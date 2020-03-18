21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Страницы истории

Во время этой исторической прогулки по старинным кварталам внутреннего города вы узнаете о первом упоминании Баку — «священного города негасимых огней на берегу первозданного моря». Об особенностях географического положения — с 2 по 16 век через Баку проходил Великий Шелковый Путь. О средневековом городе, в котором жили паломники и дервиши, считая это место святым. Также я расскажу вам о научном расцвете города: в 15 веке Баку стал центром суфийского учения, философских и теософских исследований.

Город сакральный

В столице мусульманской страны вы узнаете, какое место в Старом городе и почему является священным для христиан. Поговорим о значении ислама в истории и ментальности Азербайджана: я расскажу, что такое ханагяхы и пиры. Вы услышите о появлении в Баку духовных центров разных направлений — ахи, абдал, накшбенди, — которые повлияли на всю средневековую историю Востока. И конечно, нельзя не сказать о древнейшей мировой религии — зороастризме. Ведь именно сюда вплоть до конца 18 века огнепоклонники приходили умирать даже из далёкой Индии. Почему Баку был столь важен, и какие природные объекты притягивали последователей огня — об этом я обязательно расскажу.

Уникальный облик старых кварталов

Кроме истории и религии вас, конечно, ждут рассказы о местном образе жизни, культуре, традициях и обычаях. Гуляя по извилистым улочкам, вы поразитесь гениальности древних градостроителей, услышите о хитрой военной обороне и системе канализаций, узнаете, как обеспечивали безопасность не только жителей, но и животных. Вам обязательно запомнится живописный Губернаторский садик 19 века и места съёмок советских фильмов. Отличными воспоминаниями также станет посещение мастерской художника и лавки с Шекинскими национальными шелковыми изделиями — их окрашивают по технологии 6 века.