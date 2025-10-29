Е Ееатерина Была сегодня экскурсия по старому городу с Романом. Искали по отзывам и не прогадали. Все очень понравилось,вместо заявленных двух часов,гуляли 4 часа. Роман много рассказывал про историю и провел по главным достопримечательностям Ичери Шехер. Теперь Баку точно запомнится и останется в сердце. Спасибо Вам,Роман,за вашу работу!

Л Люда Большая благодарность гиду Роману за групповую экскурсию по старому Баку, очень интересно, легкая подача, ненавязчиво, рекомендую!

А Анжелика читать дальше преподносит историю Азербайджанского народа, понятно что собрано и изучено много материала, которым он щедро делится с нами. Не заметили как прошли 3 часа экскурсии, вместо регламентированных 2-ух. Очень важно и приятно, когда такие увлеченные люди работают гидом. Обязательно и с радостью буду рекомендовать Романа своим знакомым. Еще раз - огромное спасибо! Отзыв решила написать потому, что в восторге от гида Романа, который проводил экскурсию по Старому городу. Видно, что Роман любит свой город, свою страну, гостей и свою работу. Очень интересно

И Ирина Август 2024 экскурсия по старому городу с Романом, очень понравилось. До этого были сами более 6 раз, но это не сравнить с тем, что мы посмотрели с экскурсоводом. Роман ещё оказался нашим земляком из Сургута, очень интересно провели время, спасибо большое за внимание и тёплое отношение. За фото отдельное спасибо

В Валентина читать дальше были приятно удивлены посещением мастерской художника Али Шамси, музея миниатюрных книг Зарифы Салаховой и культовых мест советской эпохи. По совету Романа купили самые вкусные и недорогие сладости и чай в магазине Balli Boutique. Время экскурсии пролетело незаметно, но мы прочувствовали атмосферу и душу Старого города. Очень рекомендуем Романа! Большое спасибо Роману за индивидуальную экскурсию по Старому городу. Прогулка получилась очень насыщенной, познавательной и эмоциональной. Рассказ Романа об Азербайджане и Баку сопровождался историческими фактами, легендами и интересными комментариями. Мы

Я Яна Впервые в Баку, хотелось не просто осмотреть достопримечательности, но и услышать историю этого города. Гид Роман - как раз тот человек, который увлечет Вас в завораживающий мир истории от древности до наших дней!

В Валентина Были на экскурсии по Старому городу с гидом Романом. Потрясающая экскурсия. Роман смог заинтересовать 14-летнюю дочь и меня фактами и необычными историями про Баку и Азербайджан. После этой экскурсии мы влюбились в Азербайджан окончательно. Роман-эрудированный, интересный и увлечённый рассказчик. Благодарим!!

И Игорь В первый день в Азербайджане мы попали на экскурсию по Старому городу Баку, которую провел гид Роман. Все очень понравилось. Роман интересно рассказывал о знаковых местах Старого города и исторических событиях страны. Рекомендую!!!!

В Владимир Был в небольшой поездке в Азербайджан с женой, попросили провести экскурсию по Старому городу Баку, провел гид Роман. Очень понравилась и экскурсия, и гид. Роман очень интересный рассказчик,знает гораздо больше обычного гида, глубокие познания истории, памятные мест, хороших магазинов и небольших ресторанов в местах, куда сам и не зайдёшь и не найдёшь сразу

А Андрей Был на экскурсии по Старому Городу с гидом Романом. Впечатляюще! Очень много новой информации и мест, в которые обязательно зайду ещё не раз. Баку открылся с новой стороны. Буду рассказывать и рекомендовать друзьям!

Я Яков Спасибо Роману за шикарную экскурсию в Старый Баку. Экскурсию проводил Роман. Он очень внимательный, грамотный, отзывчивый и интересный экскурсовод. Мне и моей семье экскурсия по Старому Городу очень под нравилась. Много интересного увидели и услышали. Рекомендую эту экскурсионное агентство! Молодцы, так держать! Желаю Вам роста и процветания!!

С Серафима Была на экскурсии с гидом Романом по старому городу в Баку. Роман отличный рассказчик! Советую брать индивидуальные экскурсии! Город богат историей. Приеду в Баку еще.