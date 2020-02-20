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Путешествие в один из красивейших уголков Азербайджана

Лия
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Лия – ваш гид
Ближайший горный район Азербайджана — Хызы — находится всего в 104 км от Баку.

Отправившись сюда, вы не только откроете космические пейзажи цветных гор, но и познакомитесь с историей этих мест, служивших перевалочным пунктом в легендарном караванном пути.

Увидите старинные крепости, дом-музей основателя азербайджанской драматургии, древние святые места и удивительные творения природы и человека — Розовое озеро и водохранилище Джейранбатан.

Все это время вас будут сопровождать красивые легенды, рассказы о насыщенном прошлом Хызинского района и любопытные факты из жизни окрестных сел.
От 140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии27 отзывов
4.93
Агатовые горы Хызы
Агатовые горы Хызы

Что вас ожидает

Оригинальные природные ландшафты
Путь, ведущий в Хызы, откроет вам удивительно красивый ландшафт, созданный благодаря особым геологическим явлениям. Говорят, подобный оттенок можно встретить только в Долине смерти в США. Вы проедете по дороге, окруженной золотисто-красным хребтом Сарафат. Встретите наиболее выразительный природный памятник на территории Хызы — скалу Бешбармаг, о которой услышите множество легенд и преданий. А также познакомитесь с поверьями, связанными с «Хыдырзинде», местом поклонения на самой вершине горы.

Историческое достояние Алтыагача
В период правления Ширваншахов здесь была проложена дорога для верблюжьих караванов, идущих через Алтыагач из Шамахи в Губу, и располгаалась одна из стоянок. Район богат историей и старинным памятниками, поэтому помимо природной красоты, путешествие вам откроет множество новых сведений о прошлом Азейбарджана за пределами Баку. Вы увидите возведенную в 8 веке башню Бешбармаг, дом-музей основателя азербайджанской драматургии Джафара Джаббарлы. А по пути мы поговорим о легендарном Шелковом пути, доисламских традициях огнепоклонников и даже 12 легионе Римской империи, который, по некоторым версиям, здесь успел побывать.

Розовое озеро и Джейранбатанское водохранилище
Вы узнаете историю Масазыргёль и водохранилища — и поймёте, почему вода в озере неественно розового цвета (особенно летом, под воздействием солнечных лучей). Чтобы убедиться в этом удивительном свойстве, вы сможете набрать воду в отдельный сосуд, как это часто делают путешественники, и сравнить её с цветом воды в озере. Я поделюсь с вами романтичной легендой о любви, которая тесно связана с Апшеронским полуостровом, а после помогу сделать сказочные фотографии с этими творениями природы: озеро эффектно окаймляет белый пояс соли, а водохранилище — зеленые ряды насаждений, что невероятно смотрится на снимках!

