знаменитого Тадж-Махала в родном краю;
  • побываем в местах пребывания непревзойденного «героя нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова;
  • попьём ароматного чая на склоне горы Шахдаг (4 243 м), любуясь живописными пейзажами;
  • заедем в старинное село Красная Слобода, в котором проживают тысячи горских евреев;
  • направимся в окутанную со всех сторон облаками деревню Судур.
  • Организационные детали.
  • Цена включает два экскурсионных дня и проживание в отеле Selena Resort, расположенном на опушке леса.
  • В описании экскурсии указаны обязательные места к посещению, однако предполагается посещение большего количества интересных и красочных мест на севере страны.
  • Питание не включено в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и проживание в Selena Resort
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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