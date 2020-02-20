Задумывались ли Вы, в чем состоит различие между гидом и экскурсоводом? Последний только отрабатывает свой хлеб, проводя экскурсию по стандартным маршрутам, сопровождая ее стандартными фразами, и вкладывая какой-то минимум эмоций.

Гид, в отличие от экскурсовода, имеет значительно более разносторонние знания, имеет большие возможности для творчества, и почувствовав интересы и душу подопечных, может внести те оттенки в экскурсию, благодаря которым она запомнится надолго. Лия, с которой мы провели два дня, а не только эту поездку, является именно Гидом с большой буквы этого слова.

Если писать именно об этой экскурсии, то - да, она очень интересна в плане познания природы Азербайджана и жизни в регионе (по нашему, в районном городке, на периферии) страны, ибо все мы понимаем, что страна - это не только столица. Чего конкретно следует ждать от экскурсии? Красивые виды - да! Розовое озеро, необычные окраски гор, скалы, которые являются святыми для азербайджанцев, - : во всехх случаях нужно уметь сделать паузу, отключиться от бытия и оценить природу, пусть жаркую, безжизненную, непривычную для нас, но такую своеобразную!

Экскурсия (конечно только в лице Лии и только через Лию) даст возможность общения с жителями страны, познания их ментальности, их отношения к миру, к жителям других стран. Типичной чертой азербайджанцев является желание продемонстрировать (я бы даже сказала, на грани похвастаться) достижения своей страны. Поэтому с помощью умелого гида, коим и является Лия, можно увидеть и услышать гораздо больше, чем даже можно представить. Так на нашем пути оказалась районная больница - сфера моих профессиональных интересов. Безусловно, ни в какие экскурсионные маршруты посещение больницы не входит. Однако гид на то и гид (и особенно в Азербайджане), чтобы почувствовать интересы подопечных, а Азербайджан на то и Азербайджан, чтобы с достоинством представить то, что они имеют. И,вот уже абсолютно неожиданно, появляется возможность пройти по отделениям стационара, поговорить (через Лию, конечно) с персоналом. Познавательно - очень!

Что ещё?

Есть возможность оценить местную кухню, а это тоже важная сторона познания любой страны. Без гида невозможно найти ни аутентичных ресторанов, ни понять что есть что уже на накрытом столе, на что обратить особое внимание, вкушая те или иные блюда, да и вообще, из чего они состоят и как их принято употреблять.

А если ещё добавить ко всему вышеперечисленному комфортный автомобиль, кондиционер при температуре выше 40 градусов"за бортом", то, можно сказать, экскурсия удалась гораздо больше чем на 100 процентов.



Теперь то, что касается советов будущим посетителям Азербайджана. Сформулируйте, прежде всего для себя, что вы хотите получить от экскурсии. Безусловно это будут must see, однако помимо этого можно придумать очень много : познание кухни, общение с людьми, может быть акценты на сувениры, на природу или что-то другое. Связывайтесь с Лией любыми способами заранее и объясните ей это. Дайте Лие возможности определенного творчества: пусть слегка отклонитесь от стандартного маршрута, но зато взаимно получите гораздо больше удовольствия. А если едете в Азербайджан на несколько дней, то тем более, дайте возможность гиду проявить себя, посоветовать вам маршруты - кто как не она знает свою страну и обычаи своей страны!.



У меня сложилось устойчивое впечатление, что Лия - человек очень творческий, для нее важно не просто отвести экскурсию, а сделать её индивидуальной и запоминающейся для каждого человека.

Знаю, что Вы прочитаете этот отзыв,, поэтому он спасибо Вам, Лия, за проведенные дни.