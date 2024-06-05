1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
150€128 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
«Вы насладитесь красками природы в горах Хызы и на озере Масазыргёль»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€120 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
«Вы посетите одно из самых удивительных мест в регионе: разноцветные горы Хызы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€128 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
«Агатовые, Радужные, или просто Цветные горы Хызы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Цветные горы Хызы: космические пейзажи Баку
Откройте для себя чудеса Азербайджана: розовое озеро, мистические горы Хызы и духовную гору Бешбармаг
Начало: ваш отель
«Горы Хызы: путешествие на Марс»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €300 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия в Хызы: Агатовые горы, Розовое озеро и история
Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте
«Ближайший горный район Азербайджана — Хызы — находится всего в 104 км от Баку»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
В поисках природных чудес Азербайджана
Открыть удивительные ландшафты, редкие геологические образования и узнать о богатой культуре региона
«В регионе Хызы вас будут ждать полосатые горы с необычным окрасом и текстурой»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
180€162 за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€62 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
Увидеть редкие горные пейзажи в космическом стиле
Начало: В центральной части города
«Агатовые горы Хызы — древние и уникальные по красоте горы, схожие с известным ландшафтом Долины смерти в США»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
от €145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Баку - в гости к потомкам Ноя и к марсианским горам
Насладиться красотой гор Азербайджана, увидеть невероятные пейзажи и познакомиться с правнуками Ноя
Начало: Возле вашего отеля
«Экскурсия на север Азербайджана — и вы увидите радужные горы в районе Хызы»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €187 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Едем в Шахдаг: 2 дня среди головокружительных гор
Сбежать из города и насладиться разнообразными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Баку или Шахдаге
«Инопланетные горы Хызы — наша первая остановка»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от €590 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Хызы: Леденцовые горы, Розовое озеро и гора Бешбармаг
Начало: Ваш отель
«Но особенно знаменит Хызы своей необычной природой, особенно карамельными горами»
Расписание: все дни
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
В Хыналыг через полосатые горы Хызы
Начало: По договоренности, я приеду за Вами
«Также по дороге в Хыналыг поднимемся на разноцветные горы Хызы и почуствуем себя в Азербайджанском Марсе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Баку: Загадки Царства Шабран
Вас ждет путешествие по легендарным местам Азербайджана, где история оживает среди древних гор
Начало: По договоренности с гостями
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$210 за человека
Индивидуальная
6 часов
Испытайте настоящую зиму на лучшем горнолыжном курорте Шахдага
Начало: Начало и окончание у вашего отеля или апартаментов
«В первую очередь, мы взглянем на то, как природа умеет рисовать и сочетать самые яркие краски, создавая причудливые узоры на холмах Хызы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
Впечатлиться красными горами Хызы, посетить высокогорную деревню и зайти в гости к местному жителю
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь разноцветными горами Хызы, богатыми минералами и агатами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Благодарим Латифа за прекрасную экскурсию по красивейшим местам. Отдельное спасибо за фотосессию в шикарных локациях. Латиф очень коммуникабельный и доброжелательный. Идет навстречу пожеланиям туристов
- ВВиктория5 июня 2024Экскурсия была индивидуальная для пожилых людей) очень понравилось, что подстроились под их ритм и желания! Большое спасибо, было очень увлекательно и интересно!
- ГГалина4 июня 2024Это было классное пушешествие недалеко от Баку. Мой год Орхан встретил меня у отеля и мы поехали смотреть розовое озеро,
- ННина4 июня 2024Экскурсия интересная,познавательная. Увидели несколько климатических зон, узнали много нового. Гид Мурад хорошо знает русский язык, вежливый, внимательный. Неприятно удивил англоязычный гид,
- ЕЕлена4 июня 2024Розовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра и облачно. Повезло, что когда
- ННаталья3 июня 2024Если Вы хотите получить день с незабываемыми впечатлениями, удивляться как ребенок, получить удовольствие от экскурсии, то не сомневайтесь и позвольте
- ППавел2 июня 2024У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!
- ААндрей2 июня 2024Большое спасибо Лие Мириевой! Очень профессионально, прекрасное знание материала и истории, приятное общение. Впечатления от пребывания самые благоприятные
- ППолина2 июня 2024Ездили с Музеффером, отличная экскурсия на пол дня 👍🏻 Посмотрели: - озеро (в мае оно действительно розовое у берега со стороны деревни
- ВВалентина2 июня 2024Сегодня были на экскурсии в Хызы. Экскурсию проводила Вусала. Во второй раз хочу отметить достоинства этого гида. Вчера были с
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Хызы»
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