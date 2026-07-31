21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Идём по следам исторических событий и этапов развития Баку.
Петляя по улочкам и дворам, вы узнаете, как жили на этой земле и во что верили люди первого тысячелетия.
Я научу вас читать символы восточного зодчества, расскажу о семейных традициях и объясню, почему на территории всего в 22 гектара так много мечетей, медресе и бань.
Петляя по улочкам и дворам, вы узнаете, как жили на этой земле и во что верили люди первого тысячелетия.
Я научу вас читать символы восточного зодчества, расскажу о семейных традициях и объясню, почему на территории всего в 22 гектара так много мечетей, медресе и бань.
Описание экскурсии
Мы пойдём по старинным кварталам внутреннего города и зелёным дворикам.
Отыщем скрытые от глаз муралы и места съёмок любимых советских фильмов.
Заглянем в уникальную шиитскую мечеть 19 века.
И вы узнаете:
- как здесь жили паломники и дервиши, считая это место святым
- когда Баку стал центром суфийского учения
- какую роль играет ислам в истории и ментальности Азербайджана и что такое ханагяхы и пиры
- как духовные центры разных направлений — ахи, абдал, накшбенди — повлияли на средневековую историю Востока
- почему до конца 18 века в Баку приезжали огнепоклонники даже из далёкой Индии
- что гениального сделали древние градостроители и как военные защищали жителей и животных
- как найти настоящий азербайджанский чай — мехмери — и отличить шёлковый ковёр от искусной реплики
Организационные детали
После экскурсии вы получите путеводитель по Баку с подборкой ресторанов, магазинов и маршрутов для самостоятельных прогулок.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3187 туристов
Я — историк по образованию и гид с лицензией. С 2010 года провожу экскурсии по Баку. Это город контрастов: современный, заряжающий энергией, пахнущий нефтью, но сохранивший старинные улочки с вековыми
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 110 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алиса замечательный экскурсовод. Время пролетело незаметно и я узнала много интересных фактов о Баку! Могу с уверенностью рекомендовать всем, кого интересует нетривиальный подход к заданной теме.
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Н
Грамотный подход, интересно, своеобразно, много интересных необычных фактов.
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Б
Алиса, большое Вам спасибо за отличную экскурсию! Это было интересно, насыщенно. Отдельно отмечу ваш планшет со всеми сопровождающими рассказ фото и картинками!))) с вашим рассказом история Азербайджана и Баку, в частности, приобрела отчетливые очертания. С удовольствием буду рекомендовать знакомым!
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Е
Спасибо за увлекательный рассказ и полезные советы! Экскурсия понравилась! Узнали много нового и интересного.
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Были у Алисы на экскурсии по старому городу, мы в восторге! У Алисы талант. Было интересно, увлекательно и очень доступно для понимания. Всем рекомендую🤗
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Экскурсия была познавательной! У Алисы интересная подача материала, с юмором, 3 часа пролетели незаметно. Нам с дочкой понравилось. Рекомендую
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