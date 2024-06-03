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городской квартире. Во дворе хорошая игровая/спортивная площадка. Чисто теоретически можно занять детей там, если есть такая необходимость. Был накрыт красиво стол. Была создана атмосфера (специальный разделочный стол с досками, специями и всеми заготовками) для присутствия при приготовлении. Мы слушали, общались, и совсем немного сами что то готовили. Было очень вкусно все, интересно пообщались, приятно и душевно. На рынок мы не заезжали, так как ранее там бывали, и гид заранее уже все подготовил, но это с нами согласовали по дороге. Короче у нас был максимально ленивый мастер класс))) Мы еще с собой винца прихватили и отлично провели время. А сына угостили газировкой (хозяева дома) - он был счастлив). Объелись конечно. Я не мог остановиться есть нежнейшего ягненка из плова. Такого мяса я не ел пожалуй нигде… Готовили два сытных блюда. Туршу говурма плов (с ягненком) и Кюфта Боз баш (там вроде телятина и ягненок в перемешку). Так же на столе был накрыт салат из помидор, лука с соусами гранат, вроде кизил, нар шараб - короче все слова какие вспомнил написал) - ну фирменный салат Азербайджанский, вообщем, и конечно очень вкусный! Была зелень на столе, хлеб. Мы пощупали специи, понюхали, поспрашивали что то… Было интересно. Сын полепил котлетки, почистил картошку и порезал лучок… Вообщем время пролетело незаметно…