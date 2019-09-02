31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Калейдоскоп Старого города

Ичери-Шехер, что дословно переводится «внутренний город» — совсем небольшой район. Но по историческому значению и атмосфере он не сравнится ни с одним другим в Баку. Блуждая по лабиринтам улочек (вспомните Бриллиантовую руку!), вы узнаете о принципах устройства древнего города и оцените их своими глазами. Заглянете в бакинские дворики, где местные жители играют в нарды и домино. Полюбуетесь знаменитыми коврами и бакинскими дверьми, а также зайдете в национальное кафе, где попробуете свежеиспечённый хлеб и узнаете, какие известные люди здесь бывали.

Историческое наследие на перекрёстке цивилизаций

Старый город откроет всю красоту и историю: расположенное на перекрёстке западных и восточных цивилизаций место вобрало в себя лучшее из двух миров. Вы пройдёте вдоль древних крепостных стен и узнаете особенности их устройства, встретите роскошные караван-сараи, прогуляетесь по парку Сабира и сможете подняться на Девичью башню — символ города, связанный с множеством легенд.

Дворец и музеи

Чтобы поближе познакомиться с богатой историей города, вы побываете во Дворце Ширваншахов. Осмотрите мечеть, усыпальницу правителей, бани и другие постройки, а я расскажу об исторических событиях, которые здесь происходили, и о судьбоносных решениях, которые здесь принимались. Кроме того, в программе уникальный Музей миниатюрных книг, внесённых в Книгу рекордов Гинесса, и дом-музей художника Тахира Салахова.