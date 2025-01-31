2 дня на севере Азербайджана: из Баку в селения Губа и Гусар (Шахдаг)
Начало: Автовокзал Баку
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
$250 за человека
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
$550 за человека
Шахдаг: красочные горы и сказочные водопады (на 2 дня)
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
$500 за экскурсию
Последние отзывы на туры
- РРоман31 января 2025Пить горячий чай, глядя на Кавказские вершины — один из тех моментов, которые остаются с тобой навсегда. Это путешествие подарило невероятные эмоции, душевную атмосферу и потрясающие виды. Спасибо организаторам за идеальный тур!
- ДДайана31 января 2025Не ожидала, что поездка окажется настолько потрясающей! Горы и леса создавали удивительный контраст, а организация тура была продумана до мелочей. Остались тёплые воспоминания и желание вернуться снова!
- ААлиса24 января 2025Этот тур — одно большое приключение! Уютная атмосфера, потрясающие виды, забота о природе и продуманная организация. Гид рассказывал массу интересного, а наша небольшая группа смеялась и наслаждалась моментами. Это путешествие останется в памяти надолго!
- ИИрина30 сентября 2024Этот тур — просто сказка! Красивейшие места, классная атмосфера и очень крутой гид, который реально знает своё дело. Сначала мы
- РРашид29 сентября 2024Особое спасибо Ниджату за прекрасную экскурсию. Когда приедем в следующий раз, то обязательно остановимся в этом же месте. Отзывчивый персонал, тихое и уютное место. Еще раз спасибо!
- ЮЮлиана12 сентября 2024Тур оказался настоящей находкой! Мы не просто посмотрели красивые места, но реально прочувствовали местную культуру. Организация на высоте — всё
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