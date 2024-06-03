1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145€131 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Открыть секреты национальной гастрономии и приготовить 2 блюда под руководством шеф-повара
Начало: ваш отель
«Бесплатная дегустация и торг до последнего «патрона» на рынке приняты и приятны как покупателям, так и продавцам»
17 июня в 14:00
18 июня в 15:00
от €250 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7 часов
Интересный и вкусный полуостров Апшерон
Устроить тур по посёлкам Большого Баку в поисках местных чудес и самой свежей рыбы
Начало: Возле вашего отеля
«Опционально можем посетить щедрую винную дегустацию неподалёку (до 15 сортов), огненную гору Янардаг, дом-музей Сергея Есенина и пляж»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €300 за всё до 50 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
«Дегустация гутабов и гранатовый напиток (в сезон гранатов — с ноября до марта) входят в стоимость экскурсии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 169€144 за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса
Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
Начало: В парке имени Сабира
«Дегустация будет сопровождаться презентацией и объяснениями от местного эксперта»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€250 за человека
Индивидуальная
5 часов
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря
«Вы услышите живой рассказ о секретах виноделия, его сортах, традициях и культуре винопития, а после небольшой экскурсии по участку отправитесь в уютную беседку для дегустации»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с винами Азербайджана
Посетить ресторан в самом сердце Баку, узнать о местных винах от сомелье и раскрыть их палитру вкуса
Начало: В Старом городе
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
€251 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бакинские базары вдоль и поперек
Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца
Начало: В вашем отеле
«А после, если захотите, перейдем к настоящему азербайджанскому деликатесу: я покажу, где продается лучшая рыбная икра в Баку, расскажу об особенностях её вкусовых качеств и тонкостях дегустации»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €240 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
13 часов
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
Этнографическая поездка в Лагич и дегустации в историческом селе Ивановка
«А после отправитесь на неограниченную дегустацию местных домашних вин, настоек и закусок — сыра, свиного шашлыка и шашлыка из ягнёнка»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от €310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вино в бокале нужно пить, пока оно играет. Винная дегустация
Начало: Ул. Кичик Гала 8 1, Баку
«Также, дегустация включает в себя несколько видов сыров и колбасных изделий, которые дадут возможность раскрыть вкусовой баланс напитков»
Расписание: по заказу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$95 за человека
Индивидуальная
12 часов
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По месту вашего проживания
«Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июня 2024поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был итальянец, гиду пришлось говорить и на английском и на русском.))) успехов вашей компании
- ВВиктория29 мая 2024Экскурсия прошла на УРАА, спасибо Фуаду
- ТТатьяна28 мая 2024Очень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легко рассказывал о посещаемых нами
- ААлексей12 мая 2024Все отлично. Но дороговато.
- ААнтон7 мая 2024Это замечательная поездка в компании знающего, ироничного собеседника по Баку и пригороду. Отличная экскурсия по храму огнепоклоников и посещение дачи
- ООльга5 мая 2024Замечательная поездка в хорошей компании. Маршрут продуман до мелочей. Водитель-гид очень аккуратный, тактичный и опытный. Машина была просторная и чистая - хорошо подходит
- AArseniy3 мая 2024После этой экскурсии по-истине понимаешь, что Азербайджан – не только страна огней, но и страна вина. В Габале производят прекрасное вино. Экскурсия и дегустация вина на высшем уровне позволили нам познакомиться с сомелье Гафуром и Романом. Благодарим Азика за организацию.
- ТТатьяна26 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Великолепные пейзажи! Гид Джамал рассказал много интересного из истории страны и из современной жизни Баку. Все очень понравилось, организатор был всегда на связи. Несомненно порекомендую! Спасибо большое за полученные эмоции)
- ААнна24 апреля 2024Экскурсия прошла замечательно. Виды с горы Бешбармаг на море захватывают. Радужные горы тоже очень красивые. Экскурсовод предложил подъехать к морю, это не входило в экскурсию, спасибо большое) Экскурсия проходит на очень комфортном микроавтобусе.
- ММаксим17 апреля 2024Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена Самира). Действо проходит в
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дегустационные туры»
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