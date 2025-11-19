Описание экскурсииПриглашаем вас присоединиться к нашему креативному гиду для захватывающего тура по старинной крепости Баку. Вас ждут приключенческие игры на крепостных стенах, поиск скрытых мест, а в завершение — отдых и подведение итогов путешествия за дегустацией вина, которая включена в программу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Парные Ворота
- 2. Хамам 17-го века
- 3. Ханский Сад
- 4. Первое скрытое место
- 5. Улица Художников
- 6. Дегустация пахлавы с чаем
- 7. Музей Миниатюрных Книг
- 8. Дворец Ширваншахов
- 9. Ботаническая улица
- 10. Второе скрытое место
- 11. Дегустация Вина
- 12. Чёрт Побери
- 13. Девичья Башня
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Дегустация вина
- Дегустация пахлавы и чая
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, Сабаильский район, парк имени Мирзы Алиакбер Сабира
Завершение: Девичья Башня
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
