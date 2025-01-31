Р Роман Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней Пить горячий чай, глядя на Кавказские вершины — один из тех моментов, которые остаются с тобой навсегда. Это путешествие подарило невероятные эмоции, душевную атмосферу и потрясающие виды. Спасибо организаторам за идеальный тур!

Д Дайана Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней Не ожидала, что поездка окажется настолько потрясающей! Горы и леса создавали удивительный контраст, а организация тура была продумана до мелочей. Остались тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

А Алиса Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней Этот тур — одно большое приключение! Уютная атмосфера, потрясающие виды, забота о природе и продуманная организация. Гид рассказывал массу интересного, а наша небольшая группа смеялась и наслаждалась моментами. Это путешествие останется в памяти надолго!

И Ирина 2 дня на севере Азербайджана: из Баку в селения Губа и Гусар (Шахдаг) читать дальше поехали на двухдневный тур, а через неделю вернулись ещё и на пятидневный, и оба тура были супер! В первом туре было просто жильё, а в пятидневном ещё добавили трансфер и еду. Кстати, местная еда — это отдельная тема, такая вкуснятина, очень советую попробовать! Этот тур — просто сказка! Красивейшие места, классная атмосфера и очень крутой гид, который реально знает своё дело. Сначала мы

Р Рашид 2 дня на севере Азербайджана: из Баку в селения Губа и Гусар (Шахдаг) Особое спасибо Ниджату за прекрасную экскурсию. Когда приедем в следующий раз, то обязательно остановимся в этом же месте. Отзывчивый персонал, тихое и уютное место. Еще раз спасибо!