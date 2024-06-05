Экскурсии к горам Хызы

Найдено 16 экскурсий в категории «Хызы» в Баку на русском языке, цены от €62, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
198 отзывов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
150128 за всё до 3 чел.
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
«Вы насладитесь красками природы в горах Хызы и на озере Масазыргёль»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150120 за всё до 4 чел.
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
«Вы посетите одно из самых удивительных мест в регионе: разноцветные горы Хызы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160128 за всё до 4 чел.
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
50 отзывов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
«Агатовые, Радужные, или просто Цветные горы Хызы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150135 за всё до 3 чел.
Цветные горы Хызы - путешествие на Марс
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
39 отзывов
Экскурсия в Цветные горы Хызы: космические пейзажи Баку
Откройте для себя чудеса Азербайджана: розовое озеро, мистические горы Хызы и духовную гору Бешбармаг
Начало: ваш отель
«Горы Хызы: путешествие на Марс»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Агатовые горы Хызы и народная магия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
45 отзывов
Уникальная экскурсия в Хызы: Агатовые горы, Розовое озеро и история
Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте
«Ближайший горный район Азербайджана — Хызы — находится всего в 104 км от Баку»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
В поисках природных чудес Азербайджана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
В поисках природных чудес Азербайджана
Открыть удивительные ландшафты, редкие геологические образования и узнать о богатой культуре региона
«В регионе Хызы вас будут ждать полосатые горы с необычным окрасом и текстурой»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
180162 за всё до 6 чел.
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
22 отзыва
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
62 за человека
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
Увидеть редкие горные пейзажи в космическом стиле
Начало: В центральной части города
«Агатовые горы Хызы — древние и уникальные по красоте горы, схожие с известным ландшафтом Долины смерти в США»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
от 145 за всё до 6 чел.
Из Баку - в гости к потомкам Ноя и к марсианским горам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Баку - в гости к потомкам Ноя и к марсианским горам
Насладиться красотой гор Азербайджана, увидеть невероятные пейзажи и познакомиться с правнуками Ноя
Начало: Возле вашего отеля
«Экскурсия на север Азербайджана — и вы увидите радужные горы в районе Хызы»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 187 за всё до 8 чел.
Едем в Шахдаг: 2 дня среди головокружительных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Едем в Шахдаг: 2 дня среди головокружительных гор
Сбежать из города и насладиться разнообразными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Баку или Шахдаге
«Инопланетные горы Хызы — наша первая остановка»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 590 за всё до 18 чел.
Путешествие в Хызы: Леденцовые горы, Розовое озеро и гора Бешбармаг
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие в Хызы: Леденцовые горы, Розовое озеро и гора Бешбармаг
Начало: Ваш отель
«Но особенно знаменит Хызы своей необычной природой, особенно карамельными горами»
Расписание: все дни
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $150 за всё до 3 чел.
В Хыналыг через полосатые горы Хызы
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
В Хыналыг через полосатые горы Хызы
Начало: По договоренности, я приеду за Вами
«Также по дороге в Хыналыг поднимемся на разноцветные горы Хызы и почуствуем себя в Азербайджанском Марсе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Загадки Царства Шабран
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Баку: Загадки Царства Шабран
Вас ждет путешествие по легендарным местам Азербайджана, где история оживает среди древних гор
Начало: По договоренности с гостями
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$210 за человека
Испытайте настоящую зиму на лучшем горнолыжном курорте Шахдага
Индивидуальная
6 часов
Испытайте настоящую зиму на лучшем горнолыжном курорте Шахдага
Начало: Начало и окончание у вашего отеля или апартаментов
«В первую очередь, мы взглянем на то, как природа умеет рисовать и сочетать самые яркие краски, создавая причудливые узоры на холмах Хызы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 5 чел.
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
Впечатлиться красными горами Хызы, посетить высокогорную деревню и зайти в гости к местному жителю
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь разноцветными горами Хызы, богатыми минералами и агатами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
    Благодарим Латифа за прекрасную экскурсию по красивейшим местам. Отдельное спасибо за фотосессию в шикарных локациях. Латиф очень коммуникабельный и доброжелательный. Идет навстречу пожеланиям туристов
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Экскурсия была индивидуальная для пожилых людей) очень понравилось, что подстроились под их ритм и желания! Большое спасибо, было очень увлекательно и интересно!
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Это было классное пушешествие недалеко от Баку. Мой год Орхан встретил меня у отеля и мы поехали смотреть розовое озеро,
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    радужные горы и гору Бешбармак. По дороге, еще в городе, Орхан поинтересовался не надо ли мне чего в бытовом смысле. А мне надо было) И он отвез меня в очень выгодный обенный пункт, за что я ему очень благодарна, такого выгодного курса я потом не нашла в городе. И потом мы поехали за город. Беседа была очень интересная, я много узнала как про сами наши точки маршрута, так и простые вопросы, кторые меня интересовали (почему одни азербайджанцы прекрасно говорят по русски, а другие с трудом, как обстоят дела с русским языком в настоящее время в школах, почему закрыты государственные границы и кто и как их может перечечь, как обстоят дела у Азербайджана с ближайшими соседями и многое другое). Мой гид Орхан настолько прекрасно говорил по русски (прекрасный литературный русский язык без слов паразитов и современного сленга), что не всякий русский так говорит). Время пролетело незаметно. На розовом озере, кроме его цвета, меня удивила глина, которая налипала на колеса машины как тесто. Радужные горы - это такое Перу только гораздо ближе. Гора Бешбармак - это что-то сказочное) По пути у нас были стадо овец в сопровожнении пастушьих собак и колоритных пастухов, и безмятежно пасущиеся коровки и лошади и хищные птицы и ужик). виды с горы открываюся прям сказочные - с одной стороны альпийские луга с коровками и лошадкми, и с другой стороны - Каспийское море. Впечатлений от поездки - масса!)) Максимально рекомендую эту поездку.

