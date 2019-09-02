31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  3. Старый город: 22 гектара колорита

История, архитектура, краски и колорит на пешеходной экскурсии по лабиринтам Ичери-Шехер

Лия
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Лия – ваш гид
Огненная земля, как часто называют Азербайджан, — страна, исторически расположенная на перекрёстке Востока и Запада.

И сердце её — Старый город Баку.

Вам предстоит узнать его богатую историю и погрузиться в колоритную атмосферу.

Вы погуляете по каменным улочкам с сувенирными ларьками, очаруетесь бакинскими двориками, узнаете о древнем государстве во Дворце Ширваншахов, полюбуетесь панорамой города с легендарной Девичьей башни и заглянете в два музея.
От 63 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии31 отзыв
4.94
Старый город: 22 гектара колорита
Старый город: 22 гектара колорита

Что вас ожидает

Калейдоскоп Старого города
Ичери-Шехер, что дословно переводится «внутренний город» — совсем небольшой район. Но по историческому значению и атмосфере он не сравнится ни с одним другим в Баку. Блуждая по лабиринтам улочек (вспомните Бриллиантовую руку!), вы узнаете о принципах устройства древнего города и оцените их своими глазами. Заглянете в бакинские дворики, где местные жители играют в нарды и домино. Полюбуетесь знаменитыми коврами и бакинскими дверьми, а также зайдете в национальное кафе, где попробуете свежеиспечённый хлеб и узнаете, какие известные люди здесь бывали.

Историческое наследие на перекрёстке цивилизаций
Старый город откроет всю красоту и историю: расположенное на перекрёстке западных и восточных цивилизаций место вобрало в себя лучшее из двух миров. Вы пройдёте вдоль древних крепостных стен и узнаете особенности их устройства, встретите роскошные караван-сараи, прогуляетесь по парку Сабира и сможете подняться на Девичью башню — символ города, связанный с множеством легенд.

Дворец и музеи
Чтобы поближе познакомиться с богатой историей города, вы побываете во Дворце Ширваншахов. Осмотрите мечеть, усыпальницу правителей, бани и другие постройки, а я расскажу об исторических событиях, которые здесь происходили, и о судьбоносных решениях, которые здесь принимались. Кроме того, в программе уникальный Музей миниатюрных книг, внесённых в Книгу рекордов Гинесса, и дом-музей художника Тахира Салахова.

