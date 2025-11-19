Мои заказы

Описание экскурсии

Приглашаем вас присоединиться к нашему креативному гиду для захватывающего тура по старинной крепости Баку. Вас ждут приключенческие игры на крепостных стенах, поиск скрытых мест, а в завершение — отдых и подведение итогов путешествия за дегустацией вина, которая включена в программу.

Все дни в 12:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Парные Ворота
  • 2. Хамам 17-го века
  • 3. Ханский Сад
  • 4. Первое скрытое место
  • 5. Улица Художников
  • 6. Дегустация пахлавы с чаем
  • 7. Музей Миниатюрных Книг
  • 8. Дворец Ширваншахов
  • 9. Ботаническая улица
  • 10. Второе скрытое место
  • 11. Дегустация Вина
  • 12. Чёрт Побери
  • 13. Девичья Башня
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Дегустация вина
  • Дегустация пахлавы и чая
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, Сабаильский район, парк имени Мирзы Алиакбер Сабира
Завершение: Девичья Башня
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