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
    Экскурсия интересная,познавательная. Увидели несколько климатических зон, узнали много нового. Гид Мурад хорошо знает русский язык, вежливый, внимательный. Неприятно удивил англоязычный гид,
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    молодой человек, который переводил французской паре. Сначала он ещё что то переводил, потом болтал с другим туристом, все время громко смеялся своим непонятным шуткам и вел себя как будто находится на вечеринке с друзьями. Ему повезло, что французы и другие туристы были не скандальные, в следующий раз его могут одернуть. Должно быть соответствующее воспитание и этика поведения на работе. Даже показалось, что он находится под воздействием каких либо веществ, настолько неадекватно себя вел. Уберите его от туристов, будут неприятности.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
    Розовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра и облачно. Повезло, что когда
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    мы туда приехали, много людей спускалась и наверху была одна группа их 3-х человек и мы. А так, если туда привезут разом человек 30, то не знаю, как там помещаться. Радужные горы - неплохое место для прикольных фоток. По поводу экскурсии, соглашусь с отзывами, которые читала ранее: гид по сути таксист, который довезет вас до места и будет развлекать по дороге байками про жизнь и глупых туристов. Но думаю там и рассказывать особо нечего… Съездить можно, если вам совсем нечего делать.

    Розовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра иРозовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра иРозовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра и
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
    Если Вы хотите получить день с незабываемыми впечатлениями, удивляться как ребенок, получить удовольствие от экскурсии, то не сомневайтесь и позвольте
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    Латифу сделать ваш день в Азербайджане особенным. На экскурсии мы увидели самые "сочные" диковинки этой прекрасной страны: - Посетили соленое озеро Масазыр розового цвета; - Познакомитесь с горыми Хызы (радужными горами) один на один: тишина, просторы, сочные розовые оттенки радовали глаз; - Побывали на загадочной горе Бешбармак, насладились панорамными видами, прикоснулись к "священной" скале и на самой вершине… нас встретили как долгожданных гостей - угостили восточными сладостями, чаем с травами, но главным подарком был завораживающий вид на Каспий; - Проехали через второй по численности город Азербайджана - Сумгаит и снова… вернулись к Каспию, чтобы покушать на побережье (все было вкусно и демократично). На протяжении экскурсии Латиф рассказывал много информации о стране, достопримечательностях, истории, шутил, отвечал на все наши вопросы, заботился о нашем комфорте, делал шикарные фото!!! Нам очень, очень понравилось! Мы уже определились с кем поедем на другие экскурсии по Азербайджану - Латиф.

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  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
    У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!
    У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!
  • А
    Андрей
    2 июня 2024
    Агатовые горы Хызы и народная магия
    Большое спасибо Лие Мириевой! Очень профессионально, прекрасное знание материала и истории, приятное общение. Впечатления от пребывания самые благоприятные
  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Ездили с Музеффером, отличная экскурсия на пол дня 👍🏻 Посмотрели: - озеро (в мае оно действительно розовое у берега со стороны деревни
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    и пахнет йодом, мусор на берегу есть, и много, но природа супер) - агатовые горы (необычно, космические пейзажи) - гору Бешбармак (очень красивые виды, тропа с перилами прям внутри горы) Кутабов не хотелось (спасибо гиду за подсказку, что в жару мясо верблюда может быть тяжеловато), вместо этого заехали на рынок, накупили клубники с тутовником, а после получили мини-экскурсию по криминальным улочкам Баку! От души рекомендую и гида, и экскурсию!

    Ездили с Музеффером, отличная экскурсия на пол дня 👍🏻Ездили с Музеффером, отличная экскурсия на пол дня 👍🏻Ездили с Музеффером, отличная экскурсия на пол дня 👍🏻Ездили с Музеффером, отличная экскурсия на пол дня 👍🏻
  • В
    Валентина
    2 июня 2024
    Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
    Сегодня были на экскурсии в Хызы. Экскурсию проводила Вусала. Во второй раз хочу отметить достоинства этого гида. Вчера были с
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    ней в Гобустане Сегодня она с достоинством справилась с непростой ситуацией. В группе было два подростка лет десяти. Им стало на серпантине плохо. Вусала предприняла все для того, чтобы исправить ситуацию и группа смогла бы дальше до конца осуществить экскурсию. Ещё раз спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Хызы»

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  3. Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
  4. Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
  5. Цветные горы Хызы - путешествие на Марс
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Хызы" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 62 до 590 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 482 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год по теме «Хызы», 482 ⭐ отзыва, цены от €62. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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