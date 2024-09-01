Вы хотите посетить места, от красоты которых захватывает дух? Тогда приглашаем вас посетить одно из восьми в мире розовых озер, агатовые горы, любоваться видами с мистической горы желаний Бешбармаг и попробовать свежевыловленного каспийского осетра в местном ресторане.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
На этой экскурсии вы увидите одно из самых уникальных мест в мире — Розовое озеро в посёлке Масазыр. На Агатовых или, как их ещё называют, Карамельных горах вы сможете забрать себе на память белемниты, которым несколько миллионов лет. А на священной горе Бешбармаг вас угостят чаем, и вы насладитесь потрясающими видами и сможете загадать желание, которое обязательно исполнится! В конце экскурсии вас ждёт приятный сюрприз — возможность бесплатно попробовать чёрную икру каспийского осетра на местном рыбном рынке и, если захотите, отведать вкуснейшую рыбу в местном ресторане в рыбацком посёлке. Важная информация: Экскурсия проходит в комфортабельном транспорте в зависимости от количества участников. В летнюю погоду желательно взять головной убор. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро в поселке Масазыр
- Агатовые (карамельные) горы
- Гору Бешбармаг
- Рыбный рынок в рыбацком поселке и по желанию можно посетить рыбный ресторан
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация
Что не входит в цену
- Обед и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по месту проживания
Завершение: Оставляем гостей по указанному ими адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
1 сен 2024
Замечательная экскурсия! Нашим гидом был Гамид, открытый и доброжелательный.
Экскурсия проходила на комфортабельном минивэне.
Наше путешествие началось с уникального розового озера. Далее наш путь лежал к Агатовым горам, на которых мы нашли
Экскурсия проходила на комфортабельном минивэне.
Наше путешествие началось с уникального розового озера. Далее наш путь лежал к Агатовым горам, на которых мы нашли
М
Маргарита
3 авг 2024
Поездка была с лучшим гидом!
Наше путешествие началось с розового озера. С одной стороны, это уникальное место, каких очень не много на планете. С другой стороны, озеро вроде близко и доступно.
Наше путешествие началось с розового озера. С одной стороны, это уникальное место, каких очень не много на планете. С другой стороны, озеро вроде близко и доступно.
A
Ann
1 авг 2024
Поездка с Юсифом оказалась незабываемой. Чуткий, грамотный, с чистым русским языком. Всю дорогу шутил, рассказывал об истории Азербайджана и традициях. Места сами по себе завораживающие, особенно гора Бешбармаг. В конце экскурсии мы поехали на рыбный рынок и купили белугу. Такой вкусной рыбы я никогда не ела.
Всем советую!!
Всем советую!!
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