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Агатовые горы Хызы и народная магия

Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте
Отправляясь в Хызы, вы погрузитесь в мир удивительных природных явлений и богатой истории.

Экскурсия предлагает вам уникальную возможность увидеть цветные горы, которые создают космические пейзажи, исследовать исторические памятники, ставшие свидетелями прошлого, и насладиться красотой Розового озера и водохранилища Джейранбатан. Каждый уголок Хызы расскажет свою уникальную историю, наполненную легендами и интересными фактами. Эта экскурсия станет настоящим открытием для любителей природы и истории
5
50 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные космические пейзажи цветных гор
  • 🏰 Исторические крепости и древние святые места
  • 🧙‍♂️ Осуществление древних магических ритуалов
  • 🍽 Дегустация местной кухни и азербайджанское гостеприимство
  • 📸 Фотографии на фоне розового озера и других природных красот
  • 🎁 Памятные сувениры: соль и агатовые камни

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Агатовых гор Хызы и участия в народных ритуалах - летние месяцы. В это время природные ландшафты особенно живописны, а озеро Масазыргёль приобретает свой розовый оттенок под солнечными лучами, что делает экскурсию более впечатляющей. Летние месяцы также позволяют комфортно наслаждаться всеми аспектами поездки, включая прогулки и обеды на свежем воздухе. Весной и осенью экскурсия также будет интересной, так как эти сезоны предлагают мягкий климат и возможность насладиться природной красотой без летней жары. Это время идеально подходит для тех, кто предпочитает более спокойные и уединенные путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Агатовые горы Хызы и народная магия
Агатовые горы Хызы и народная магия
Агатовые горы Хызы и народная магия

Что можно увидеть

  • Башня Бешбармаг
  • Дом-музей Джафара Джаббарлы
  • Розовое озеро Масазыргёль
  • Джейранбатанское водохранилище

Описание экскурсии

Ближайший горный район Азербайджана — Хызы — находится всего в 104 км от Баку. В ходе экскурсии вы пройдётесь по местам съёмок известного советского фильма (название будем угадывать вместе), изучите и при желании сами осуществите два древних магических народных ритуала. А также, если повезёт, увидите больницу «Айболита». Попробуете вкуснейшего козьего мяса и шаурмы из осетрины.

Оригинальные природные ландшафты

Путь, ведущий в Хызы, откроет вам удивительно красивый ландшафт, созданный благодаря особым геологическим явлениям. Говорят, подобный оттенок можно встретить только в Долине смерти в США. Вы проедете по дороге, окруженной золотисто-красным хребтом Сарафат. Встретите наиболее выразительный природный памятник на территории Хызы — скалу Бешбармаг, о которой услышите множество легенд и преданий. А также познакомитесь с поверьями, связанными с «Хыдырзинде», — местом поклонения на самой вершине горы.

Историческое достояние Алтыагача

В период правления Ширваншахов здесь была проложена дорога для верблюжьих караванов, идущих через Алтыагач из Шамахи в Губу, и располгаалась одна из стоянок. Район богат историей и старинным памятниками, поэтому помимо природной красоты, путешествие вам откроет множество новых сведений о прошлом Азейбарджана за пределами Баку. Вы увидите возведенную в 8 веке башню Бешбармаг, дом-музей основателя азербайджанской драматургии Джафара Джаббарлы. А по пути мы поговорим о легендарном Шелковом пути, доисламских традициях огнепоклонников и даже 12 легионе Римской империи, который, по некоторым версиям, здесь успел побывать.

Розовое озеро и Джейранбатанское водохранилище

Вы узнаете историю Масазыргёль и водохранилища — и поймёте, почему вода в озере неественно розового цвета (особенно летом, под воздействием солнечных лучей). Чтобы убедиться в этом удивительном свойстве, вы сможете набрать воду в отдельный сосуд, как это часто делают путешественники, и сравнить её с цветом воды в озере. Я поделюсь с вами романтичной легендой о любви, которая тесно связана с Апшеронским полуостровом, а после помогу сделать сказочные фотографии с этими творениями природы: озеро эффектно окаймляет белый пояс соли, а водохранилище — зеленые ряды насаждений, что невероятно смотрится на снимках!

Памятный сувенир

В качестве сувенира вы сможете увезти соль с Мертвого (лилового) озера Масазыр или камушек агата с гор Хызы — оберег от неприятностей в дороге. Paньшe такой амулет бpaли c coбoй мopeплaвaтeли, cегoдня eгo подвешивают в салоне автомобиля. Также мы наберем живой родниковой воды из родника и, если захотите, пообедаем в лесной роще вкуснейшими блюдами из мяса (козье мясо, ягнятина, телятина, курятина, индюшатина) и овощей, рецепты которых хранят в секрете жители края.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная, транспорт входит в стоимость
  • Место встречи определяется по договоренности
Дополнительно оплачиваются:
  • местный проводник к скале Бешбармаг на своей машине (при неблагоприятных погодных условиях) — 30 манат
  • билеты в заповедник Алтыагач — 10 манат

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия
Лия — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я — ваш частный русскоязычный гид в Баку. С юмором, любовью и живыми историями моего города. Я здесь родилась и знаю его лучше, чем многие жители. С удовольствием покажу вам Баку
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таким, каким люблю его сама — душевным, вкусным и удивительным городом контрастов. Я создаю авторские маршруты, которые подстраиваю под ваши интересы. Мои экскурсии — это диалог, а не лекция. Для меня важно, чтобы вы увезли эмоции, открытия и подарки — своим гостям предлагаю оливковое варенье, пахлаву или поход на восточный базар. Вместе мы можем погрузиться в легенды Ичеришехера, попробовать настоящую азербайджанскую кухню или открыть места, которых нет в путеводителях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
2
3
2
1
Татьяна
Лия заботливо относится к туристам и великолепный рассказчик. На экскурсии нам открылись фантастические виды, мы узнали так много о стране и её обычаях. Мы были в стране пять дней, и Лия всегда была на связи, благодаря её советам наше путешествие оказалось очень комфортным. Очень рады, что нашли такого отличного гида)
Лия
Лия
Ответ организатора:
Огромное спасибо за столь душевный и искренний отзыв! Приезжайте к нам еще!!!
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Эвелина
Мы в восторге от Экскурсии!!! Встретились с Лией и сразу поняли, что это наш человек, мы как будто приехали с своей родственнице☺️😍Лия настоящий профессионал своего дела, очень подробно все рассказывает
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вовлекает в историю и легенды, экскурсия пролетела на одном дыхании, мы наслаждались великолепными красотами гор, вкусно ели, незабываемым бонусом в завершении были фрукты с деревьев в тайном месте (его знает только Лия 🤫)еще Лия помогла найти мне специю которая очень понравилась, довезла в конце и посоветовала нереальный ресторан, который забыть до сих пор невозможно 🤤 Мы ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЁМСЯ ❤️

Мы в восторге от Экскурсии!!! Встретились с Лией и сразу поняли, что это наш человек, мы
Мы в восторге от Экскурсии!!! Встретились с Лией и сразу поняли, что это наш человек, мы
Мы в восторге от Экскурсии!!! Встретились с Лией и сразу поняли, что это наш человек, мы
Мы в восторге от Экскурсии!!! Встретились с Лией и сразу поняли, что это наш человек, мы
Мы в восторге от Экскурсии!!! Встретились с Лией и сразу поняли, что это наш человек, мы
Мы в восторге от Экскурсии!!! Встретились с Лией и сразу поняли, что это наш человек, мы
Мы в восторге от Экскурсии!!! Встретились с Лией и сразу поняли, что это наш человек, мы
Мы в восторге от Экскурсии!!! Встретились с Лией и сразу поняли, что это наш человек, мы+2
Мы в восторге от Экскурсии!!! Встретились с Лией и сразу поняли, что это наш человек, мы
Мы в восторге от Экскурсии!!! Встретились с Лией и сразу поняли, что это наш человек, мы
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Е
Ездили с Лией в окрестности Баку в середине февраля! До сих пор под большим впечатлением. В очередной раз убедились, как важен гид, даже не само направление) Потому что хороший профессиональный
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гид может украсить любую поездку! Лия очень интересно и в непринуждённой форме рассказала и показала много разной красоты вокруг Баку! У неё есть свои секреты, поэтому всего тут писать не буду, но любая экскурсия с ней точно будет отличаться от всех остальных) Лия - не просто водитель или "учитель истории", у неё есть дар интересно преподносить информацию любого характера и чувствовать клиента, а это очень важно! Не хотелось расставаться, и точно очень хочется ещё раз приехать в Баку и провести ещё время вместе!

Ездили с Лией в окрестности Баку в середине февраля! До сих пор под большим впечатлением. В
Ездили с Лией в окрестности Баку в середине февраля! До сих пор под большим впечатлением. В
Ездили с Лией в окрестности Баку в середине февраля! До сих пор под большим впечатлением. В
Ездили с Лией в окрестности Баку в середине февраля! До сих пор под большим впечатлением. В
Ездили с Лией в окрестности Баку в середине февраля! До сих пор под большим впечатлением. В
Ездили с Лией в окрестности Баку в середине февраля! До сих пор под большим впечатлением. В
Ездили с Лией в окрестности Баку в середине февраля! До сих пор под большим впечатлением. В
Ездили с Лией в окрестности Баку в середине февраля! До сих пор под большим впечатлением. В+2
Ездили с Лией в окрестности Баку в середине февраля! До сих пор под большим впечатлением. В
Ездили с Лией в окрестности Баку в середине февраля! До сих пор под большим впечатлением. В
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Анна
Лия- великолепный, знающий и любящий свое дело гид с большим опытом в организации и проведении экскурсий!
Были на экскурсии «Агатовые горы Хызы» семьей из трех человек. Посетили розовое озеро, забрались на
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священную гору Бешбармаг и космические, фантастические горы Хызы. Обед был в чудесном, аутентичном ресторане в заповеднике, было очень вкусно и душевно. Всю дорогу Лия нам рассказывала интересные вещи и факты об Азербайджане, отвечала на любые вопросы. Во время экскурсии было много сюрпризов и бонусов, которые организует только Лия. Помимо того, что Лия прекрасный гид и рассказчик, она очень эрудированный и добрый человек, настолько любящий свою страну, что в результате этой экскурсии мы прониклись и тоже полюбили Азербайджан и планируем приехать сюда снова. Смело буду рекомендовать Лию всем своим знакомым, которые соберутся в Баку и конечно желаем Вам процветания и много хороших клиентов! Спасибо огромное за этот душевный день!!!

Лия- великолепный, знающий и любящий свое дело гид с большим опытом в организации и проведении экскурсий!
Лия- великолепный, знающий и любящий свое дело гид с большим опытом в организации и проведении экскурсий!
Лия- великолепный, знающий и любящий свое дело гид с большим опытом в организации и проведении экскурсий!
Лия- великолепный, знающий и любящий свое дело гид с большим опытом в организации и проведении экскурсий!
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дмитрий
Первый раз в Азербайджане. Остановились в Баку, для более полного впечатления о стране взяли тур по красивым местам вокруг города. По отзывам выбрали гида Лию. Гид очень понравился, великолепно организованная экскурсия, много интересной информации по истории, культуре и повседневной жизни. 8 часов экскурсии прошли просто незаметно, действительно было очень интересно и еще раз спасибо Лие за поездку.
Первый раз в Азербайджане. Остановились в Баку, для более полного впечатления о стране взяли тур по
Первый раз в Азербайджане. Остановились в Баку, для более полного впечатления о стране взяли тур по
Первый раз в Азербайджане. Остановились в Баку, для более полного впечатления о стране взяли тур по
Первый раз в Азербайджане. Остановились в Баку, для более полного впечатления о стране взяли тур по
Первый раз в Азербайджане. Остановились в Баку, для более полного впечатления о стране взяли тур по
Первый раз в Азербайджане. Остановились в Баку, для более полного впечатления о стране взяли тур по
Первый раз в Азербайджане. Остановились в Баку, для более полного впечатления о стране взяли тур по
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Е
Была на нескольких экскурсиях с Лией.
Учитывая, что это первый визит в страну, сразу влюбилась в Азербайджан, тк Лия настолько владеет историей мест, про каждую гору. Ездили на Агатовые горы, в
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Хызы, пока ехали столько нового и интересного узнала о стране. Лия ответила на все вопросы. Нетривиальная, действительно авторская экскурсия, а главное, знание очень интересных фактов. Помимо человеческих качеств и отношения Лия продемонстрировала профессиональный подход к работе в мелочах. Тур на весь день пролетел как миг, осталось чувство голода узнать ещё и ещё на других экскурсиях, чем обязательно воспользуюсь, когда в следующий раз прилечу в Азербайджан. Однозначно буду рекомендовать своим близким друзьям, чтобы получили такой же заряд положительных эмоций как и я.

Лия лично и очень тонко продумала места для посещения после чего я получила комплексное представление об увиденном с разных его сторон, с потрясающими историям, которые точно вас заставят влюбиться в Азербайджан бесповоротно.
Комфорт, очень интересная информация, забота, потрясающая атмосфера - это только часть составляющих экскурсий Лии. Выражаю большое человеческое спасибо за такой подход к работе своей и к туристам!
Всех благ о удачи, и, обязательно, до следующей экскурсии!
Спасибо большое!
С уважением, Лена

Была на нескольких экскурсиях с Лией.
Была на нескольких экскурсиях с Лией.
Была на нескольких экскурсиях с Лией.
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