Лучшее время для посещения Агатовых гор Хызы и участия в народных ритуалах - летние месяцы. В это время природные ландшафты особенно живописны, а озеро Масазыргёль приобретает свой розовый оттенок под солнечными лучами, что делает экскурсию более впечатляющей. Летние месяцы также позволяют комфортно наслаждаться всеми аспектами поездки, включая прогулки и обеды на свежем воздухе. Весной и осенью экскурсия также будет интересной, так как эти сезоны предлагают мягкий климат и возможность насладиться природной красотой без летней жары. Это время идеально подходит для тех, кто предпочитает более спокойные и уединенные путешествия.

Отправляясь в Хызы, вы погрузитесь в мир удивительных природных явлений и богатой истории. Экскурсия предлагает вам уникальную возможность увидеть цветные горы, которые создают космические пейзажи, исследовать исторические памятники, ставшие свидетелями прошлого, и насладиться красотой Розового озера и водохранилища Джейранбатан. Каждый уголок Хызы расскажет свою уникальную историю, наполненную легендами и интересными фактами. Эта экскурсия станет настоящим открытием для любителей природы и истории

Описание экскурсии

Ближайший горный район Азербайджана — Хызы — находится всего в 104 км от Баку. В ходе экскурсии вы пройдётесь по местам съёмок известного советского фильма (название будем угадывать вместе), изучите и при желании сами осуществите два древних магических народных ритуала. А также, если повезёт, увидите больницу «Айболита». Попробуете вкуснейшего козьего мяса и шаурмы из осетрины.

Оригинальные природные ландшафты

Путь, ведущий в Хызы, откроет вам удивительно красивый ландшафт, созданный благодаря особым геологическим явлениям. Говорят, подобный оттенок можно встретить только в Долине смерти в США. Вы проедете по дороге, окруженной золотисто-красным хребтом Сарафат. Встретите наиболее выразительный природный памятник на территории Хызы — скалу Бешбармаг, о которой услышите множество легенд и преданий. А также познакомитесь с поверьями, связанными с «Хыдырзинде», — местом поклонения на самой вершине горы.

Историческое достояние Алтыагача

В период правления Ширваншахов здесь была проложена дорога для верблюжьих караванов, идущих через Алтыагач из Шамахи в Губу, и располгаалась одна из стоянок. Район богат историей и старинным памятниками, поэтому помимо природной красоты, путешествие вам откроет множество новых сведений о прошлом Азейбарджана за пределами Баку. Вы увидите возведенную в 8 веке башню Бешбармаг, дом-музей основателя азербайджанской драматургии Джафара Джаббарлы. А по пути мы поговорим о легендарном Шелковом пути, доисламских традициях огнепоклонников и даже 12 легионе Римской империи, который, по некоторым версиям, здесь успел побывать.

Розовое озеро и Джейранбатанское водохранилище

Вы узнаете историю Масазыргёль и водохранилища — и поймёте, почему вода в озере неественно розового цвета (особенно летом, под воздействием солнечных лучей). Чтобы убедиться в этом удивительном свойстве, вы сможете набрать воду в отдельный сосуд, как это часто делают путешественники, и сравнить её с цветом воды в озере. Я поделюсь с вами романтичной легендой о любви, которая тесно связана с Апшеронским полуостровом, а после помогу сделать сказочные фотографии с этими творениями природы: озеро эффектно окаймляет белый пояс соли, а водохранилище — зеленые ряды насаждений, что невероятно смотрится на снимках!

Памятный сувенир

В качестве сувенира вы сможете увезти соль с Мертвого (лилового) озера Масазыр или камушек агата с гор Хызы — оберег от неприятностей в дороге. Paньшe такой амулет бpaли c coбoй мopeплaвaтeли, cегoдня eгo подвешивают в салоне автомобиля. Также мы наберем живой родниковой воды из родника и, если захотите, пообедаем в лесной роще вкуснейшими блюдами из мяса (козье мясо, ягнятина, телятина, курятина, индюшатина) и овощей, рецепты которых хранят в секрете жители края.

Организационные детали

Экскурсия автомобильная, транспорт входит в стоимость

Место встречи определяется по договоренности