Организационные детали

  • Место встречи определяется по договоренности.
  • Угощения и входные билеты не включены в стоимость: Девичья башня — 6$, Дворец Ширваншахов — 6$.
Старый город: 22 гектара колорита
Старый город: 22 гектара колорита
Старый город: 22 гектара колорита
Старый город: 22 гектара колорита
Старый город: 22 гектара колорита
Старый город: 22 гектара колорита
Старый город: 22 гектара колорита
Старый город: 22 гектара колорита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лия
Лия
Дорогие друзья! Азербайджан — это удивительная, гостеприимная, безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все ее потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зеленые горы с заснеженными вершинами, лазурное Каспийское море, угощу настоящим азербайджанским чаем с традиционными сладостями и необычными видами варенья и отведу в места, которые еще не оккупировали туристы и где готовят вкуснейшие азербайджанские блюда. Помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту, организую трансфер, бронирование билетов, отеля, апартаментов. Имеется в наличии комфортабельный автомобиль. Поверьте, экскурсия вместе с опытным гидом — это совсем другое. Я предподнесу интересную, уникальную и достоверную информацию, то, что не всегда найдешь в интернете. Азербайджан влюбляет в себя с первого взгляда! Буду рада разделить эту любовь с вами!
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 сентября 2019
Экскурсия с Лией по Старому городу Баку осталась незабываемой. Буквально за небольшое время, которое пролетело незаметно, мы узнали о прошлом, настоящем и будущем Баку и Азербаджана в целом. Лия очень интересно рассказывала о достопримечяательностях города и о людях, которые своим трудом, своими знаниями и устремлениями создали то, что сейчас олицетворено в городе и то что направлено на его будущее.
29 июля 2019
Добрый день!
Это была потрясающая, колоритная и вкусная экскурсия.
Лия очень интересно рассказывает и даёт много практических советов. Очень внимательное отношение к клиенту.
В следующий раз поедем с ней на другие экскурсии за пределы Баку :)
17 июля 2019
Всегда берём гида, чтобы получше узнать о стране, традициях и что посмотреть. Бывало "обжигались" на весёлых, рассказывающих анекдоты и подтрунивающих и над гостями и над своими... Поэтому выбирали гида по наибольшему количеству положительных отзывах. И не ошиблись! Наш гид Лия-суперпрофессонал! Настолько искрометно, живо, совершенно неожиданно из самых простых вещей объясняет такое! Сразу видно, человек интересуется не только историей с географией, а подстраивается под гостей, чтобы рассказать так, чтобы уже никогда не забыли про эту чудесную страну и замечательных людей. Лия - замечательный гид заряжает своей потрясающей энергетикой и прекрасным отношением к российским туристам и русскому языку. Очень благодарны за великолепную экскурсию! Гости из Екатеринбурга.
26 июня 2019
Экскурсия прошла отлично! Лия - профессионал и просто очень приятная женщина. Она предусмотрительно перенесла время нашей встречи на утро, иначе мы бы не смогли ходить по жаре. Экскурсия содержательная и познавательная! Информация именно по делу, потому что Лии есть что донести до нас о замечательном Баку. На каждый вопрос мы получали исчерпывающий ответ. У нас была разновозрастная компания (42, 22, 8), но Лия смогла со всеми найти общий язык. Рекомендую именно этого гида за её знания, умение увлечь рассказом, прекрасный русский язык и доброжелательность!
16 июня 2019
Очень понравилась экскурсия. Лия - настоящий мастер своего дела. Знает все тонкости. Информация в доступном виде как для взрослых так и для детей. Лия всегда подскажет, всегда поможет в любом вопросе. Замечательный человек, приятна в общении. Знает много полезной информации. В общем, наша семья в восторге, Всем рекомендую. Спасибо!!!
14 мая 2019
Это была удивительная прогулка. Стоит отметить, что стартовать она должна была в 15.00. К этому времени мы сами уже нагулялись и изрядно устали. Но, с самой первой минуты своего повествования Лие удалось зацепить наше внимание и не отпускать его до самого завершения экскурсии. Мы забыли о своей усталости и очень бодро погуляли все 3 часа. Экскурсия очень интересная. Кажется Лия знает все. Что было и как было. Более того, она очень легко и доступно преподносит все факты. Это ни в коем случае не набор исторических событий. Это была живая, светская и очень интересная беседа. Маршрут составлен очень удобно и очень интересно. Мы посетили самые скромные уголки и самые знаменитые места, не остались без радушного внимания чудесных местных жителей и конечно же
с головой окунулись в историю этой замечательной страны. Пожалуй это одна из самых запоминающихся прогулок, на который я побывала когда-либо. Лия, спасибо Вам огромное! Если я вернусь, а я скорей всего вернусь, буду очень надеятся на новую встречу с Вами! Желаю Вам всего наилучшего и обязательно всем буду рекомендовать посещать Ваши прогулки!
19 января 2019
Дальность расстояний не помешала принести нам тёплую встречу с Баку, его уютными улицами, зелёными ухоженными парками, красивыми зданиями, Приморским бульваром, великолепием Старого города, необыкновенной красотой вечернего Баку. Все это с огромной любовью к Баку и своим профессионализмом, желанием поделиться и передать, что бы отложилось в наших сердцах и душах на долгое время, сделала наша гид Лия . Женственная, эмоциональная женщина, глубоко знающая историю и культуру своей страны, она дала нам почувствовать, что богатство страны в ее людях- красивых, гостеприимных, отзывчивых бакинцах. Удачи и здоровья вам и вашим семьям! Мы влюбились в Баку и уезжаем с желанием вернуться в Азербайджан. г.Владивосток, Приморский край, 2019 г
15 января 2019
Очень запомнилось посещение квартиры-мастерской художника-керамистка Мир-Теймура Мамедова. Необычно и очень впечатляет. Жалеем, что не купили больше произведений.
9 января 2019
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Всем рекомендую.
9 января 2019
Нам невероятно понравилась экскурсия с Лией по старому Баку. Хочу отметить интеллигентность и влюбленность в свой город. Лия великолепный рассказчик. Мы не сразу пошли во внутрь старого города, сначала Лия рассказала об очень интересных зданиях около него. Когда узнаешь историю их создания и судьбу живших в них людей, то открываешь для себя целый мир ушедшей эпохи. Лия смогла в красках донести этот мир до нас. Ну а про старый город можно говорить бесконечно. Благодаря Лие мы окунулись в невероятную атмосферу этого места. Лия, спасибо Вам огромное, мы очень рады, что познакомились с Вами, и будем всем рекомендовать Вас в качестве гида и просто прекрасного человека, с которым так было хорошо общаться.
Ещё 21 отзыв

Лия проводит ещё 8 экскурсий

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