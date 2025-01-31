Гора Шахдаг – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «Гора Шахдаг» в Баку на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
2 дня на севере Азербайджана: из Баку в селения Губа и Гусар (Шахдаг)
Пешая
На машине
2 дня
5 отзывов
2 дня на севере Азербайджана: из Баку в селения Губа и Гусар (Шахдаг)
Начало: Автовокзал Баку
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
$250 за человека
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
На машине
5 дней
21 отзыв
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
$550 за человека
Шахдаг: красочные горы и сказочные водопады (на 2 дня)
Пешая
На машине
2 дня
Шахдаг: красочные горы и сказочные водопады (на 2 дня)
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
$500 за экскурсию

Последние отзывы на туры

  • Р
    Роман
    31 января 2025
    Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
    Пить горячий чай, глядя на Кавказские вершины — один из тех моментов, которые остаются с тобой навсегда. Это путешествие подарило невероятные эмоции, душевную атмосферу и потрясающие виды. Спасибо организаторам за идеальный тур!
  • Д
    Дайана
    31 января 2025
    Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
    Не ожидала, что поездка окажется настолько потрясающей! Горы и леса создавали удивительный контраст, а организация тура была продумана до мелочей. Остались тёплые воспоминания и желание вернуться снова!
  • А
    Алиса
    24 января 2025
    Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
    Этот тур — одно большое приключение! Уютная атмосфера, потрясающие виды, забота о природе и продуманная организация. Гид рассказывал массу интересного, а наша небольшая группа смеялась и наслаждалась моментами. Это путешествие останется в памяти надолго!
  • И
    Ирина
    30 сентября 2024
    2 дня на севере Азербайджана: из Баку в селения Губа и Гусар (Шахдаг)
    Этот тур — просто сказка! Красивейшие места, классная атмосфера и очень крутой гид, который реально знает своё дело. Сначала мы
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    поехали на двухдневный тур, а через неделю вернулись ещё и на пятидневный, и оба тура были супер! В первом туре было просто жильё, а в пятидневном ещё добавили трансфер и еду. Кстати, местная еда — это отдельная тема, такая вкуснятина, очень советую попробовать!

  • Р
    Рашид
    29 сентября 2024
    2 дня на севере Азербайджана: из Баку в селения Губа и Гусар (Шахдаг)
    Особое спасибо Ниджату за прекрасную экскурсию. Когда приедем в следующий раз, то обязательно остановимся в этом же месте. Отзывчивый персонал, тихое и уютное место. Еще раз спасибо!
  • Ю
    Юлиана
    12 сентября 2024
    2 дня на севере Азербайджана: из Баку в селения Губа и Гусар (Шахдаг)
    Тур оказался настоящей находкой! Мы не просто посмотрели красивые места, но реально прочувствовали местную культуру. Организация на высоте — всё
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    по времени, гид всегда был рядом, отвечал на вопросы и рассказывал кучу интересных фактов. Особенно понравился пятидневный тур, в котором нас поселили в отличное жильё, организовали трансфер и ещё кормили очень вкусной местной едой. Рекомендую всем, кто хочет глубже узнать этот регион!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Гора Шахдаг»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 2 дня на севере Азербайджана: из Баку в селения Губа и Гусар (Шахдаг)
  2. Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
  3. Шахдаг: красочные горы и сказочные водопады (на 2 дня)
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Мавзолей Дири Баба
  4. Джума-Мечеть
  5. Девичья башня
  6. Кахетия
  7. Старый город
  8. Нагорный парк
  9. Дворец Ширваншахов
  10. Хызы
Сколько стоит тур в Баку в апреле 2025
Сейчас в Баку в категории "Гора Шахдаг" можно забронировать 3 тура от 250 до 550. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Гора Шахдаг», 26 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь