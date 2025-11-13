Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Агатовые, Розовые или просто цветные горы Хызы. Гора Бешбармаг, Озеро всех оттенков розового Обед в одном из рыбацких ресторанов, где можно попробовать шашлык из только что пойманной Осетрины, Белуги и другой каспийской рыбы

Описание экскурсии Что вас ожидает Агатовые, Розовые или просто цветные горы Хызы. Хызинский район известен всему миру своими пестрыми желто-красными линиями, созданными самой природой. Полосатые горы можно увидеть всего в ста километрах от Баку, в одном из живописных районов Азербайджана. Их называют «агатовыми» – как и полудрагоценные камни, эти разноцветные волнистые полосы образуют невероятные узоры, которые тянутся километрами вдоль главной автотрассы. Эти удивительные холмы поражают своими яркими цветами: здесь желтый постепенно свешивается с зеленым, а багряно-красный сменяется коричневым. По мнению ученых, такой своеобразный ландшафт образован из-за различных слоев геологических пород, выходящих на поверхность холмов, и утверждают, что подобное явление можно увидеть еще только в одном месте Земли - в Долине смерти США, но для того, чтобы посмотреть на подобные горы в Аризоне, нужно за год, заранее приобрести входной билет, либо выиграть его в литорею. А в Азербайджане, вам достаточно просто заказать экскурсию и мы можем хоть завтра насладится разноцветными,похожими на конфеты горы неземной красоты Гора Бешбармаг-Бессмертный Хызыр Гора известна как памятник оборонительного характера с многовековой историей, а также как место паломничества, куда ежегодно приезжают тысячи людей со всей республики. Бешбармаг хранит много тайн, секретов, мифов и легенд. Считается, что тут лежит волшебный камень, проползая через отверстие в котором, бесплодные люди получают возможность стать родителями. Еще рассказывают о сочащейся из камней целебной воде - слезах пророка Хызыра. Согласно легенде, древний пророк по имени Хызыр, который искал эликсир жизни, набрел на источник живой воды именно в этом месте и, испив из него, стал бессмертным. Поэтому гора также называется "Хызыр-Зиндя" -"Бессмертный Хызыр". Озеро всех оттенков розового Третья остановка — Мертвое мире Азербайжана, озеро Масазыр, одно из восьми соленых розовых озер мира. Долго здесь процветала кустарная добыча соли, а в 2010 году открыли завод по добыче соли и закрыли для посетителей. Сюда не возят автобусные туры, но я знаю, как пройти прямо к нежно-розовой воде и прогулятся по розовой соли. Отсюда также останутся волшебные фото-воспоминания. Обед в одном из рыбацких ресторанов, где можно попробовать шашлык из только что пойманной Осетрины, Белуги и другой каспийской рыбы