Памятный сувенир
В качестве сувенира вы сможете увезти соль с Мертвого (лилового) озера Масазыр или камушек агата с гор Хызы — оберег от неприятностей в дороге. Paньшe такой амулет бpaли c coбoй мopeплaвaтeли, cегoдня eгo подвешивают в салоне автомобиля. Также мы наберем живой родниковой воды из родника и, если захотите, пообедаем в лесной роще вкуснейшими блюдами из мяса (козье мясо, ягнятина, телятина, курятина, индюшатина) и овощей, рецепты которых хранят в секрете жители края.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная, транспорт входит в стоимость
  • Место встречи определяется по договоренности
Агатовые горы Хызы
Агатовые горы Хызы
Агатовые горы Хызы
Агатовые горы Хызы
Агатовые горы Хызы
Агатовые горы Хызы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лия
Лия
Дорогие друзья! Азербайджан — это удивительная, гостеприимная, безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все ее потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зеленые горы с заснеженными вершинами, лазурное Каспийское море, угощу настоящим азербайджанским чаем с традиционными сладостями и необычными видами варенья и отведу в места, которые еще не оккупировали туристы и где готовят вкуснейшие азербайджанские блюда. Помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту, организую трансфер, бронирование билетов, отеля, апартаментов. Имеется в наличии комфортабельный автомобиль. Поверьте, экскурсия вместе с опытным гидом — это совсем другое. Я предподнесу интересную, уникальную и достоверную информацию, то, что не всегда найдешь в интернете. Азербайджан влюбляет в себя с первого взгляда! Буду рада разделить эту любовь с вами!
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Благодарю Лию за два наполненных чудесами дня в Азербайджане. Замечательный человек, отличный экскурсовод, знающий и слышащий желания и потребности туристов. Лия предвосхитила все мои ожидания от этой страны. За второй день мы с ней посетили семь святых мест силы! Надеюсь, что эта подборка войдёт в ранг самых востребованных у туристов. Азербайджан не просто страна, которую стоит увидеть, но и посетить древнейшие святые места силы, коими богато это пространство. Лучший экскурсовод, с которым мне довелось встретиться в своей жизни. Рекомендую от всего сердца. Агатовые горы тоже прекрасны))
8 января 2020
Спасибо Лие за экскурсию. Она прекрасный рассказчик и профессионал. Прекрасно преподносит материал и очень внимательно относится к пожеланиям туристов. Отвечает на все вопросы очень подробно. Приятно иметь дело с профессиональным гидом и очень хорошим человеком. К сожалению, экскурсия была в последний день нашего пребывания в Баку, иначе бы мы заказали ещё экскурсии у Лии. Надеемся ещё раз приехать. Так много ещё осталось недосмотренным. Всем рекомендуем заказывать у Лии экскурсии- не пожалеете с точки зрения обьема и качества материала и пообщаетесь с очень пряным и заботливым человеком.
1 декабря 2019
Экскурсия фантастическая: Азербайджан влюбляет в себя с первой минуты продолжает удивлять до момента прощания. Лия - Мастер своего дела, прекрасно ориентирующийся не только в материале, связанном с экскурсией, но и во многих других вопросах, интересующих путешественников (кухня, покупки и т.п.). Очень внимательна, пунктуальна, приятна в общении.
Агатовые горы - совершенно необычное место, must see для любителей экотуризма.
В целом - однозначно твердая пятерка.
9 ноября 2019
Лия, благодарю Вас за замечательно проведенный день! Экскурсия очень интересная и информативная. Лия очень позитивный и добрый человек. Всю экскурсию не покидало ощущение, что мы давние знакомые. Благодарю!!!
3 ноября 2019
Отличная экскурсия! И горы и Лия выше всяческих похвал!
13 октября 2019
Начну с того, что долго выбирала, куда поехать отдохнуть в свой короткий отпуск. Хотелось солнца, тепла и красивых пейзажей. Победил Баку, в том числе, благодаря Лие. Прочитав Ее страничку, я полюбила Баку ещё до приезда. У меня была экскурсия на Агатовые горы Хызы.
И вот этот день настал. Лия встретила меня в комфортном авто, точно по времени. Пока мы ехали до места, я узнала много интересных фактов из истории, обычаев и просто повседневной жизни местных жителей. И все с большой любовью к своей стране.
А затем мы выпили вкуснейший кофе.
А далее началась настоящая красота..Это горы... Никогда да не думала, что они могут быть настолько разные: серые, желтые и РОЗОВЫЕ! Реально розовые! С переливами! Не передать, только видеть своими глазами!
А потом были горы в осенних красках. И среди осеннего леса мы пообедали вкуснейшим супом из молодого козлёнка и нежнейшими мясными блюдами. Хозяин ресторанчика специально для нас разгочегарил самовар, и мы пили ароматный чай с домашним вареньем из диких груш.
Хочу выразить Лие огромную благодарность за отлично проведённое время! А также поблагодарить за ее огромную любовь к своей стране, за ее чуткость и внимание к гостям. Спасибо за советы.
Благодаря Лие, я точно знаю, что ещё раз побываю в Азербайджане!
Надежда
22 сентября 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия!
Лия это тот человек, которого хочется слушать постоянно и вместе с ней познавать историю Азербайджана. Благодаря Лие мы попробовали булочку «тесто в тесте», а также в Хызы побывали в семейном ресторане, где нас ждал вкуснейший козий суп, кутабы с зеленью и мясо цыплёнка на гриле, не то что пальчики оближешь, а не заметишь как их съешь))
В этой экскурсии Лия показала нам красивые природные места, каких мы никогда не видели. Если хотите с пользой провести время, а также ощутить качественный сервис, то вам сюда. Спасибо большое за экскурсию.
15 сентября 2019
Экскурсия замечательная, несмотря на свою относительную длительность (около 9 часов). Но это с лихвой компенсировалось увлекательным экскурсом в историческое прошлое и не только со стороны гида Лии при перемещении между пунктами остановок на довольно комфортабельном автомобиле. Бесспорно, красивые пейзажи - это уже то, ради чего стоит ехать. Но как бы там ни было, а без человека который все время давал какие-то пояснения, позволял, так сказать, увидеть глубину, экскурсия прошла бы не столь впечатляюще. И этот человек - Лия. Спасибо большое за экскурсию. Всем советую экскурсии с Лией.
29 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Ожидала только "красивые виды", готовясь к длительной экскурсии. Но время пршло легко и незаметно, благодаря комфортным условиям и конечно же гиду. Были прекрасные виды, поразительные смены ландшафта на сравнительно небольших расстояниях, а также множество информации. Исторических фактов и легенд, и много еще всего, и не только по теме экскурсии. И это не какие-то сухие заученные фразы, а живое общение, с глубоким знанием "предмета". Лия очень внимательный и заботливый гид и прекрасный рассказчик. Вероятно, можно было бы и самостоятельно посмотреть все эти красоты, но как много было бы не замечено и пропущено без внимания, и конечно же не получено бы так много интересной информации.
24 августа 2019
Задумывались ли Вы, в чем состоит различие между гидом и экскурсоводом? Последний только отрабатывает свой хлеб, проводя экскурсию по стандартным маршрутам, сопровождая ее стандартными фразами, и вкладывая какой-то минимум эмоций.
Гид, в отличие от экскурсовода, имеет значительно более разносторонние знания, имеет большие возможности для творчества, и почувствовав интересы и душу подопечных, может внести те оттенки в экскурсию, благодаря которым она запомнится надолго. Лия, с которой мы провели два дня, а не только эту поездку, является именно Гидом с большой буквы этого слова.
Если писать именно об этой экскурсии, то - да, она очень интересна в плане познания природы Азербайджана и жизни в регионе (по нашему, в районном городке, на периферии) страны, ибо все мы понимаем, что страна - это не только столица. Чего конкретно следует ждать от экскурсии? Красивые виды - да! Розовое озеро, необычные окраски гор, скалы, которые являются святыми для азербайджанцев, - : во всехх случаях нужно уметь сделать паузу, отключиться от бытия и оценить природу, пусть жаркую, безжизненную, непривычную для нас, но такую своеобразную!
Экскурсия (конечно только в лице Лии и только через Лию) даст возможность общения с жителями страны, познания их ментальности, их отношения к миру, к жителям других стран. Типичной чертой азербайджанцев является желание продемонстрировать (я бы даже сказала, на грани похвастаться) достижения своей страны. Поэтому с помощью умелого гида, коим и является Лия, можно увидеть и услышать гораздо больше, чем даже можно представить. Так на нашем пути оказалась районная больница - сфера моих профессиональных интересов. Безусловно, ни в какие экскурсионные маршруты посещение больницы не входит. Однако гид на то и гид (и особенно в Азербайджане), чтобы почувствовать интересы подопечных, а Азербайджан на то и Азербайджан, чтобы с достоинством представить то, что они имеют. И,вот уже абсолютно неожиданно, появляется возможность пройти по отделениям стационара, поговорить (через Лию, конечно) с персоналом. Познавательно - очень!
Что ещё?
Есть возможность оценить местную кухню, а это тоже важная сторона познания любой страны. Без гида невозможно найти ни аутентичных ресторанов, ни понять что есть что уже на накрытом столе, на что обратить особое внимание, вкушая те или иные блюда, да и вообще, из чего они состоят и как их принято употреблять.
А если ещё добавить ко всему вышеперечисленному комфортный автомобиль, кондиционер при температуре выше 40 градусов"за бортом", то, можно сказать, экскурсия удалась гораздо больше чем на 100 процентов.

