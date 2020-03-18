21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Узнать об истории и сакральных местах Баку на экскурсии за крепостными стенами Ичери-шехер

Алиса
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Алиса – ваш гид
Вас ждёт прогулка по следам исторических событий и этапов развития Баку.

Петляя по улочкам и скрытым дворам внутреннего города, вы узнаете, как жили на этой земле и во что верили люди первого тысячелетия.

Откроете для себя сакральные места Старого города и поймёте, почему на территории всего в 22 гектара так много мечетей, медресе и бань.

Я поделюсь с вами и интересными особенностями культуры: вы научитесь различать разные виды арабской письменности, узнаете о свадебных традициях и попробуете настоящий азербайджанский чай — мехмери.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.95
По каменным улочкам Старого города
По каменным улочкам Старого города

Что вас ожидает

Страницы истории
Во время этой исторической прогулки по старинным кварталам внутреннего города вы узнаете о первом упоминании Баку — «священного города негасимых огней на берегу первозданного моря». Об особенностях географического положения — с 2 по 16 век через Баку проходил Великий Шелковый Путь. О средневековом городе, в котором жили паломники и дервиши, считая это место святым. Также я расскажу вам о научном расцвете города: в 15 веке Баку стал центром суфийского учения, философских и теософских исследований.

Город сакральный
В столице мусульманской страны вы узнаете, какое место в Старом городе и почему является священным для христиан. Поговорим о значении ислама в истории и ментальности Азербайджана: я расскажу, что такое ханагяхы и пиры. Вы услышите о появлении в Баку духовных центров разных направлений — ахи, абдал, накшбенди, — которые повлияли на всю средневековую историю Востока. И конечно, нельзя не сказать о древнейшей мировой религии — зороастризме. Ведь именно сюда вплоть до конца 18 века огнепоклонники приходили умирать даже из далёкой Индии. Почему Баку был столь важен, и какие природные объекты притягивали последователей огня — об этом я обязательно расскажу.

Уникальный облик старых кварталов
Кроме истории и религии вас, конечно, ждут рассказы о местном образе жизни, культуре, традициях и обычаях. Гуляя по извилистым улочкам, вы поразитесь гениальности древних градостроителей, услышите о хитрой военной обороне и системе канализаций, узнаете, как обеспечивали безопасность не только жителей, но и животных. Вам обязательно запомнится живописный Губернаторский садик 19 века и места съёмок советских фильмов. Отличными воспоминаниями также станет посещение мастерской художника и лавки с Шекинскими национальными шелковыми изделиями — их окрашивают по технологии 6 века.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться прямо у вашего отеля, если он в центре города
  • Это обзорная прогулка, во время которой не предполагается осмотр достопримечательностей внутри (но я обязательно покажу вам фотографии)
По каменным улочкам Старого города
По каменным улочкам Старого города
По каменным улочкам Старого города
По каменным улочкам Старого города
По каменным улочкам Старого города
По каменным улочкам Старого города
По каменным улочкам Старого города
По каменным улочкам Старого города
По каменным улочкам Старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алиса
Алиса
Я — бакинка Алиса, историк по образованию и гид с лицензией. С 2010 года провожу экскурсии по Баку. Это город контрастов: современный, заряжающий энергией, пахнущий нефтью, но сохранивший старинные улочки с вековыми легендами, традиции воспитания и ритуалы чаепития с беседами обо всем. Я готова делиться моей любовью к городу с каждым, кто проявит интерес и откроет ему свое сердце. Советую записываться на первые дни поездки — после прогулки вы получите тонну ссылок и советов, как интереснее и ярче провести следующие дни. Банус: все мои гости могут в течении следующих дней получить бесплатную консультацию (по телефону или онлайн) и советы насчет дальнейшего путешествия в Баку; за короткое время вы получите максимум полезной информации, но в легкой и доступной форме. Не будет скучных лекций с перечислением дат и событий, нудных повествований и разговоров о политике. Вместе мы зарядимся невероятной энергией Восточной столицы, соберем массу позитивных эмоций и красочных фотографий на память. Увидимся в Баку!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 марта 2020
Спасибо Алисе за прекрасную экскурсию по Старому городу! Интересно, душевно, с любовью к городу и его жителям! Рекомендую!
8 марта 2020
Были на экскурсии в Баку в Старом городе вместе с Алисой. Она просто кладезь информации и об истории Баку, и о Старом городе. 3 часа пролетели незаметно. Узнали много интересного. Алиса прекрасная рассказчица, с чувством юмора. Всем рекомендуем.
20 февраля 2020
Увлечённый гид, который знает материал и при этом не сыпит цифрами, убивая интерес. Рекомендуем. Нам очень понравилось!
3 ноября 2019
Алиса, самый замечательный и позитивный гид, которого я встречала:))) и знающий, что очень важно:))
29 октября 2019
Мы получили от экскурсии большое удовольствие. Нашим гидом была Алиса, она любит и знает город, ее энтузиазм передается слушателям, она с увлечением отвечает как на вопросы по конкретному объекту, так и касающиеся больших исторических периодов и географических пространств. Учитывая, что за одну экскурсию невозможно показать и рассказать все, что этого заслуживает, очень приятно было бы в качестве вишенки на торте получить в конце экскурсии план Старого города с маршрутом прошедшей экскурсии и отметками некоторых точек, которые гид рекомендует посетить в первую очередь, если удастся еще раз погулять по Старому городу.
26 сентября 2019
Алиса очень энергичная, знающая и умеющая рассказать. Экскурсия продуманная и хорошо подготовленная. В общем, всем рекомендую.
23 августа 2019
Посетили с Алисой старый город! И как нам повезло! Настолько интересный человек , как рассказчик, так интересно преподносила историю , какие - то факты! Подстроилась под наши предпочтения и пожелания! Столько нового узнали ! Были с с мужем и дочкой 9 лет! Интересно было всем !!! Спасибо большое , Алиса !!!
29 июля 2019
Я благодарю Алису за прекрасную экскурсию и душевную теплоту, что побудило меня влюбиться в Баку. К сожалению, я не располагала большим количеством времени, чтобы гулять по городу и слушать рассказ Алисы, но даже те несколько часов, которые мы провели вместе, составили такую многогранную картину города, что я уже планирую сюда следующую поездку. Алиса обладает широчайшим кругозором и знанием о городе, стране, этносе, Кавказе и Востоке в целом, что для меня невероятно ценно, потому что позволяет понять душу и ход мыслей людей и прекрасного города Баку. Я обязательно вернусь сюда.
Смело рекомендую Алису как очень знающего гида и сердечного человека!
10 июня 2019
Очень интересная экскурсия. Особенно полезно тем, кто приезжает первый раз или после долгого перерыва. Много практической информации. Очень хороша подача материала.
5 мая 2019
Потрясающая экскурсия и гид. Позитивный, эмоциональный рассказ о городе, в который влюблена - мы услышали именно такую историю. И сам Баку заслуживает, чтобы его полюбить с первого взгляда: за красоту, уют и доброжелательность. Мы открыли для себя город, который во много раз превзошел наши ожидания и в том числе благодаря этой экскурсии. Очень полезными оказались советы гида по дегустации местной кухни. Очень вкусно, по-домашнему за приемлемые деньги и в старом городе. Спасибо!
Ещё 11 отзывов

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