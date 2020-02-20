Оригинальные природные ландшафты
Путь, ведущий в Хызы, откроет вам удивительно красивый ландшафт, созданный благодаря особым геологическим явлениям. Говорят, подобный оттенок можно встретить только в Долине смерти в США. Вы проедете по дороге, окруженной золотисто-красным хребтом Сарафат. Встретите наиболее выразительный природный памятник на территории Хызы — скалу Бешбармаг, о которой услышите множество легенд и преданий. А также познакомитесь с поверьями, связанными с «Хыдырзинде», местом поклонения на самой вершине горы.
Историческое достояние Алтыагача
В период правления Ширваншахов здесь была проложена дорога для верблюжьих караванов, идущих через Алтыагач из Шамахи в Губу, и располгаалась одна из стоянок. Район богат историей и старинным памятниками, поэтому помимо природной красоты, путешествие вам откроет множество новых сведений о прошлом Азейбарджана за пределами Баку. Вы увидите возведенную в 8 веке башню Бешбармаг, дом-музей основателя азербайджанской драматургии Джафара Джаббарлы. А по пути мы поговорим о легендарном Шелковом пути, доисламских традициях огнепоклонников и даже 12 легионе Римской империи, который, по некоторым версиям, здесь успел побывать.
Розовое озеро и Джейранбатанское водохранилище
Вы узнаете историю Масазыргёль и водохранилища — и поймёте, почему вода в озере неественно розового цвета (особенно летом, под воздействием солнечных лучей). Чтобы убедиться в этом удивительном свойстве, вы сможете набрать воду в отдельный сосуд, как это часто делают путешественники, и сравнить её с цветом воды в озере. Я поделюсь с вами романтичной легендой о любви, которая тесно связана с Апшеронским полуостровом, а после помогу сделать сказочные фотографии с этими творениями природы: озеро эффектно окаймляет белый пояс соли, а водохранилище — зеленые ряды насаждений, что невероятно смотрится на снимках!
Памятный сувенир
В качестве сувенира вы сможете увезти соль с Мертвого (лилового) озера Масазыр или камушек агата с гор Хызы — оберег от неприятностей в дороге. Paньшe такой амулет бpaли c coбoй мopeплaвaтeли, cегoдня eгo подвешивают в салоне автомобиля. Также мы наберем живой родниковой воды из родника и, если захотите, пообедаем в лесной роще вкуснейшими блюдами из мяса (козье мясо, ягнятина, телятина, курятина, индюшатина) и овощей, рецепты которых хранят в секрете жители края.