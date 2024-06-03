Дегустации на экскурсиях в Баку – попробуйте новое на вкус

Найдено 11 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Баку на русском языке, цены от €95, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
116 отзывов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145131 за всё до 7 чел.
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Открыть секреты национальной гастрономии и приготовить 2 блюда под руководством шеф-повара
Начало: ваш отель
«Бесплатная дегустация и торг до последнего «патрона» на рынке приняты и приятны как покупателям, так и продавцам»
17 июня в 14:00
18 июня в 15:00
от 250 за всё до 15 чел.
Интересный и вкусный полуостров Апшерон
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Интересный и вкусный полуостров Апшерон
Устроить тур по посёлкам Большого Баку в поисках местных чудес и самой свежей рыбы
Начало: Возле вашего отеля
«Опционально можем посетить щедрую винную дегустацию неподалёку (до 15 сортов), огненную гору Янардаг, дом-музей Сергея Есенина и пляж»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 300 за всё до 50 чел.
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
«Дегустация гутабов и гранатовый напиток (в сезон гранатов — с ноября до марта) входят в стоимость экскурсии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 169144 за всё до 7 чел.
Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса
Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
Начало: В парке имени Сабира
«Дегустация будет сопровождаться презентацией и объяснениями от местного эксперта»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
250 за человека
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря
«Вы услышите живой рассказ о секретах виноделия, его сортах, традициях и культуре винопития, а после небольшой экскурсии по участку отправитесь в уютную беседку для дегустации»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 6 чел.
Знакомство с винами Азербайджана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Знакомство с винами Азербайджана
Посетить ресторан в самом сердце Баку, узнать о местных винах от сомелье и раскрыть их палитру вкуса
Начало: В Старом городе
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
251 за всё до 2 чел.
Бакинские базары вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Бакинские базары вдоль и поперек
Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца
Начало: В вашем отеле
«А после, если захотите, перейдем к настоящему азербайджанскому деликатесу: я покажу, где продается лучшая рыбная икра в Баку, расскажу об особенностях её вкусовых качеств и тонкостях дегустации»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 240 за всё до 20 чел.
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
Этнографическая поездка в Лагич и дегустации в историческом селе Ивановка
«А после отправитесь на неограниченную дегустацию местных домашних вин, настоек и закусок — сыра, свиного шашлыка и шашлыка из ягнёнка»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от 310 за всё до 6 чел.
Вино в бокале нужно пить, пока оно играет. Винная дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вино в бокале нужно пить, пока оно играет. Винная дегустация
Начало: Ул. Кичик Гала 8 1, Баку
«Также, дегустация включает в себя несколько видов сыров и колбасных изделий, которые дадут возможность раскрыть вкусовой баланс напитков»
Расписание: по заказу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$95 за человека
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По месту вашего проживания
«Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был итальянец, гиду пришлось говорить и на английском и на русском.))) успехов вашей компании
    поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был
  • В
    Виктория
    29 мая 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    Экскурсия прошла на УРАА, спасибо Фуаду
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    Очень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легко рассказывал о посещаемых нами
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    локациях. Для Радужных Гор и горы Пять Пальцев обязательна крепкая обувь на нескользящей подошве. Может быть, вам, как и мне, повезёт найти окаменелую раковину белемнита - моллюска, ровесника динозавров. А в конце путешествия вы полакомитесь вкуснейшей рыбкой, к которой настоятельно рекомендую заказать полусухое вино Савалан местной винодельни Аспи - просто идеально!

    Очень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легкоОчень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легкоОчень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легкоОчень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легко
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
    Все отлично. Но дороговато.
  • А
    Антон
    7 мая 2024
    В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
    Это замечательная поездка в компании знающего, ироничного собеседника по Баку и пригороду. Отличная экскурсия по храму огнепоклоников и посещение дачи
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    настоящих бакинцев. Это скорее этнографическое приключение, чем посещение винодельни. Винодельни как таковой нет, есть интересный разговор со знающими и увлеченными людьми- профессионалами виноделия, прекрасный рассказ о каждом домашнем вине, сделанном с любовью, и разнообразии, которое удивляет, рекомендуется тем, кто любит посидеть на веранде под неспешный разговор о жизни с вином и сыром.

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
    Замечательная поездка в хорошей компании. Маршрут продуман до мелочей. Водитель-гид очень аккуратный, тактичный и опытный. Машина была просторная и чистая - хорошо подходит
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    для длинной поездки. Само посещение винзавода очень Достойно и стоит этих денег. Молодой сомелье Рован очень старался и был интересен, хоть и молод. Рекомендуем эту поездку. Организаторам благодарность и поклон. Гиду отдельная благодарность за принятие нашей шумной компании.

  • A
    Arseniy
    3 мая 2024
    Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
    После этой экскурсии по-истине понимаешь, что Азербайджан – не только страна огней, но и страна вина. В Габале производят прекрасное вино. Экскурсия и дегустация вина на высшем уровне позволили нам познакомиться с сомелье Гафуром и Романом. Благодарим Азика за организацию.
  • Т
    Татьяна
    26 апреля 2024
    От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
    Прекрасная экскурсия! Великолепные пейзажи! Гид Джамал рассказал много интересного из истории страны и из современной жизни Баку. Все очень понравилось, организатор был всегда на связи. Несомненно порекомендую! Спасибо большое за полученные эмоции)
  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
    Экскурсия прошла замечательно. Виды с горы Бешбармаг на море захватывают. Радужные горы тоже очень красивые. Экскурсовод предложил подъехать к морю, это не входило в экскурсию, спасибо большое) Экскурсия проходит на очень комфортном микроавтобусе.
  • М
    Максим
    17 апреля 2024
    Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
    Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена Самира). Действо проходит в
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    городской квартире. Во дворе хорошая игровая/спортивная площадка. Чисто теоретически можно занять детей там, если есть такая необходимость. Был накрыт красиво стол. Была создана атмосфера (специальный разделочный стол с досками, специями и всеми заготовками) для присутствия при приготовлении. Мы слушали, общались, и совсем немного сами что то готовили. Было очень вкусно все, интересно пообщались, приятно и душевно. На рынок мы не заезжали, так как ранее там бывали, и гид заранее уже все подготовил, но это с нами согласовали по дороге. Короче у нас был максимально ленивый мастер класс))) Мы еще с собой винца прихватили и отлично провели время. А сына угостили газировкой (хозяева дома) - он был счастлив). Объелись конечно. Я не мог остановиться есть нежнейшего ягненка из плова. Такого мяса я не ел пожалуй нигде… Готовили два сытных блюда. Туршу говурма плов (с ягненком) и Кюфта Боз баш (там вроде телятина и ягненок в перемешку). Так же на столе был накрыт салат из помидор, лука с соусами гранат, вроде кизил, нар шараб - короче все слова какие вспомнил написал) - ну фирменный салат Азербайджанский, вообщем, и конечно очень вкусный! Была зелень на столе, хлеб. Мы пощупали специи, понюхали, поспрашивали что то… Было интересно. Сын полепил котлетки, почистил картошку и порезал лучок… Вообщем время пролетело незаметно…

    Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и женаПобывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и женаПобывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и женаПобывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и женаПобывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и женаПобывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и женаПобывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и женаПобывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
  2. Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
  3. Интересный и вкусный полуостров Апшерон
  4. От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
  5. Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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