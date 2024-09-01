Описание экскурсии

На этой экскурсии вы увидите одно из самых уникальных мест в мире — Розовое озеро в посёлке Масазыр. На Агатовых или, как их ещё называют, Карамельных горах вы сможете забрать себе на память белемниты, которым несколько миллионов лет. А на священной горе Бешбармаг вас угостят чаем, и вы насладитесь потрясающими видами и сможете загадать желание, которое обязательно исполнится! В конце экскурсии вас ждёт приятный сюрприз — возможность бесплатно попробовать чёрную икру каспийского осетра на местном рыбном рынке и, если захотите, отведать вкуснейшую рыбу в местном ресторане в рыбацком посёлке. Важная информация: Экскурсия проходит в комфортабельном транспорте в зависимости от количества участников. В летнюю погоду желательно взять головной убор. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.