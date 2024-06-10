На неспешной прогулке вы увидите главные достопримечательности Старого города: Девичью башню, Джума-мечеть, дворец Ширваншахов и не только. Я поделюсь историей Азербайджана — вы узнаете о традициях и культуре, о бакинцах разных эпох. А потом отправимся дегустировать национальную кухню: выбирайте, что бы вы хотели попробовать.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Погуляем по Старому городу
Вы узнаете всё о Баку — от первых веков нашей эры до периода нефтяного бума. И увидите ключевые достопримечательности. Наш маршрут:
- Парные ворота
- Конституционный суд
- «Дворец счастья»
- Национальная академия наук
- Улица Азиза Алиева
- Караван-сараи раннего Средневековья
- Бани 15 века
- Медресе 16–17 веков
- Девичья башня
- Граффити в лабиринтах старого города
- Джума-мечеть
- Музей миниатюрных книг
- Дом Шарля де Голля
- Мечеть Мухаммеда
- Мастерская Али Шамси
- Дворцовый комплекс Ширванхов
- Места съёмок фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия»
И конечно, поедим!
Гастрономическая часть экскурсии зависит от ваших предпочтений: расскажите, что вы любите, а я отведу вас в одно из заведений, которые любят местные. Хотите попробовать плов или кутабы — а может, долму или традиционные сладости? Мы выберем лучшее место: в тёплой, дружеской атмосфере я расскажу о нашей кухне, а вы продегустируете национальные блюда.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи. По желанию вы можете посетить дворец Ширваншахов — 4 маната/взрослые; 0,4 маната/школьники
- Заказ в кафе/ресторане оплачивается отдельно по меню
- Пешая часть экскурсии — примерно 1,5 часа
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Сабиру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — ваш гид в Баку
Приветствую вас, дорогие гости Азербайджана! Меня зовут Джамал, я родился и вырос в Баку. Вожу экскурсии по всей стране уже более семи лет. С большой радостью знакомлю гостей с историей, традициями и кухней любимой страны. Жду нашей встречи!Задать вопрос
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