21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

читать дальше уменьшить

легендами, традиции воспитания и ритуалы чаепития с беседами обо всём. Не будет скучных лекций с перечислением дат и событий, нудных повествований и разговоров о политике. Вместе мы зарядимся невероятной энергией Восточной столицы, соберём массу позитивных эмоций и красочных фотографий на память. Увидимся в Баку! Советую записываться на первые дни поездки — после прогулки вы получите тонну ссылок и советов, как интереснее и ярче провести следующие дни. Всем моим гостям в течение следующих дней после встречи доступна бесплатная консультация по телефону или онлайн и советы насчет дальнейшего путешествия в Баку. За короткое время вы получите максимум полезной информации в лёгкой и доступной форме.