Теперь то, что касается советов будущим посетителям Азербайджана. Сформулируйте, прежде всего для себя, что вы хотите получить от экскурсии. Безусловно это будут must see, однако помимо этого можно придумать очень много : познание кухни, общение с людьми, может быть акценты на сувениры, на природу или что-то другое. Связывайтесь с Лией любыми способами заранее и объясните ей это. Дайте Лие возможности определенного творчества: пусть слегка отклонитесь от стандартного маршрута, но зато взаимно получите гораздо больше удовольствия. А если едете в Азербайджан на несколько дней, то тем более, дайте возможность гиду проявить себя, посоветовать вам маршруты - кто как не она знает свою страну и обычаи своей страны!.

У меня сложилось устойчивое впечатление, что Лия - человек очень творческий, для нее важно не просто отвести экскурсию, а сделать её индивидуальной и запоминающейся для каждого человека.
Знаю, что Вы прочитаете этот отзыв,, поэтому он спасибо Вам, Лия, за проведенные дни.
Ещё 17 отзывов

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37 отзывов
Поездка по самым необычным местам Апшеронского полуострова
На моей экскурсии вы познакомитесь не только с культурой Азербайджана, но и природными диковинками страны — то есть узнаете чуть больше о том, чем живёт наша планета! Своенравные грязевые вулканы и великолепное наследие национального парка Гобустан с его интерактивными экспонатами взбодрят любого жителя мегаполиса, слишком привыкшего к цивилизации. Прикоснитесь к истории и дикой природе окрестностей Баку, чтобы лучше понять Азербайджан.
Азербайджан — магия огняАзербайджан — магия огняАзербайджан — магия огня
88 за экскурсию
2.5 часа
3 отзыва
Отправиться из Баку по следам зороастрийцев и узнать об их обрядах в храме Атешгях и на горящей горе
Эта экскурсия — настоящая азербайджанская экзотика, известная на весь мир. Мы посетим храмовый комплекс Атешгях и огненную гору Янардаг: сюда когда-то стекались паломники со всего мира. Я расскажу вам о древней монорелигии, о триаде зароастризма, необычных ритуалах — и помогу ощутить магию Страны огней.

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